Orbán Viktor közölte, Brüsszel „könyörtelenül végrehajtja a tervét”, amelynek célja, hogy „bevándorlóországgá alakítson mindenkit, aki nem lázad fel”.
Orbán Viktor: Folytatjuk a lázadást!
– A brüsszeli bürokraták nem akarják megállítani a bevándorlást. Ők azt akarják, hogy Európa elveszítse civilizációs gyökereit. Ez nem a magyar út! Magyarország megőrzi keresztény kultúráját. Mi nem leszünk bevándorlóország és nem engedünk be egyetlen migránst sem. Folytatjuk a lázadást! – osztotta meg Orbán Viktor videóját a Facebookon.
Brüsszel könyörtelenül végrehajtja a tervét, bevándorlóországgá alakít mindenkit, aki nem lázad fel. A brüsszeli bürokraták nem megállítani, hanem szabályozni akarják a bevándorlást. Brüsszel az európai keresztény civilizáció ellensége
– hangzik el a videóban.
Pontosan úgy van, ahogy az amerikai nemzetbiztonsági stratégia írja: manapság Európa elveszíti civilizációs gyökereit. Az amerikaiak azonban egy ponton, és talán a legfontosabb ponton tévednek. Nyugat-Európa nem elveszíti a klasszikus keresztény európai civilizációt, hanem feladja, sőt lecseréli
– folytatja Orbán Viktor, és hozzáteszi:
Az európai emberek szívéből azonban nem sikerült kiiktatni sem Jézus Krisztust, sem a hazaszeretetet, sem a gyermekeiket védelmező életösztönöket. Azt javaslom nektek, folytassuk a lázadást!
Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: AFP)
