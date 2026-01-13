pápamaría corina machadoamerikai

XIV. Leó pápa fogadta a Nobel-békedíjas venezuelai ellenzéki politikust

XIV. Leó pápa magánaudiencián fogadta María Corina Machado venezuelai ellenzéki politikust – közölte a szentszéki sajtóközpont hétfőn.

Magyar Nemzet
2026. 01. 13. 1:03
XIV. Leó pápa és Maria Corina Machado Fotó: VATICAN MEDIA Forrás: CPP / HANS LUCAS
A találkozásról eddig egyik fél sem adott ki részletesebb közleményt. A Szentszéknél akkreditált venezuelai újságírók is a találkozót követően értesültek a tavaly Nobel-békedíjjal kitüntetett Machado látogatásáról.  

XIV. Leó pápa magánaudiencián fogadta María Corina Machado venezuelai ellenzéki politikust Fotó: VATICAN MEDIA / CPP / HANS LUCAS
 XIV. Leó pápa magánaudiencián fogadta María Corina Machado venezuelai ellenzéki politikust Fotó: VATICAN MEDIA / CPP / HANS LUCAS

A washingtoni Fehér Ház bejelentése szerint Machadót a következő napokban Donald Trump amerikai elnök is fogadja. 

Az 58 éves Machado 2011 és 2014 között a venezuelai nemzetgyűlés tagja volt. 2024-ben megnyerte az ellenzék elnökjelölt-választását, de a hatóságok eltiltották az elnökválasztáson való indulástól. Az üldöztetéstől való félelmében először rejtőzködve élt hazájában, majd 2025 januárjában menedéket kapott Argentína caracasi nagykövetségén. Ezután pedig az Egyesült Államokba távozott. 

A Szentszék kiemelt figyelemmel kíséri a venezuelai fejleményeket. A szentszéki államtitkárság korábban cáfolta a The Washington Post című amerikai lap azon értesülését, miszerint Pietro Parolin szentszéki államtitkár december 24-én bekérette volna a Szentszékhez akkreditált amerikai nagykövetet, és menekülőutat kért volna Nicolás Maduro venezuelai elnök számára. 

Machado vatikáni látogatása időben egybeesett azzal, hogy a venezuelai hatoságok szabadon bocsátottak 116 politikai foglyot, köztük két olasz állampolgárt, akiket 2024 novemberétől tartottak fogva. Mario Burlo és Alberto Trentini 423 napot töltött a hírhedt El Rodeo börtönben. Szabadon engedésüket Antonio Tajani olasz külügyminiszter jelentette be, aki szerint kedden szállítják őket vissza hazájukba. Az 52 éves Mario Burlo vállalkozót a Kolumbia és Venezuela közötti határon tartóztatták le. A 46 éves Alberto Trentini a fogyatékkal élőket segítő Humanity & Inclusion nemzetközi civil szervezetnek dolgozott. Caracasba való megérkezése után egy hónappal egy közúti ellenőrzés során tartóztatták le. A velük szembeni vádakat a hatóságok nem közölték, bíróság elé nem állították őket. A római külügyminisztérium adatai szerint még 42 olasz állampolgár van venezuelai börtönben, közöttük 24 politikai okból.

Trump Venezuela új elnöke?

Donald Trump Truthsocial oldalán egy képet osztott meg – látszólag saját Wikipédia oldaláról –, amelyen 2026 óta Venezuela hivatalban lévő elnökeként is szerepel. Amint arról beszámoltunk, az Egyesült Államok 2026 elején katonai akciót hajtott végre, amelynek során elfogták Nicolás Maduro venezuelai elnököt. Az akció után az amerikai elnök bejelentette, hogy átmenetileg az Egyesült Államok irányítja az országot. A venezuelai vezetés eközben ügyvezető elnökként Maduro alelnökét, Delcy Rodríguezt nevezte ki.

Borítókép: XIV. Leó pápa magánaudiencián fogadta María Corina Machadót (Fotó: AFP)

 

Nógrádi György
idezojelekusa

Úgy tűnik, csoda kellene a békéhez

Nógrádi György avatarja

EZ TÖRTÉNT AZ ELMÚLT HÉTEN – A nyugatiak katonai egységeket akarnak Ukrajnába telepíteni, amit az oroszok elleneznek.

