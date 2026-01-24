Soltész Miklós úgy fogalmazott, négy évvel ezelőtt arról döntöttek, hogy minden segítséget megadnak, amelyből a Kárpátalján élő magyarok mellett mások is részesülnek, „azok, akik bajban vannak”.
Soltész Miklós: Több mint 100 milliárd forinttal segítette eddig Magyarország Ukrajnát
A háború kitörése óta Magyarország több mint 100 milliárd forint humanitárius segítséget nyújtott Ukrajnának – jelentette ki a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára szombaton Sátoraljaújhelyen, a Kárpát-medencei óvodapedagógusok és tanítók találkozóján.
Soltész Miklós: Magyarország segít
Az államtitkár közölte, Magyarország katonát és fegyvert soha nem fog küldeni, írja az MTI.
Az eddigi humanitárius támogatást leginkább ukrán emberek gyógyítására, élelmiszerre és gyógyszeres segítségre fordították – tette hozzá.
Soltész Miklós a sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban a jelen lévő felvidéki és kárpátaljai óvoda- és iskolapedagógusoknak köszönetet mondott a magyarság határokon túl történő megmaradásának segítéséért.
További Külföld híreink
Borítókép: Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár (Forrás: Facebook/Soltész Miklós)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Irán szerint bármilyen támadás háborút jelent
Az ország kész bármilyen eszközt bevetni.
A rendőrség szerint nincs túlélője az új-zélandi földcsuszamlásnak
Hivatalosan hat ember tűnt el.
Ukrajna Jóléti kerete: a számlát az európai adófizetők kapnák
A brüsszeli konstrukció súlyos szuverenitási dilemmákat is felvet.
Orbán Viktor: Ukrajna uniós tagsága állandó háborús veszélyt jelentene Magyarországnak
A miniszterelnök azt mondta, hogy Magyarországnak nemzeti összefogással kell kívül maradnia a konfliktuson.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Irán szerint bármilyen támadás háborút jelent
Az ország kész bármilyen eszközt bevetni.
A rendőrség szerint nincs túlélője az új-zélandi földcsuszamlásnak
Hivatalosan hat ember tűnt el.
Ukrajna Jóléti kerete: a számlát az európai adófizetők kapnák
A brüsszeli konstrukció súlyos szuverenitási dilemmákat is felvet.
Orbán Viktor: Ukrajna uniós tagsága állandó háborús veszélyt jelentene Magyarországnak
A miniszterelnök azt mondta, hogy Magyarországnak nemzeti összefogással kell kívül maradnia a konfliktuson.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!