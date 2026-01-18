olasziskolatragédia

Leszámolás egy olasz iskolában: migráns késelte meg egy diáktársát

Tragédiával végződött a fiatal migránsok leszámolása egy olaszországi iskolában. Egy egyiptomi fiú veszítette életét, akit marokkói társa késelt meg az osztályban. Drámaian megemelkedett a fiatalok közti erőszak, a kormány szigorításokat vezet be a közbiztonság megerősítésére.

Jánosi Dalma (Róma)
2026. 01. 18. 22:25
Migráns késelt meg egy diákot egy olasz iskolában Képünk illusztráció Fotó: Paul Bradbury Forrás: OJO Images RF
Aggasztóan megromlott a közbiztonság Olaszországban, a fiatalok közti bűnözés is megemelkedett. A sajtó híradásai szerint egy második generációs bevándorló fiatalok közti leszámolása tragédiába torkollt az észak - olaszországi La Speziában. Egy 18 éves egyiptomi származású tanuló vesztette életét, miután az iskola falai között marokkói társa késsel megtámadta. A végzetes kimenetelű incidens hátterében féltékenység állt. 

Az elkövető, diáktársai és tanárai szeme láttára egyetlen késszúrással oltotta ki áldozta életét.

 Az áldozatot kórházba szállították, de az erős belső vérzések miatt nem élte túl az agressziót, pár óra múlva belehalt a sérülésbe.

Kiderült, hogy a támadó rendszeresen hordott magánál fegyvert, korábban már egy albán származású társát is megfenyegette. Sőt tanáraitól már afelől érdeklődött, milyen jogi következményei lehetnek egy esetleges gyilkosságnak.

A lapok arról is beszámolnak, hogy a felsőoktatási multikulturális intézmény célja többek között a diákok integrációja volt, a történtek azonban azt bizonyítják, hogy sikertelennel bizonyult. La Spezia település húszezer fős migráns közösséggel rendelkezik. A sajtónak nyilatkozó polgármester elmondta, attól tart, hogy a gyilkosságot különböző nemzetiségű bandák közötti megtorlások követhetik. Nem kizárt, hogy eset egy komolyabb erőszakhullámot indít el a bevándorló lakosság körében. Az áldozat hozzátartozói arra figyelmeztettek, hogy amennyiben a hatóságok nem részesítik megfelelő büntetésben a tettest, akkor ők fognak igazságot szolgáltatni.

Az olasz kormány szigorít

Giuseppe Valditara oktatási miniszter nemzeti tragédiának minősítette az esetet, amely széles körű társadalmi vitát generált az iskolai biztonságról és a fiatalok közötti erőszakhullámról. A tárcavezető azt is jelezte, azt tervezik, hogy metáldetektorral látják el azokat az intézményeket, ahol nagy az előfordulása, hogy a diákok szúró fegyverekkel lépik át az iskola küszöbét. Tekintettel a késeléses támadások elterjedésére, az olasz belügyminiszter úgy döntött, hogy szigorításokat vezetnek be a szankciókra vonatkozóan. Az olasz kormány szigorításokat irányzott elő, különös tekintettel a fiatalkorúak büntethetőségére és a migrációs szabályozás felülvizsgálatára.

Borítókép: Migráns késelt meg egy diákot egy olasz iskolában Képünk illusztráció (Fotó: Getty Images)

