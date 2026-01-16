Szijjártó PéterVenezuelabörtönmagyar állampolgár

Újabb magyar szabadult Venezuelában + videó

Újabb magyar állampolgárt engedtek ki a börtönből Venezuelában, akinek kiszabadításán a kormány szorosan együtt dolgozott a caracasi holland konzulátussal és az amerikai hatóságokkal is. Ezt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be pénteken Budapesten.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 16. 8:03
Újabb magyar állampolgárt engedtek ki a börtönből Venezuelában Forrás: MTI
A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter arról tájékoztatott, hogy a venezuelai hatóságok, a magyar tiszteletbeli konzul jelenlétében, újabb magyar állampolgárt helyeztek szabadlábra, egy nőt, akit korábban egy kutatóhajó nemzetközi legénységének tagjaként tartóztattak le.

Szijjártó Péter: A kormány szorosan együtt dolgozott a caracasi holland konzulátussal és az amerikai hatóságokkal is
Szijjártó Péter: A kormány szorosan együtt dolgozott a caracasi holland konzulátussal és az amerikai hatóságokkal is. Fotó: MTI

Kiszabadítása érdekében szorosan együtt dolgoztunk a helyi holland konzulátussal, és a caracasi akciójuk óta az amerikaiakkal is. Ezek az erőfeszítések most beértek. (…) A magyar hölgy már szabadlábon van, biztonságban van, a caracasi tiszteletbeli konzulunk is vele van, a hazatérését már szervezzük

– közölte. Szijjártó Péter megjegyezte, hogy így a három fogva tartott magyar állampolgár közül kettő már kiszabadult, viszont egy még börtönben van, de az ő hazajuttatásáért is megteszik a szükséges erőfeszítéseket.

Köszönettel tartozunk a holland kollégáknak ott helyben, akikkel tiszteletbeli konzulunk folyamatosan együtt dolgozott a szabadítás érdekében, és köszönjük az amerikaiaknak is, akikkel caracasi akciójuk óta folyamatosan kapcsolatban vagyunk a Venezuelában bebörtönzött magyar állampolgárok kiszabadítása érdekében

– húzta alá.

 

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

