Oroszország soha nem felejti el az Auschwitz–Birkenauban elkövetett szörnyű bűnöket, és örökké emlékezni fog azokra, akik életüket adták a náci haláltábor felszabadításáért – hangsúlyozta Putyin január 27-én, a holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapján, írja a RIA Novosztyi.
Putyin megemlékezett a holokausztról
Oroszország örökké emlékezni fog az auschwitzi haláltáborban elkövetett embertelen bűncselekményekre, amelyeket a Szovjetunió Vörös Hadserege számolt fel – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a holokauszt nemzetközi emléknapja alkalmából. Az orosz diplomácia képviselőit nem hívták meg az auschwitzi felszabadítás 81. évfordulójára rendezett eseményekre.
Az orosz államfő emlékeztetett: a náci haláltábor borzalmainak a Szovjetunió Vörös Hadserege vetett véget, amely 1945-ben felszabadította Európa legnagyobb megsemmisítőtáborát.
Putyin fejet hajtott
Putyin a beszédében tisztelgett azok előtt, akik fegyverrel, ellenállással vagy a hátországban végzett munkájukkal járultak hozzá a nácizmus legyőzéséhez.
Fejet hajtunk a katonák és parancsnokok hősiessége előtt, akik megmentették a zsidó népet és más nemzeteket a megsemmisítéstől. Tiszteljük mindazok bátorságát és állhatatosságát, akik a legnehezebb megpróbáltatások közepette sem törtek meg, partizánként és illegalitásban harcoltak, a hátországban dolgoztak, és hozzájárultak az ellenség legyőzéséhez, a nagy győzelemhez
– fogalmazott.
Január 27. a gyász és az emlékezés napja
Az orosz elnök szerint január 27. gyásznap, amely a nácik által elkövetett tömeggyilkosságokra emlékeztet: zsidók, romák, oroszok és más nemzetek milliói pusztultak el koncentrációs táborokban, megtorló akciók során és etnikai tisztogatások következtében.
Putyin hangsúlyozta: az emléknaphoz kapcsolódó rendezvények segítik a társadalmak összefogását a gyűlölet ideológiáival szemben.
Hozzájárulnak a küzdelemhez a xenofóbia, a ruszofóbia és az antiszemitizmus ellen, valamint elősegítik – különösen a fiatalok körében – a hazafias és humanista értékek, az egyetértés és a polgári béke eszméinek erősítését
– mondta.
Auschwitz felszabadítása és az emlékezetpolitika
A holokauszt nemzetközi emléknapját minden évben január 27-én tartják, annak emlékére, hogy 1945-ben a Vörös Hadsereg ezen a napon szabadította fel az Auschwitz–Birkenau haláltábort. A táborban mintegy 1,4 millió ember vesztette életét, közülük közel 1,1 millió zsidó.
A területen 1947-ben hozták létre az auschwitzi múzeumot, amelyet 1979-ben az UNESCO a világörökség részévé nyilvánított.
Az idei megemlékezéseket azonban politikai vita is kísérte: az orosz nagykövetség képviselőit nem hívták meg az auschwitzi felszabadítás 81. évfordulójára szervezett hivatalos eseményekre.
Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)
