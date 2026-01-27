RomanowskikommunistaBrüsszelTusk

Marcin Romanowski: Tusk Brüsszel nyomására emeli vissza a kommunista hálózatokat a hatalomba

Miután brüsszeli politikai és pénzügyi zsarolás révén a lengyelek nyakára ültették, Tusk globalista koalíciójának kormányzása nyíltan együtt jár azzal is, hogy a hatalmi szerkezetbe visszaemeli a hajdani kommunista államapparátus soraiból érkező politikusokat, az őket körülvevő politikai köröket és hálózatokat – írja bejegyzésében Marcin Romanowski, a Magyar–Lengyel Szabadság Intézet vezetője, volt lengyel igazságügyminiszter-helyettes.

Magyar Nemzet
2026. 01. 27. 12:34
Donald Tusk lengyel miniszterelnök Forrás: AFP
„Ennek egyik leglátványosabb példája Wlodzimierz Czarzasty, a Baloldal párt első embere és a szejm marsallja, azaz ő az alsóház elnöke, aki a lengyel alkotmányos rendszerben az állam második legmagasabb közjogi méltósága. A házelnök a köztársasági elnöki tisztség megüresedése esetén vagy, ha az államfő átmenetileg nem tudja ellátni a feladatait, átveszi az elnöki jogkörök gyakorlását” – magyarázza Romanowski.

Marcin Romanowski, volt lengyel igazságügyminiszter-helyettes
Marcin Romanowski, volt lengyel igazságügyminiszter-helyettes. Fotó: Ladóczki Balázs

Czarzasty személyes, politikai és üzleti kapcsolatrendszere a Lengyel Népköztársaság egykori kommunista nómenklatúrájában gyökerezik, továbbá olyan körökben, amelyek a jogállamiságot semmibe vevő állam kommunista titkosszolgálataihoz, illetve a posztszovjet elitekhez köthetők. Az elmúlt napokban a Republika TV oknyomozó újságírói feltárták: Czarzasty – annak ellenére, hogy a szejm marsalljaként minősített adatokhoz fér hozzá – soha nem töltötte ki a nemzetbiztonsági átvilágításhoz szükséges kérdőívet

 – teszi hozzá.

„Amit ő képvisel, nemcsak a múlt egy jelentéktelen maradványa, hanem a jelenlegi hatalmi konstrukció egyik nélkülözhetetlen, sine qua non eleme. A Czarzasty által vezetett Baloldal nélkül Tusknak nem lenne parlamenti többsége. Ez a kóros felállás ugyanakkor mindkét fél számára előnyös. A liberális-globalista establishment természetes szövetségesként tekint a posztkommunista elitekre: mindkettő olyan szereplő, aki nem tiszteli az állami szuverenitást, és nem tiszteli a nemzet keresztény alapjait sem” – hangsúlyozza.

A külföldről érkező utasításokhoz hozzászokott, posztmarxista identitás által formált körök zökkenőmentesen illeszkednek a brüsszeli neomarxista bürokraták centralista projektjéhez. Csak annyi történt, hogy a vörös zászlókat szivárványosra cserélték

 – zárja.

Borítókép: Donald Tusk lengyel miniszterelnök (Fotó: AFP)

