Marcin Romanowski: Tusk Brüsszel nyomására emeli vissza a kommunista hálózatokat a hatalomba

„Ennek egyik leglátványosabb példája Wlodzimierz Czarzasty, a Baloldal párt első embere és a szejm marsallja, azaz ő az alsóház elnöke, aki a lengyel alkotmányos rendszerben az állam második legmagasabb közjogi méltósága. A házelnök a köztársasági elnöki tisztség megüresedése esetén vagy, ha az államfő átmenetileg nem tudja ellátni a feladatait, átveszi az elnöki jogkörök gyakorlását” – magyarázza Romanowski.
Czarzasty személyes, politikai és üzleti kapcsolatrendszere a Lengyel Népköztársaság egykori kommunista nómenklatúrájában gyökerezik, továbbá olyan körökben, amelyek a jogállamiságot semmibe vevő állam kommunista titkosszolgálataihoz, illetve a posztszovjet elitekhez köthetők. Az elmúlt napokban a Republika TV oknyomozó újságírói feltárták: Czarzasty – annak ellenére, hogy a szejm marsalljaként minősített adatokhoz fér hozzá – soha nem töltötte ki a nemzetbiztonsági átvilágításhoz szükséges kérdőívet
– teszi hozzá.
Szóljon hozzá!
