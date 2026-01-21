Fémdetektorok használatával fékeznék meg Olaszországban az iskolákban terjedő erőszakot

Giuseppe Valditara oktatásért felelős miniszter bejelentette, hogy fémdetektorok használatát szorgalmazzák azokban iskolákban, ahol súlyos biztonsági problémák merülnek fel. A kezdeményezés elsődleges célja az erőszakos incidensek megelőzése és a fegyveres támadások visszaszorítása. A metáldetektorok használata azt követően merült fel, hogy egy másodgenerációs bevándorló fiatalok közti leszámolás tragédiával végződött az Észak-olaszországi La Speziában.

Olaszország: terjed az erőszak az iskolákban (Fotó: AFP)

Egy 18 éves egyiptomi származású tanulót késelt halálra 19 éves marokkói diáktársa.

Mindez az iskola falai között a folyóson és az osztályteremben történt. Az elkövető a diáktársai és tanárai szeme láttára egyetlen késszúrással oltotta ki áldozta életét. Az áldozatot kórházba szállították, de az erős belső vérzések miatt nem élte túl az agressziót, pár óra múlva belehalt a sérülésbe. A végzetes kimenetelű incidens hátterében féltékenység állt.

Kiderült, hogy a támadó rendszeresen hordott magánál fegyvert, korábban már egy albán származású társát is megfenyegette, de több alkalommal meg is mutatta diáktársainál, hogy szúró eszköz van nála.

Sőt tanáraitól afelől is érdeklődött, milyen jogi következményei lehetnek egy esetleges gyilkosságnak. A fiatalok között aggasztóan terjed a késekkel, vagy egyéb szúróeszközzel elkövetett bűncselekemények száma, amely olykor halálos kimenetelű.