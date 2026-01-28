Büntetett előéletű marokkói migránst lőtt le Milánóban egy civil ruhás rendőr

A protokollnak megfelelően azonban a milánói ügyészség gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával indított vizsgálatot ellene. Az eset politikai visszhangot váltott ki. Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes a szolidaritásáról biztosította a rendőrt, hangsúlyozva, hogy komolyabb védelmet kell garantálni a nap mint nap az életüket kockáztató egyenruhásoknak.

A migráció egyre nagyobb feszültséget gerjeszt az olasz társadalomban

Korábban beszámoltunk egy olyan esetről is, hogy heves közéleti vitát váltott ki egy olasz bírósági döntés. Egy migránst mindössze öt év börtönre ítéltek amiatt, hogy megerőszakolt és teherbe ejtett egy tízéves kislányt. Az ítélet arányosságát politikusok és jogvédők egyaránt kétségbe vonják.

