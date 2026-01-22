BéketanácsVlagyimir PutyinDonald Trump

Putyin: Moszkva kész egymilliárd dollárt folyósítani a Béketanácsnak a palesztinok támogatására

Oroszország kész egymilliárd dollárt folyósítani a Béketanácsnak, elsősorban azért, hogy az támogassa a Gázai övezet helyreállítását és általában Palesztina problémáinak megoldását. Ezt Vlagyimir Putyin orosz államfő jelentette ki, amikor csütörtökön fogadta Mahmúd Abbász palesztin elnököt.

Magyar Nemzet
2026. 01. 22. 15:10
Vlagyimir Putyin Fotó: RAMIL SITDIKOV Forrás: POOL
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Putyin közölte, hogy az amerikai féllel már megvitatták az Egyesült Államokban az előző kormányzat által befagyasztott orosz eszközök felhasználásának kérdését, és ez szerdán is napirenden szerepel majd az orosz fővárosba várt Steven Witkoff elnöki különmegbízottal és Jared Kushner üzletemberrel folytatandó tárgyalásokon. Moszkva az egymilliárd dollárt ezekből a kintlévőségekből szándékozik folyósítani a Donald Trump amerikai államfő kezdeményezésére megalakult Béketanácsnak.

Oroszország kész egymilliárd dollárt folyósítani a Béketanácsnak, elsősorban azért, hogy az támogassa a Gázai övezet helyreállítását – közölte Putyin, miután fogadta Mahmúd Abbász palesztin elnököt
Oroszország kész egymilliárd dollárt folyósítani a Béketanácsnak, elsősorban azért, hogy az támogassa a Gázai övezet helyreállítását – közölte Putyin, miután fogadta Mahmúd Abbász palesztin elnököt
Fotó: AFP

Az orosz vezető emlékeztetett, hogy Oroszország a gázai válság legnehezebb időszakában humanitárius segítséget nyújtott az övezet lakosságának. Mint fogalmazott, 

Oroszország és Palesztina kapcsolata mélyen gyökerezik, különleges minőségű, és minden, a közel-keleti régió helyzetével kapcsolatos nehézség ellenére fejlődik. 

Kitért rá, hogy Moszkva folytatja a palesztin szakemberek képzését, és idén 150, onnan érkező fiatal fog tanulni orosz egyetemeken.

Hangsúlyozta, hogy Moszkva hozzáállása a közel-keleti rendezéshez elvi, nem konjunkturális jellegű, és csak a palesztin állam megalakulása és teljes értékű működése mellett lehetséges.

Abbász nagyra értékelte Moszkva segítségét, és Palesztina barátjának nevezte Putyin – tudósított a RIA Novosztyi orosz hírügynökség. „Oroszország történelmileg támogatta és kiállt a palesztin nép mellett mind politikai, mind diplomáciai szinten. Ami a gazdasági támogatást és a pénzügyi segélyt illeti, az nagy jelentőséggel bír, és nagy mennyiségű” – fogalmazott. 

Putyin késő este fogadja az amerikai delegációt

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője elmondta, hogy 

Putyin moszkvai idő szerint késő este fogadja majd Witkoffot és Kushnert, és folytatódik majd a felek közötti eszmecsere az ukrajnai rendezésről és más, kapcsolódó témákról. Nem kommentálta, hogy az ukrajnai tárgyalások mely stádiumban tartanak, és elmondta, hogy az orosz elnök nagyra értékeli a Trump-kormány béketeremtő erőfeszítéseit.

A Béketanács kérdésére kitérve azt mondta, hogy az egymilliárd dollár átutalása a testületnek megköveteli az orosz eszközök befagyasztásának feloldását az Egyesült Államokban. – Hogy miként fogják ezt jogilag rendezni, az egyelőre nem világos, ezt még meg kell vitatni – mondta.

Ő is hangsúlyozta, hogy a Béketanács számára átutalandó pénzeszközöket Palesztina helyreállítására kell majd fordítani. 

A szóvivő közölte, hogy Oroszország nem vesztette el a reményt a – Moszkva szerint törvénytelenül – befagyasztott eszközeinek visszatérítésével kapcsolatban. – Továbbra is minden lehetséges eszközt be fogunk vetni annak érdekében, hogy ezeket az eszközöket feloldják – hangsúlyozta.

Elvetette azt a feltételezést, hogy a Putyin által az orosz biztonsági tanácsban szerdán Grönlanddal kapcsolatban elmondottak nyomán az orosz és az amerikai elnök hamarosan találkozni fog egymással. – Nem látok semmilyen kapcsolatot e két téma között – nyilatkozott.

Putyin szerda este arról beszélt, hogy a Grönlanddal kapcsolatos amerikai szándékok nem érintik Oroszországot, az ügyet Washington és Koppenhága fogja megoldani. Kitért rá, hogy Dánia mindig gyarmatként bánt a szigettel, és emlékeztetett arra, hogy a skandináv ország 1917-ben adott már el területeket az Egyesült Államoknak, mégpedig a Virgin-szigeteket. Az Egyesült Államoknak a cári Oroszország által eladott Alaszka példájára hivatkozva úgy vélekedett, hogy Grönland ára mai értéken meghaladhatja a 200-250 millió dollárt.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekpeti marhái

Marhatermelők

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu