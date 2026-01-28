Milánórendőrségmigránslövöldözés

Büntetett előéletű marokkói migránst lőtt le Milánóban egy civil ruhás rendőr

Tragikus lövöldözés rázta meg Milánó hírhedt Rogoredo negyedét egy kábítószer-ellenőrzés során. Egy marokkói származású, büntetett előéletű férfi lőfegyvernek látszó tárgyat rántott az intézkedő rendőrökre, mire az egyikük önvédelemből tüzet nyitott. Az ügy komoly politikai hullámokat vetett, Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes pedig hangsúlyozta: a rendőrök határozottabb védelme elengedhetetlen a közbiztonság fenntartásához.

Jánosi Dalma (Róma)
2026. 01. 28. 7:49
Illusztráció Forrás: AFP
Tragikus kimenetelű lövöldözés történt Milánó hírhedt Rogoredo negyedében.  Egy kábítószer-ellenőrzés során civil ruhás rendőrök kényszerültek fegyverhasználatra. 

Az olasz rendőr önvédelemből tüzet nyitott az igazoltatásuk közben fegyvert rántó migráns férfiak egyikére
A hatósági beszámolók szerint két gyanús alak közelítette meg az egységet, akik közül az egyik lőfegyvernek látszó tárgyat szegezett a rendőrökre.

Az egyik nyomozó tüzet nyitott, amelynek következtében a 28 éves, marokkói származású férfi életét vesztette. A helyszíni szemle során kiderült, hogy az elkövetőnél csupán egy riasztópisztoly volt, ám különböző kábítószereket is találtak nála. A hatóságok megállapították, hogy az áldozat büntetett előéletű volt, korábban drogkereskedelem és hivatalos személy elleni erőszak miatt is felelősségre vonták. Az érintett rendőr önvédelemre hivatkozott. 

A protokollnak megfelelően azonban a milánói ügyészség gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával indított vizsgálatot ellene. Az eset politikai visszhangot váltott ki. Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes a szolidaritásáról biztosította a rendőrt, hangsúlyozva, hogy komolyabb védelmet kell garantálni a nap mint nap az életüket kockáztató egyenruhásoknak.

 

A migráció egyre nagyobb feszültséget gerjeszt az olasz társadalomban

Korábban beszámoltunk egy olyan esetről is, hogy heves közéleti vitát váltott ki egy olasz bírósági döntés. Egy migránst mindössze öt év börtönre ítéltek amiatt, hogy megerőszakolt és teherbe ejtett egy tízéves kislányt. Az ítélet arányosságát politikusok és jogvédők egyaránt kétségbe vonják.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Kondor Katalin
idezojelekeurópai unió

Örökre?

Kondor Katalin avatarja

Az unió okoskodik, mi, magyarok meg egyre fogadjuk a háború elől menekülő szerencsétleneket.

