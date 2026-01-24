Soltész MiklóshumanitáriusKárpátaljasegítség

Soltész Miklós: Több mint 100 milliárd forinttal segítette eddig Magyarország Ukrajnát

A háború kitörése óta Magyarország több mint 100 milliárd forint humanitárius segítséget nyújtott Ukrajnának – jelentette ki a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára szombaton Sátoraljaújhelyen, a Kárpát-medencei óvodapedagógusok és tanítók találkozóján.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 24. 14:44
Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár Forrás: Facebook/Soltész Miklós
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Soltész Miklós úgy fogalmazott, négy évvel ezelőtt arról döntöttek, hogy minden segítséget megadnak, amelyből a Kárpátalján élő magyarok mellett mások is részesülnek, „azok, akik bajban vannak”.

Soltész Miklós
Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár (Forrás: Facebook/Soltész Miklós)

Soltész Miklós: Magyarország segít

Az államtitkár közölte, Magyarország katonát és fegyvert soha nem fog küldeni, írja az MTI.

Az eddigi humanitárius támogatást leginkább ukrán emberek gyógyítására, élelmiszerre és gyógyszeres segítségre fordították – tette hozzá.

Soltész Miklós a sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban a jelen lévő felvidéki és kárpátaljai óvoda- és iskolapedagógusoknak köszönetet mondott a magyarság határokon túl történő megmaradásának segítéséért.

Borítókép: Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár (Forrás: Facebook/Soltész Miklós)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekmedián

Hann Endre esete Freuddal

Kárpáti András avatarja

A Medián vezetője saját magát leplezte le, hogy korábban a DK-nak is dolgoztak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu