Orbán Viktor: Folytatjuk a lázadást!

– A brüsszeli bürokraták nem akarják megállítani a bevándorlást. Ők azt akarják, hogy Európa elveszítse civilizációs gyökereit. Ez nem a magyar út! Magyarország megőrzi keresztény kultúráját. Mi nem leszünk bevándorlóország és nem engedünk be egyetlen migránst sem. Folytatjuk a lázadást! – osztotta meg Orbán Viktor videóját a Facebookon.

Magyar Nemzet
2026. 01. 13. 14:02
Orbán Viktor Fotó: BALINT SZENTGALLAY Forrás: NurPhoto
Orbán Viktor közölte, Brüsszel „könyörtelenül végrehajtja a tervét”, amelynek célja, hogy „bevándorlóországgá alakítson mindenkit, aki nem lázad fel”.

PM Viktor Orban, chairman of Fidesz, delivers a speech at the party’s congress at Hungexpo in Budapest on January 10, 2026, in a photo released by the PM's Communications Department. (Photo: MTI / PM's Press Office / Akos Kaiser)
Orbán Viktor (Fotó: MTI)

Brüsszel könyörtelenül végrehajtja a tervét, bevándorlóországgá alakít mindenkit, aki nem lázad fel. A brüsszeli bürokraták nem megállítani, hanem szabályozni akarják a bevándorlást. Brüsszel az európai keresztény civilizáció ellensége

 – hangzik el a videóban.

Pontosan úgy van, ahogy az amerikai nemzetbiztonsági stratégia írja: manapság Európa elveszíti civilizációs gyökereit. Az amerikaiak azonban egy ponton, és talán a legfontosabb ponton tévednek. Nyugat-Európa nem elveszíti a klasszikus keresztény európai civilizációt, hanem feladja, sőt lecseréli

– folytatja Orbán Viktor, és hozzáteszi:

Az európai emberek szívéből azonban nem sikerült kiiktatni sem Jézus Krisztust, sem a hazaszeretetet, sem a gyermekeiket védelmező életösztönöket. Azt javaslom nektek, folytassuk a lázadást!

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: AFP)

