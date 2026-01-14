Az amerikai kormány keményen fellépett a terrorista szervezettel szemben

Az Egyesült Államok külügyi és pénzügyi tárcája kedden közös sajtótájékoztatót tartott, ahol közölték: a Trump-kormányzat terrorista szervezetként listázta a Muszlim Testvériség azon csoportjait, amelyek Egyiptomban, Jordániában és Libanonban tevékenykednek – számolt be róla az Origo a New York Post cikkére hivatkozva.

A Trump-kormányzat keményen fellépett a terrorista szervezetnek bélyegzett Muszlim Testvériség ellen. Fotó: AFP

Ahogy arról lapunk is beszámolt, júliusban Ted Cruz texasi republikánus szenátor újra benyújtotta azt a törvényjavaslatot, amely hivatalosan terrorista szervezetté nyilvánítaná a Muszlim Testvériséget. A szenátor immár egy évtizede dolgozik azon, hogy az Egyesült Államok megfelelő szankciókat vezessen be a világszerte működő iszlamista hálózat ellen, amelyhez olyan terrorszervezetek tartoznak, mint a Hamász palesztin terrorszervezet, az Izrael elleni 2023. október 7-i támadás elkövetője.