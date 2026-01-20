gazdatüntetésekPatriótákStrasbourg

A Patrióták készen állnak a harcra

Az európai gazdák Strasbourgban szerveztek hatalmas tüntetést, az őket ellehetetlenítő, Mercosur-országokkal kötendő vámmentes megállapodás miatt, amit nemrég Brüsszelben szavaztak meg. A patrióták képviselői teljes körű támogatásukról biztosították a fellázadt termelőket.

Magyar Nemzet
2026. 01. 20. 15:00
Patrióták logó Forrás: Hans Lucas
Az Európai Bizottság Mercosur-megállapodása mindent, csak nem az európai gazdák érdekeit szolgálja. A mezőgazdasági dolgozók folyamatosan támadják a tervezetet, mivel számos olyan pontot tartalmaz, amely versenyhátrányt okozna az EU mezőgazdaságában dolgozók számára. Emellett felmerülnek olyan élelmiszer-biztonsági kockázatok is, amelyek a teljes uniós lakosság számára veszélyeket jelentenek. Az európai mezőgazdaságban dolgozók most Strasbourgba szerveztek hatalmas tüntetést. 

A Patrióták képviselői csoportja támogatásáról biztosította a tüntető gazdákat
A Patrióták képviselői csoportja támogatásáról biztosította a tüntető gazdákat Fotó: AFP

Strasbourgban gazdatüntetés zajlik a Mercosur-országokkal kötendő vámmentes kereskedelmi megállapodás ellen. 

Több szakmai szervezet szerint az egyezmény olcsó mezőgazdasági termékek beáramlását eredményezné Európába, aláásva a helyi termelést és a gazdák megélhetését. A tiltakozók attól tartanak, hogy nemcsak gabona, hanem hús- és egyéb agrártermékek is elárasztják a piacot, miközben az európai termelők szigorú környezetvédelmi és munkajogi előírásoknak felelnek meg, szemben a dél-amerikai versenytársakkal.

Míg a gazdák kint harcolnak, mi benn! Európai parlamenti képviselőink azok mellett állnak, akik az európai mezőgazdaságot védik egy olyan felelőtlen megállapodással szemben, amely feláldozza termelőinket a vállalati érdekek érdekében. Az ő hangjuk az utcákon. A mi hangunk a teremben. Egyetlen harc

– áll a közleményükben.

Ursula von der Leyen ellen is tüntetnek

Ahogy arról korábban beszámoltunk Deák Dániel Facebook-oldalán osztott meg egy videót, amelyben a gazdatüntetés kezdetéről számolt be. 

Bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a tiltakozás Ursula von der Leyen ellen irányul, akinek a Tisza Párt bizalmat szavazott a legutóbbi európai parlamenti bizalmatlansági szavazáson.

Borítókép: A Patrióták logója (Fotó: AFP)

