Marcin Romanowski: Tusk Brüsszel nyomására emeli vissza a kommunista hálózatokat a hatalomba

„Amit ő képvisel, nemcsak a múlt egy jelentéktelen maradványa, hanem a jelenlegi hatalmi konstrukció egyik nélkülözhetetlen, sine qua non eleme. A Czarzasty által vezetett Baloldal nélkül Tusknak nem lenne parlamenti többsége. Ez a kóros felállás ugyanakkor mindkét fél számára előnyös. A liberális-globalista establishment természetes szövetségesként tekint a posztkommunista elitekre: mindkettő olyan szereplő, aki nem tiszteli az állami szuverenitást, és nem tiszteli a nemzet keresztény alapjait sem” – hangsúlyozza.