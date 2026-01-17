Rendkívüli

Háborúellenes nagygyűlés Miskolcon – kövesse nálunk élőben!

trumpsteve witkofftony blair

Tony Blair is helyett kapott a béketanácsban

A volt brit miniszterelnök is helyet kapott a Donald Trump amerikai elnök gázai béketanácsában. Tony Blair megjelenése azonban éles kritikákat váltott ki, miután egyesek véleménye szerint a volt miniszterelnök elfogult Izrael irányába. Trump terve „a tűzszünettől a demilitarizáció, a technokratikus kormányzás és az újjáépítés felé halad.”

Brém-Nagy Márton
2026. 01. 17. 10:19
Tony Blair volt brit miniszterelnök (Fotó: AFP)
Tony Blair volt brit miniszterelnök (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A volt brit miniszterelnök is helyet kapott Donald Trump, gázai tűzszünetet felügyelő béketanácsában. Tony Blair megjelenése azonban nem aratott osztatlan sikert, miután többen is azzal vádolják, hogy elfogult Izrael irányába – írja a Al Jazeera

Tony Blair volt brit miniszterelnök (Fotó: AFP)
Tony Blair volt brit miniszterelnök (Fotó: AFP)

A volt brit miniszterelnök mellett a tanácsban helyett kapott még Marc Rowan, az Apollo Global Management vezérigazgatója; Ajay Banga, a Világbank-csoport elnöke; és Robert Gabriel, az Egyesült Államok nemzetbiztonsági tanácsadó-helyettese; Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Steve Witkoff az amerikai elnök különmegbízottja is. 

A közlemény szerint Nyikolaj Mladenov bolgár diplomata és korábbi magas rangú ENSZ-tisztviselő lesz a gázai főképviselő.

A Fehér Ház bejelentésében egyúttal megnevezték a gázai kormányzást és szolgáltatásokat támogató gázai végrehajtó bizottság tagjait is. Blair, Jared Kushner, az amerikai elnök tanácsadója és Witkoff is bekerült a bizottságba, Hakan Fidan török ​​külügyminiszter, Ali Al Thawadi katari diplomata mellett. A hadseregért felelős személy pedig Jasper Jeffers amerikai vezérőrnagy lesz, aki jelenleg a különleges erők parancsnoka, a tervek szerint pedig a biztonsági műveleteket, a humanitárius segélyek célba juttatását és az „átfogó demilitarizáció” támogatását ellenőrizné. 

Nemrég egyébként maga Steve Witkoff beszélt róla, hogy Trump elnök gázai terve kész a második fázisba lépni. Az amerikai kormányzat azt nyilatkozta, hogy Trump terve „a tűzszünettől a demilitarizáció, a technokratikus kormányzás és az újjáépítés felé halad”. A palesztin lakosság azonban a hírek szerint kételkedik, miután Izrael további támadásokat hajtott végre az elmúlt időszakban. 

A kritikusok azonban a leginkább a bizottság összetételében az Izrael felé való elhajlást kritizálták. 

Tony Blair kapcsán például sokan felemlegették, hogy a volt brit miniszterelnök részt vett az amerikaiak oldalán a terrorellenes háborúban, George W. Bush akkori amerikai elnök 2003-as iraki inváziójánál. 

Mladenov gázai főképviselői szerepe ugyanakkor azt mutatja, hogy lesz ENSZ-részvétel a folyamatban, tekintve, hogy a bolgár diplomata korábban, 2015 és 2020 között az ENSZ főmegbízottja volt a régióban. 

Borítókép: Tony Blair volt brit miniszterelnök  (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekparászka boróka

Apróságnak tűnik…

Bayer Zsolt avatarja

…de ne menjünk el mellette.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.