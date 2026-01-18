Leszámolás egy olasz iskolában: migráns késelte meg egy diáktársát

Aggasztóan megromlott a közbiztonság Olaszországban, a fiatalok közti bűnözés is megemelkedett. A sajtó híradásai szerint egy második generációs bevándorló fiatalok közti leszámolása tragédiába torkollt az észak - olaszországi La Speziában. Egy 18 éves egyiptomi származású tanuló vesztette életét, miután az iskola falai között marokkói társa késsel megtámadta. A végzetes kimenetelű incidens hátterében féltékenység állt.

Az elkövető, diáktársai és tanárai szeme láttára egyetlen késszúrással oltotta ki áldozta életét.

Az áldozatot kórházba szállították, de az erős belső vérzések miatt nem élte túl az agressziót, pár óra múlva belehalt a sérülésbe.