Fémdetektorok használatával fékeznék meg Olaszországban az iskolákban terjedő erőszakot

Fémdetektorokat használatával fékeznék meg a terjedő erőszakot az olasz iskolákban. A fiatalok között ugyanis drámaian megemelkedett a késelések száma. A múlt héten migráns fiatalok között történt halálos késelés egy iskolában. A kormány szigorítások bevezetésére készül. A jövőben a fiatalkorúak bűnözését is komolyabban szankcionálják.

Jánosi Dalma (Róma)
2026. 01. 21. 6:26
Egyre durvul a biztonsági helyzet Európában (Fotó: AFP)
Egyre durvul a biztonsági helyzet Európában (Fotó: AFP)
Giuseppe Valditara oktatásért felelős miniszter bejelentette, hogy fémdetektorok használatát szorgalmazzák azokban iskolákban, ahol súlyos biztonsági problémák merülnek fel. A kezdeményezés elsődleges célja az erőszakos incidensek megelőzése és a fegyveres támadások visszaszorítása. A metáldetektorok használata azt követően merült fel, hogy egy másodgenerációs bevándorló fiatalok közti leszámolás tragédiával végződött az Észak-olaszországi La Speziában. 

Olaszország: terjed az erőszak az iskolákban (Fotó: AFP)
Olaszország: terjed az erőszak az iskolákban (Fotó: AFP)

Egy 18 éves egyiptomi származású tanulót késelt halálra 19 éves marokkói diáktársa. 

Mindez az iskola falai között a folyóson és az osztályteremben történt. Az elkövető a diáktársai és tanárai szeme láttára egyetlen késszúrással oltotta ki áldozta életét. Az áldozatot kórházba szállították, de az erős belső vérzések miatt nem élte túl az agressziót, pár óra múlva belehalt a sérülésbe. A végzetes kimenetelű incidens hátterében féltékenység állt.

Kiderült, hogy a támadó rendszeresen hordott magánál fegyvert, korábban már egy albán származású társát is megfenyegette, de több alkalommal meg is mutatta diáktársainál, hogy szúró eszköz van nála.

Sőt tanáraitól afelől is érdeklődött, milyen jogi következményei lehetnek egy esetleges gyilkosságnak. A fiatalok között aggasztóan terjed a késekkel, vagy egyéb szúróeszközzel elkövetett bűncselekemények száma, amely olykor halálos kimenetelű.

 Az oktatási kabinet szerint radikális beavatkozásra van szükség, nem szabad megvárni, hogy a múlt hetihez hasonló drámai esetek megtörténjenek. A miniszter jelezte, hogy a metáldetektorokat, nem fogják minden iskolában használni csak azokban, ahol az intézet vezetése kéri és ahol a helyzet valóban kritikus. 

Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes, a kezdeményezéssel kapcsolatban úgy nyilatkozott, hasznos lehet a fémdetektorok használata, különösen azokban az iskolákban, ahol a diákok több, mint fele migráns. 

A statisztikák is kimutatták, hogy az afrikai fiatalok között sokkal magasabb a késelések száma. 

A baloldal ennek ellenére azzal vádolja az oktatásügyi minisztert, hogy börtönökké változtatja az iskolákat. Úgy vélik neveléssel és a szülők felelősségének tudatosításával kellene fellépni, nem ilyen drasztikus ezközökkel. Az Olasz Szülők Egyesülete támogatja fémdetektorok használatát kritikus helyzetekben. Nápolyban egyébként már most vannak olyan iskolák, ahol kísérleti jelleggel fémdetektorokkal vizsgálják át a diákokat. Az intézet igazgatója szerint az elmúlt két évben jelentős javulásokat értek el, a diákok sokkal nyugodtabban mennek iskolába és a szülők is örülnek, hogy biztonságban tudhatják gyermekeiket. 

Pedagógusok és szakmai szervezetek meglátása szerint a detektorok csak a tünetet kezelik, de nem oldják meg a problémát. Ők azt szorgalmazzák, hogy a minisztérium a fémkapuk helyett átfogóbb pedagógiai és pszichológiai beavatkozást vezessen be, mert valójában kulturális szemléletformálásra van szükség az erőszak megfékezéséhez. 

Olyanok is vannak, akik szerint a fémdetektorok telepítése annak beismerése, hogy az állam és az oktatási rendszer kudarcot vallott, alkalmatlan a diákok biztonságának megteremtésére és integráció megvalósítására. 

Borítókép: Egyre durvul a biztonsági helyzet Európában (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Csépányi Balázs
idezojelekmuri enikő

Muri Enikő nem finomkodott, rendesen kiosztotta Magyar Pétert

Csépányi Balázs avatarja

Ezt nem teszi zsebre a Tisza Párt elnöke.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

