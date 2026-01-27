Putyin megemlékezett a holokausztról

Az orosz államfő emlékeztetett: a náci haláltábor borzalmainak a Szovjetunió Vörös Hadserege vetett véget, amely 1945-ben felszabadította Európa legnagyobb megsemmisítőtáborát.

Putyin fejet hajtott

Putyin a beszédében tisztelgett azok előtt, akik fegyverrel, ellenállással vagy a hátországban végzett munkájukkal járultak hozzá a nácizmus legyőzéséhez.

Fejet hajtunk a katonák és parancsnokok hősiessége előtt, akik megmentették a zsidó népet és más nemzeteket a megsemmisítéstől. Tiszteljük mindazok bátorságát és állhatatosságát, akik a legnehezebb megpróbáltatások közepette sem törtek meg, partizánként és illegalitásban harcoltak, a hátországban dolgoztak, és hozzájárultak az ellenség legyőzéséhez, a nagy győzelemhez

– fogalmazott.

Január 27. a gyász és az emlékezés napja

Az orosz elnök szerint január 27. gyásznap, amely a nácik által elkövetett tömeggyilkosságokra emlékeztet: zsidók, romák, oroszok és más nemzetek milliói pusztultak el koncentrációs táborokban, megtorló akciók során és etnikai tisztogatások következtében.

Putyin hangsúlyozta: az emléknaphoz kapcsolódó rendezvények segítik a társadalmak összefogását a gyűlölet ideológiáival szemben.

Hozzájárulnak a küzdelemhez a xenofóbia, a ruszofóbia és az antiszemitizmus ellen, valamint elősegítik – különösen a fiatalok körében – a hazafias és humanista értékek, az egyetértés és a polgári béke eszméinek erősítését

– mondta.