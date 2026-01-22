Putyin: Moszkva kész egymilliárd dollárt folyósítani a Béketanácsnak a palesztinok támogatására

Putyin közölte, hogy az amerikai féllel már megvitatták az Egyesült Államokban az előző kormányzat által befagyasztott orosz eszközök felhasználásának kérdését, és ez szerdán is napirenden szerepel majd az orosz fővárosba várt Steven Witkoff elnöki különmegbízottal és Jared Kushner üzletemberrel folytatandó tárgyalásokon. Moszkva az egymilliárd dollárt ezekből a kintlévőségekből szándékozik folyósítani a Donald Trump amerikai államfő kezdeményezésére megalakult Béketanácsnak.

Oroszország kész egymilliárd dollárt folyósítani a Béketanácsnak, elsősorban azért, hogy az támogassa a Gázai övezet helyreállítását – közölte Putyin, miután fogadta Mahmúd Abbász palesztin elnököt

Fotó: AFP

Az orosz vezető emlékeztetett, hogy Oroszország a gázai válság legnehezebb időszakában humanitárius segítséget nyújtott az övezet lakosságának. Mint fogalmazott,

Oroszország és Palesztina kapcsolata mélyen gyökerezik, különleges minőségű, és minden, a közel-keleti régió helyzetével kapcsolatos nehézség ellenére fejlődik.

Kitért rá, hogy Moszkva folytatja a palesztin szakemberek képzését, és idén 150, onnan érkező fiatal fog tanulni orosz egyetemeken.

Hangsúlyozta, hogy Moszkva hozzáállása a közel-keleti rendezéshez elvi, nem konjunkturális jellegű, és csak a palesztin állam megalakulása és teljes értékű működése mellett lehetséges.

Abbász nagyra értékelte Moszkva segítségét, és Palesztina barátjának nevezte Putyin – tudósított a RIA Novosztyi orosz hírügynökség. „Oroszország történelmileg támogatta és kiállt a palesztin nép mellett mind politikai, mind diplomáciai szinten. Ami a gazdasági támogatást és a pénzügyi segélyt illeti, az nagy jelentőséggel bír, és nagy mennyiségű” – fogalmazott.

Putyin késő este fogadja az amerikai delegációt

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője elmondta, hogy

Putyin moszkvai idő szerint késő este fogadja majd Witkoffot és Kushnert, és folytatódik majd a felek közötti eszmecsere az ukrajnai rendezésről és más, kapcsolódó témákról. Nem kommentálta, hogy az ukrajnai tárgyalások mely stádiumban tartanak, és elmondta, hogy az orosz elnök nagyra értékeli a Trump-kormány béketeremtő erőfeszítéseit.

A Béketanács kérdésére kitérve azt mondta, hogy az egymilliárd dollár átutalása a testületnek megköveteli az orosz eszközök befagyasztásának feloldását az Egyesült Államokban. – Hogy miként fogják ezt jogilag rendezni, az egyelőre nem világos, ezt még meg kell vitatni – mondta.