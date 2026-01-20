Az Európai Bizottság Mercosur-megállapodása mindent, csak nem az európai gazdák érdekeit szolgálja. A mezőgazdasági dolgozók folyamatosan támadják a tervezetet, mivel számos olyan pontot tartalmaz, amely versenyhátrányt okozna az EU mezőgazdaságában dolgozók számára. Emellett felmerülnek olyan élelmiszer-biztonsági kockázatok is, amelyek a teljes uniós lakosság számára veszélyeket jelentenek. Az európai mezőgazdaságban dolgozók most Strasbourgba szerveztek hatalmas tüntetést.
A Patrióták készen állnak a harcra
Az európai gazdák Strasbourgban szerveztek hatalmas tüntetést, az őket ellehetetlenítő, Mercosur-országokkal kötendő vámmentes megállapodás miatt, amit nemrég Brüsszelben szavaztak meg. A patrióták képviselői teljes körű támogatásukról biztosították a fellázadt termelőket.
Strasbourgban gazdatüntetés zajlik a Mercosur-országokkal kötendő vámmentes kereskedelmi megállapodás ellen.
Több szakmai szervezet szerint az egyezmény olcsó mezőgazdasági termékek beáramlását eredményezné Európába, aláásva a helyi termelést és a gazdák megélhetését. A tiltakozók attól tartanak, hogy nemcsak gabona, hanem hús- és egyéb agrártermékek is elárasztják a piacot, miközben az európai termelők szigorú környezetvédelmi és munkajogi előírásoknak felelnek meg, szemben a dél-amerikai versenytársakkal.
Míg a gazdák kint harcolnak, mi benn! Európai parlamenti képviselőink azok mellett állnak, akik az európai mezőgazdaságot védik egy olyan felelőtlen megállapodással szemben, amely feláldozza termelőinket a vállalati érdekek érdekében. Az ő hangjuk az utcákon. A mi hangunk a teremben. Egyetlen harc
– áll a közleményükben.
Ursula von der Leyen ellen is tüntetnek
Ahogy arról korábban beszámoltunk Deák Dániel Facebook-oldalán osztott meg egy videót, amelyben a gazdatüntetés kezdetéről számolt be.
Bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a tiltakozás Ursula von der Leyen ellen irányul, akinek a Tisza Párt bizalmat szavazott a legutóbbi európai parlamenti bizalmatlansági szavazáson.
Borítókép: A Patrióták logója (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ki az egyetlen kivétel Nyugaton? Lavrov válasza sokatmondó
Azzal vádolta meg az európaiakat, hogy mindent megtesznek a béketörekvések akadályozása érdekében.
Dömötör Csaba: Idén még nem láttam ilyen álságos tiszás színjátékot
Akkor jöjjenek a tények a Mercosurról és a strasbourgi tüntetésről.
A BlackRock Zelenszkij segítségével profitálhat Ukrajnán
A magánvagyon kezelő árnyékában tervezik Ukrajna újjáépítését.
Ukrajna mellett áll az EU, a döntések ára Európa jövője lehet
Kritikus és támogató álláspontok is elhangzottak az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Ki az egyetlen kivétel Nyugaton? Lavrov válasza sokatmondó
Azzal vádolta meg az európaiakat, hogy mindent megtesznek a béketörekvések akadályozása érdekében.
Dömötör Csaba: Idén még nem láttam ilyen álságos tiszás színjátékot
Akkor jöjjenek a tények a Mercosurról és a strasbourgi tüntetésről.
A BlackRock Zelenszkij segítségével profitálhat Ukrajnán
A magánvagyon kezelő árnyékában tervezik Ukrajna újjáépítését.
Ukrajna mellett áll az EU, a döntések ára Európa jövője lehet
Kritikus és támogató álláspontok is elhangzottak az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!