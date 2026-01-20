A Patrióták készen állnak a harcra

Strasbourgban gazdatüntetés zajlik a Mercosur-országokkal kötendő vámmentes kereskedelmi megállapodás ellen.

Több szakmai szervezet szerint az egyezmény olcsó mezőgazdasági termékek beáramlását eredményezné Európába, aláásva a helyi termelést és a gazdák megélhetését. A tiltakozók attól tartanak, hogy nemcsak gabona, hanem hús- és egyéb agrártermékek is elárasztják a piacot, miközben az európai termelők szigorú környezetvédelmi és munkajogi előírásoknak felelnek meg, szemben a dél-amerikai versenytársakkal.

🚜 | While farmers fight outside, we fight on the inside!



Our MEPs stand with those defending European agriculture against a reckless deal that sacrifices our producers for corporate interests.



Their voice in the streets. Our voice in the chamber. One fight. #StopMercosur…

Míg a gazdák kint harcolnak, mi benn! Európai parlamenti képviselőink azok mellett állnak, akik az európai mezőgazdaságot védik egy olyan felelőtlen megállapodással szemben, amely feláldozza termelőinket a vállalati érdekek érdekében. Az ő hangjuk az utcákon. A mi hangunk a teremben. Egyetlen harc

– áll a közleményükben.

Ursula von der Leyen ellen is tüntetnek

Ahogy arról korábban beszámoltunk Deák Dániel Facebook-oldalán osztott meg egy videót, amelyben a gazdatüntetés kezdetéről számolt be.

Bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a tiltakozás Ursula von der Leyen ellen irányul, akinek a Tisza Párt bizalmat szavazott a legutóbbi európai parlamenti bizalmatlansági szavazáson.

