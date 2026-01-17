Tony Blair is helyett kapott a béketanácsban

A volt brit miniszterelnök is helyet kapott Donald Trump, gázai tűzszünetet felügyelő béketanácsában. Tony Blair megjelenése azonban nem aratott osztatlan sikert, miután többen is azzal vádolják, hogy elfogult Izrael irányába – írja a Al Jazeera.

Tony Blair volt brit miniszterelnök (Fotó: AFP)

A volt brit miniszterelnök mellett a tanácsban helyett kapott még Marc Rowan, az Apollo Global Management vezérigazgatója; Ajay Banga, a Világbank-csoport elnöke; és Robert Gabriel, az Egyesült Államok nemzetbiztonsági tanácsadó-helyettese; Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Steve Witkoff az amerikai elnök különmegbízottja is.

A közlemény szerint Nyikolaj Mladenov bolgár diplomata és korábbi magas rangú ENSZ-tisztviselő lesz a gázai főképviselő.

A Fehér Ház bejelentésében egyúttal megnevezték a gázai kormányzást és szolgáltatásokat támogató gázai végrehajtó bizottság tagjait is. Blair, Jared Kushner, az amerikai elnök tanácsadója és Witkoff is bekerült a bizottságba, Hakan Fidan török ​​külügyminiszter, Ali Al Thawadi katari diplomata mellett. A hadseregért felelős személy pedig Jasper Jeffers amerikai vezérőrnagy lesz, aki jelenleg a különleges erők parancsnoka, a tervek szerint pedig a biztonsági műveleteket, a humanitárius segélyek célba juttatását és az „átfogó demilitarizáció” támogatását ellenőrizné.

Nemrég egyébként maga Steve Witkoff beszélt róla, hogy Trump elnök gázai terve kész a második fázisba lépni. Az amerikai kormányzat azt nyilatkozta, hogy Trump terve „a tűzszünettől a demilitarizáció, a technokratikus kormányzás és az újjáépítés felé halad”. A palesztin lakosság azonban a hírek szerint kételkedik, miután Izrael további támadásokat hajtott végre az elmúlt időszakban.

A kritikusok azonban a leginkább a bizottság összetételében az Izrael felé való elhajlást kritizálták.

Tony Blair kapcsán például sokan felemlegették, hogy a volt brit miniszterelnök részt vett az amerikaiak oldalán a terrorellenes háborúban, George W. Bush akkori amerikai elnök 2003-as iraki inváziójánál.

Mladenov gázai főképviselői szerepe ugyanakkor azt mutatja, hogy lesz ENSZ-részvétel a folyamatban, tekintve, hogy a bolgár diplomata korábban, 2015 és 2020 között az ENSZ főmegbízottja volt a régióban.

