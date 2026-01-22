vlagyimir putyinBéketanácssteven witkoffgrönland

Vlagyimir Putyin: Helyreállításra lehetne felhasználni az Egyesült Államokban befagyasztott orosz pénzeszközöket

Az Egyesült Államokban befagyasztott orosz kintlévőségeket a harcok során károkat szenvedett területek helyreállítására lehetne felhasználni az orosz-ukrán békeegyezmény megkötése után – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök az orosz biztonsági tanács szerdai ülésén. Putyin szerint a legfontosabb az, hogy a „gázai folyamat” kedvező hatást gyakoroljon a közel-keleti konfliktus rendezésére.

2026. 01. 22. 6:03
Vlagyimir Putyin orosz elnök Fotó: AFP
Putyin közölte, hogy ennek lehetőségét az amerikai kormányzat képviselőivel is meg fogják vitatni. Megerősítette, hogy Steven Witkoff és Jared Kushner csütörtökön Moszkvába érkezik, hogy folytassa a párbeszédet Ukrajnáról.

Steve Witkoff, az amerikai elnök különmegbízottja csütörtökön Moszkvában tárgyal Vlagyimir Putyin orosz államfővel
Steve Witkoff, az amerikai elnök különmegbízottja csütörtökön Moszkvában tárgyal Vlagyimir Putyin orosz államfővel (Fotó: AFP)

A Donald Trump amerikai elnök kezdeményezésére létrehozandó Béketanácsról szólva Putyin azt hangoztatta, hogy Oroszország mindig is támogatta a nemzetközi stabilitás megerősítésére irányuló erőfeszítéseket, és az orosz külügyminisztérium meg fogja vizsgálni a testülethez való csatlakozásra vonatkozó meghívást, konzultál majd szövetségeseivel, és Moszkva ezt követően válaszol majd. Megköszönte amerikai hivatali partnerének az invitálást.

Putyin szerint a Béketanács létrehozása elsősorban a közel-keleti rendezésre és a palesztin kérdés megoldásának keresésére irányul. Úgy vélekedett, a legfontosabb az, hogy a „gázai folyamat” kedvező hatást gyakoroljon a közel-keleti konfliktus rendezésére. 

Az orosz vezető, aki a tervek szerint csütörtökön fogadja Mahmúd Abbász palesztin elnököt, hangsúlyozta, hogy a palesztinok érdekeit figyelembe kell venni a Gázai övezet újjáépítésénél. Bejelentette, hogy Oroszország kész egymilliárd dollárt adni a Béketanácsnak az Egyesült Államokban befagyasztott pénzeszközökből.

Hangot adott álláspontjának, miszerint a Grönlanddal kapcsolatos amerikai szándékok nem érintik Oroszországot, az ügyet Washington és Koppenhága fogja megoldani.

Egyébként Dánia mindig is gyarmatként tekintett Grönlandra, és meglehetősen szigorúan, ha nem kegyetlenül bánt vele. De ez már egy másik kérdés

– hangoztatta.

Emlékeztetett rá, hogy a Dán Királyságnak van tapasztalata területek eladásában az Egyesült Államoknak: 1917-ben a Virgin-szigeteken adott túl. 

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

