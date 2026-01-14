A családok egyre nehezebb helyzetbe kerülnek Németországban

Az SPD dolgozta ki az új intézkedéscsomagot a folyamatos drágulás kezelésére.

Az élelmiszerárak 2020 óta körülbelül egyharmadával emelkedtek, ami leginkább az alacsony és közepes jövedelmű családok költségvetését terheli meg.

A javaslat központi eleme a „Deutschland-Korb”, vagyis a „Németország-kosár” bevezetése. Ez egy alapvető élelmiszereket tartalmazó csomag lenne, amelynek termékeit a kiskereskedelmi láncok a saját vállalásuk alapján, kedvezőbb és kiszámíthatóbb árakon kínálnák. A terv részét képezi a burkolt áremelések visszaszorítása is, mivel bevált gyakorlat, hogy egyes gyártók a termékek méretét csökkentik áremelés helyett. Az SPD nagyobb átláthatóságot és erősebb fogyasztóvédelmet sürget. A szociáldemokraták egy állami árfigyelő rendszer létrehozását is indokoltnak tartják. A párt álláspontja szerint az elmúlt évek 30-35 százalékos élelmiszerár-emelkedése hosszú távon fenntarthatatlan terhet ró a háztartásokra.

Arra hívták fel a figyelmet, hogy sok embernek már az alapvető friss élelmiszerek – például a zöldség, a gyümölcs, a vaj vagy a hús – megvásárlása is gondot okoz a hónap végére.

Korábban, 2023-ban már életbe lépett egy energiaárakat fékező támogatási rendszer, amely a lakossági és a vállalati fogyasztók terheit is enyhítette, mivel az ukrajnai háború költségei a mindennapi megélhetés szintjén is érezhetőek voltak.

