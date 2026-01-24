Soltész Miklós: Több mint 100 milliárd forinttal segítette eddig Magyarország Ukrajnát

Soltész Miklós: Magyarország segít

Az államtitkár közölte, Magyarország katonát és fegyvert soha nem fog küldeni, írja az MTI.

Az eddigi humanitárius támogatást leginkább ukrán emberek gyógyítására, élelmiszerre és gyógyszeres segítségre fordították – tette hozzá.

Soltész Miklós a sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban a jelen lévő felvidéki és kárpátaljai óvoda- és iskolapedagógusoknak köszönetet mondott a magyarság határokon túl történő megmaradásának segítéséért.