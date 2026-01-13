Orbán Viktor: Csipkerózsikából Csipke Józsika, anya és apa helyett két anya

Aki a brüsszeli útra lép, annak a genderpolitika is kötelező. Ott a család tetszőleges összetételű kombináció, arrafelé valakinek akár két anyja is lehet. Csipkerózsikából Csipke Józsika lehet, arrafelé már nemcsak férfiak és nők vannak, hanem egyéb fura szerzetek is, ahogy ők mondják, már nem bináris a világ, arrafelé.