PutyinvilágháborúemléknapOroszországszovjetunióholokauszt

Putyin megemlékezett a holokausztról

Oroszország örökké emlékezni fog az auschwitzi haláltáborban elkövetett embertelen bűncselekményekre, amelyeket a Szovjetunió Vörös Hadserege számolt fel – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a holokauszt nemzetközi emléknapja alkalmából. Az orosz diplomácia képviselőit nem hívták meg az auschwitzi felszabadítás 81. évfordulójára rendezett eseményekre.

Magyar Nemzet
Forrás: RIA Novosztyi2026. 01. 27. 16:53
Vlagyimir Putyin orosz elnök Fotó: Alexey Babuskin Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Oroszország soha nem felejti el az Auschwitz–Birkenauban elkövetett szörnyű bűnöket, és örökké emlékezni fog azokra, akik életüket adták a náci haláltábor felszabadításáért – hangsúlyozta Putyin január 27-én, a holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapján, írja a RIA Novosztyi.

Putyin
Vlagyimir Putyin orosz elnök. Fotó: AFP/Abir Sultan

Az orosz államfő emlékeztetett: a náci haláltábor borzalmainak a Szovjetunió Vörös Hadserege vetett véget, amely 1945-ben felszabadította Európa legnagyobb megsemmisítőtáborát.

 

Putyin fejet hajtott 

Putyin a beszédében tisztelgett azok előtt, akik fegyverrel, ellenállással vagy a hátországban végzett munkájukkal járultak hozzá a nácizmus legyőzéséhez.

Fejet hajtunk a katonák és parancsnokok hősiessége előtt, akik megmentették a zsidó népet és más nemzeteket a megsemmisítéstől. Tiszteljük mindazok bátorságát és állhatatosságát, akik a legnehezebb megpróbáltatások közepette sem törtek meg, partizánként és illegalitásban harcoltak, a hátországban dolgoztak, és hozzájárultak az ellenség legyőzéséhez, a nagy győzelemhez

– fogalmazott.

 

Január 27. a gyász és az emlékezés napja

Az orosz elnök szerint január 27. gyásznap, amely a nácik által elkövetett tömeggyilkosságokra emlékeztet: zsidók, romák, oroszok és más nemzetek milliói pusztultak el koncentrációs táborokban, megtorló akciók során és etnikai tisztogatások következtében.

Putyin hangsúlyozta: az emléknaphoz kapcsolódó rendezvények segítik a társadalmak összefogását a gyűlölet ideológiáival szemben.

Hozzájárulnak a küzdelemhez a xenofóbia, a ruszofóbia és az antiszemitizmus ellen, valamint elősegítik – különösen a fiatalok körében – a hazafias és humanista értékek, az egyetértés és a polgári béke eszméinek erősítését

– mondta.

A view of the 'Arbeit Macht Frei' sign at the former Nazi German concentration camp Auschwitz-Brikenau in Oswiecim, Poland on January 22, 2026. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto) (Photo by Jakub Porzycki / NurPhoto via AFP)
A egykori náci német koncentrációs tábor bejárata az auschwitz–birkenaui Oswiecimben, Lengyelországban 2026. január 22-én. Fotó: NurPhoto/AFP/Jakub Porzycki

 

Auschwitz felszabadítása és az emlékezetpolitika

A holokauszt nemzetközi emléknapját minden évben január 27-én tartják, annak emlékére, hogy 1945-ben a Vörös Hadsereg ezen a napon szabadította fel az Auschwitz–Birkenau haláltábort. A táborban mintegy 1,4 millió ember vesztette életét, közülük közel 1,1 millió zsidó.

A területen 1947-ben hozták létre az auschwitzi múzeumot, amelyet 1979-ben az UNESCO a világörökség részévé nyilvánított.

Az idei megemlékezéseket azonban politikai vita is kísérte: az orosz nagykövetség képviselőit nem hívták meg az auschwitzi felszabadítás 81. évfordulójára szervezett hivatalos eseményekre.

 

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekjakab péter

Klára, Péter és az átváltozás

Kárpáti András avatarja

A bukott Jobbik-vezér legszebb álmai is megvalósíthatók!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu