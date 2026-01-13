Rendkívüli

Ferihegyre is lecsapott az ónos eső – nem fogad és nem indít járatokat a budapesti reptér

orbán viktorBrüsszeldktiszagender

Orbán Viktor: Csipkerózsikából Csipke Józsika, anya és apa helyett két anya

Orbán Viktor miniszterelnök videót tett közzé közösségi oldalán, amelyben élesen bírálta az Európai Unió genderpolitikáját.

Magyar Nemzet
2026. 01. 13. 10:28
Orbán Viktor miniszterelnök évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatót tart a Karmelita kolostorban 2026. január 5-én
Orbán Viktor Fotó: Kaiser Ákos Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A felvételen Orbán Viktor arról beszélt, hogy aki „a brüsszeli útra lép”, annak számolnia kell azzal, hogy a hagyományos családfogalomtól eltérő modellek válnak normává.

Orbán Viktor (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos / MTI/Miniszterelnöki Kommunikác)
Orbán Viktor (Fotó: MTI/Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Kaiser Ákos)

Aki a brüsszeli útra lép, annak a genderpolitika is kötelező. Ott a család tetszőleges összetételű kombináció, arrafelé valakinek akár két anyja is lehet. Csipkerózsikából Csipke Józsika lehet, arrafelé már nemcsak férfiak és nők vannak, hanem egyéb fura szerzetek is, ahogy ők mondják, már nem bináris a világ, arrafelé.

– hangzik el a videóban Orbán Viktortól.

És erre nevelik a gyerekeket is. Ha akarod, ha nem. A ferdeségek propagandája, az érzékenyítés mindenkit elér. Iskolában, óvodában, könyvesboltban áthuzalozzák a gyerekek agyát, és egyetlen nemzedék alatt megváltoztatják az országok kulturális talapzatát, és ez visszafordíthatatlan.

– tette hozzá.

Ez nálunk nem történhet meg, ezért is kell a Tisza- és DK-féléket távol tartani a kormányzástól. 

– jelentette ki a magyar kormányfő.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekháború

Termonukleáris háború – a túlélők irigyelni fogják a holtakat?

Lóránt Károly avatarja

Ne menjünk el az atomháborúig, mert Európát hagyományos fegyverekkel is totálisan tönkre lehet tenni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu