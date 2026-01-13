A felvételen Orbán Viktor arról beszélt, hogy aki „a brüsszeli útra lép”, annak számolnia kell azzal, hogy a hagyományos családfogalomtól eltérő modellek válnak normává.
Orbán Viktor: Csipkerózsikából Csipke Józsika, anya és apa helyett két anya
Orbán Viktor miniszterelnök videót tett közzé közösségi oldalán, amelyben élesen bírálta az Európai Unió genderpolitikáját.
Aki a brüsszeli útra lép, annak a genderpolitika is kötelező. Ott a család tetszőleges összetételű kombináció, arrafelé valakinek akár két anyja is lehet. Csipkerózsikából Csipke Józsika lehet, arrafelé már nemcsak férfiak és nők vannak, hanem egyéb fura szerzetek is, ahogy ők mondják, már nem bináris a világ, arrafelé.
– hangzik el a videóban Orbán Viktortól.
És erre nevelik a gyerekeket is. Ha akarod, ha nem. A ferdeségek propagandája, az érzékenyítés mindenkit elér. Iskolában, óvodában, könyvesboltban áthuzalozzák a gyerekek agyát, és egyetlen nemzedék alatt megváltoztatják az országok kulturális talapzatát, és ez visszafordíthatatlan.
– tette hozzá.
Ez nálunk nem történhet meg, ezért is kell a Tisza- és DK-féléket távol tartani a kormányzástól.
– jelentette ki a magyar kormányfő.
Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI)
Nigel Farage pártjához újabb „nagyágyú” csatlakozott
Farage-ra van szüksége a briteknek a korábbi pénzügyminiszter szerint.
Először került szembe egymással Putyin titkos fegyvere és az új németországi rakétapajzs
Oresnyik vs. Arrow 3.
Szembemennek a választói akarattal a liberálisok
A patrióta politikus nem jósol nagy jövőt a kisebbségi kormánynak.
Lelepleződött a britek képmutatása
Jelentős kártérítést kapott a Guantánamón sínylődő „örök fogoly”.
