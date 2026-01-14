Rendkívüli

Orbán Viktor: Kilencmilliárd dolláros sarcot követel Brüsszel hazánktól

Muszlim TestvériségHamászterrorizmusEgyesült Államok

Az amerikai kormány keményen fellépett a terrorista szervezettel szemben

Az Egyesült Államok újabb lépést tett a szélsőséges szervezetek felszámolása ellen. A Trump-kormányzat terrorista szervezetként listázta az Egyiptomban, Jordániában és Libanonban működő Muszlim Testvériség nevű csoportokat. A döntéshez személyi szankciók és gazdasági intézkedések is társulnak. Az amerikai kormány indoklása szerint a lépés az erőszakos és destabilizáló tevékenységekre adott határozott válaszuk.

András János
2026. 01. 14. 9:42
Donald Trump amerikai elnök és kormányzati tisztviselők Fotó: ALEX WONG Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Egyesült Államok külügyi és pénzügyi tárcája kedden közös sajtótájékoztatót tartott, ahol közölték: a Trump-kormányzat terrorista szervezetként listázta a Muszlim Testvériség azon csoportjait, amelyek Egyiptomban, Jordániában és Libanonban tevékenykednek – számolt be róla az Origo a New York Post cikkére hivatkozva.

A Trump-kormányzat keményen fellépett a terrorista szervezetnek bélyegzett Muszlim Testvériség ellen
A Trump-kormányzat keményen fellépett a terrorista szervezetnek bélyegzett Muszlim Testvériség ellen. Fotó: AFP

Ahogy arról lapunk is beszámolt, júliusban Ted Cruz texasi republikánus szenátor újra benyújtotta azt a törvényjavaslatot, amely hivatalosan terrorista szervezetté nyilvánítaná a Muszlim Testvériséget. A szenátor immár egy évtizede dolgozik azon, hogy az Egyesült Államok megfelelő szankciókat vezessen be a világszerte működő iszlamista hálózat ellen, amelyhez olyan terrorszervezetek tartoznak, mint a Hamász palesztin terrorszervezet, az Izrael elleni 2023. október 7-i támadás elkövetője.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter kedden bejelentette, hogy a libanoni Muszlim Testvériség vezetője, Muhammad Fawzi Taqqosh neve felkerült a nemzetközi terroristajegyzékbe. Indoklása szerint az amerikai döntés válasz azokra az erőszakos cselekményekre és destabilizáló törekvésekre, amelyek a Muszlim Testvériség különböző ágaihoz köthetők.

Rubio hangsúlyozta, hogy Washington minden rendelkezésére álló eszközt bevet annak érdekében, hogy megvonja a szervezettől a működéshez szükséges forrásokat.

Az amerikai pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint a listára a Muszlim Testvériség Egyiptomban és Jordániában működő szervezetei is felkerültek, mivel támogatták a Hamász tevékenységét. John K. Hurley, a pénzügyminisztérium terrorizmusért és hírszerzésért felelős helyettes államtitkára úgy fogalmazott: 

A békésnek tűnő arculat ellenére az egyiptomi és a jordániai Muszlim Testvériség szárnyai összeesküdtek a Hamász-terror támogatására és saját nemzeti kormányaik szuverenitásának aláásására.

Korábban egy jelentés arra is felhívta a figyelmet, hogy a testvériség hosszú távú stratégiát dolgozott ki a nyugati társadalmak belső átalakítására, amelynek részeként amerikai egyetemi campusokon is megjelennek a szimpatizánsaik. Az amerikai döntés értelmében a pénzügyminisztérium gazdasági szankciókat vezet be az Egyesült Államokban található, a Muszlim Testvériség többségi tulajdonában lévő érdekeltségekkel, szervezetekkel és vagyoni elemekkel szemben.

 

A politikai iszlám jelen van Európában is

A politikai iszlám már mintegy ötven éve jelen van Európában, a 2015-ben kezdődött migrációs válság és az azóta eltelt tíz év azonban felgyorsította a térnyerését. A muszlim szervezetek befolyása a társadalmi-politikai folyamatokra tagadhatatlan, az olyan, korábban magukat mérsékeltnek beállító szervezetek, mint a Muszlim Testvériség és az azzal kapcsolatban álló csoportok pedig ma már sokszor a radikális iszlám felé terelik a muszlimokat. 

Becslések szerint Európában 2010-ben 43 millió muszlim bevándorló élt, ami a kontinens lakosságának tíz százalékát jelentette, azonban 2050-re létszámuk várhatóan el fogja érni a hetvenmillió főt. 

A muszlim közösségek – akár meglévő pártokhoz csatlakozva, akár saját pártok alapításával – egyre nagyobb társadalmi és politikai befolyásra tesznek szert, és a többségük baloldali pártokra szavaz.

 

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és kormányzati tisztviselők (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekfrancia

Ukrajna, Dom Perignon és a francia gazdák

Kárpáti András avatarja

Macron azt ígérte, az ukránok EU-csatlakozásával mindenki jól jár, de éppen fordítva történt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu