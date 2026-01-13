XIV. Leó pápa fogadta a Nobel-békedíjas venezuelai ellenzéki politikust

A találkozásról eddig egyik fél sem adott ki részletesebb közleményt. A Szentszéknél akkreditált venezuelai újságírók is a találkozót követően értesültek a tavaly Nobel-békedíjjal kitüntetett Machado látogatásáról.

XIV. Leó pápa magánaudiencián fogadta María Corina Machado venezuelai ellenzéki politikust Fotó: VATICAN MEDIA / CPP / HANS LUCAS

A washingtoni Fehér Ház bejelentése szerint Machadót a következő napokban Donald Trump amerikai elnök is fogadja.

Az 58 éves Machado 2011 és 2014 között a venezuelai nemzetgyűlés tagja volt. 2024-ben megnyerte az ellenzék elnökjelölt-választását, de a hatóságok eltiltották az elnökválasztáson való indulástól. Az üldöztetéstől való félelmében először rejtőzködve élt hazájában, majd 2025 januárjában menedéket kapott Argentína caracasi nagykövetségén. Ezután pedig az Egyesült Államokba távozott.