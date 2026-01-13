Rendkívüli

Hivatalos: ekkor lesznek a választások Magyarországon

AngliaRAFrobbanás

Óriási robbanás rázta meg Angliát

Rémült lakosok beszámolói tanúskodnak róla, hogy valami történt Norfolk és Suffolk környékén, azonban magyarázat továbbra sincs. Anglia több településén is beszámoltak a rejtélyes robbanásról, azonban a légierő szerint semmit nem észleltek.

Magyar Nemzet
2026. 01. 13. 12:03
Fotó: EYEPIX Forrás: NurPhoto
Rémült lakosok beszámolói lepték el az internetet, miután a falak is beleremegtek abba a rejtélyes robbanásba, amelynek egyelőre továbbra sincs magyarázata. Sokak szerint a robbanás egy hangsebességet átlépő vadászgéptől származhatott, azonban a brit légierő szerint nem észleltek semmit a térségben – írja a GB News

A robbanás feltehetőleg egy hangsebességet átlépő géptől származott
Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Délután négy óra után nem sokkal Anglia keleti részén az emberek tömegével számoltak be egy robbanáshoz hasonló zajról, amelybe még a házak is beleremegtek. Norwichtól Ipswichig számtalan beszámoló született a rémisztő eseményről. Habár feltételezések vannak, hivatalos magyarázat továbbra sincs. 

A szakértők szerint a leírás egyértelműen egy hangrobbanásra utal, ami egy olyan vadászgéptől származhatott, amely képes a hangsebesség átlépésére.

Nick Broad, egy Norwichtól keletre, Lingwoodban élő nyugdíjas profi pilóta elmondta, hogy egy jellegzetes „kettős robbanást” hallott, ami megremegtette az ablakait. Ilyen robbanásról akkor beszélünk, amikor a levegőben a hangsebességnél (Mach 1) gyorsabban halad valami, és a keletkező nyomáshullámok összegződnek, hirtelen hatalmas nyomásváltozást okozva, amit robbanásszerű hangként érzékelünk. 

A vadászgépek többsége ma már képes erre, ugyanakkor a brit védelmi minisztérium és a légierő (RAF) közleménye szerint nem észleltek semmilyen, harmadik ország gépéhez köthető tevékenységet, valamint a légierő Typhoon vadészgépei sem jártak a körzetben. 

A hangsebesség feletti repülés Nagy-Britannia szerte igen ritka, miután a zajszennyezés – mint a mellékelt ábra is mutatja – igen jelentős. Ez alól természetesen egy kivétel van ez pedig az éles bevetés. Az interneten található egyes vélemények szerint egyébként lehet, hogy  F–15-ös vadászgép léphette át a hangsebességet, ugyanakkor bizonyíték erre továbbra sincs. 

Borítókép: Egy F–35 Lightning átlépi a hangsebességet (Fotó: AFP)

