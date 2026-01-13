Óriási robbanás rázta meg Angliát

Rémült lakosok beszámolói lepték el az internetet, miután a falak is beleremegtek abba a rejtélyes robbanásba, amelynek egyelőre továbbra sincs magyarázata. Sokak szerint a robbanás egy hangsebességet átlépő vadászgéptől származhatott, azonban a brit légierő szerint nem észleltek semmit a térségben – írja a GB News.
Délután négy óra után nem sokkal Anglia keleti részén az emberek tömegével számoltak be egy robbanáshoz hasonló zajról, amelybe még a házak is beleremegtek. Norwichtól Ipswichig számtalan beszámoló született a rémisztő eseményről. Habár feltételezések vannak, hivatalos magyarázat továbbra sincs.
A szakértők szerint a leírás egyértelműen egy hangrobbanásra utal, ami egy olyan vadászgéptől származhatott, amely képes a hangsebesség átlépésére.
