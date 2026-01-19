TrumpEurópaegyeztetésGrönlandDavos

Pánik Davosban: Trump miatt Grönland ügye előtérbe kerül

Az idei davosi Világgazdasági Fórumot komoly transzatlanti feszültségek árnyékolják be. A Politico értesülései szerint Ukrajna kérdése háttérbe kerül, miközben Grönland jövője és Donald Trump amerikai elnök álláspontja kerül az európai egyeztetések középpontjába. Brüsszeli források attól tartanak, hogy az Egyesült Államok és Európa közötti vita a NATO kohéziójára is kihatással lehet, ezért a fórumon kiemelt diplomáciai egyeztetések várhatók.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 01. 19. 13:02
Donald Trump amerikai elnök Fotó: Fabrice Coffrini Forrás: AFP
Európai diplomaták eredetileg arra készültek, hogy a svájci Davosban megrendezett Világgazdasági Fórumon az ukrajnai háború lezárását célzó béketárgyalások kerülnek fókuszba. A Politico azonban úgy értesült: az eseményen végül Donald Trump grönlandi tervei dominálják majd a napirendet – írta az Origo.

Trump
A Világgazdasági Fórum (WEF) táblája látható a svájci Davosban (Fotó: AFP/Fabrice Coffrini)

A brüsszeli lap szerint Európa „az elmúlt évtizedek legsúlyosabb transzatlanti válságával” néz szembe, és Davost arra kívánja felhasználni, hogy lebeszélje az amerikai elnököt a NATO megrendítéséről.

Titkos egyeztetések Trump és az európai vezetők között

Politico-források szerint legalább egy személyes találkozó is létrejön Donald Trump, valamint kulcsfontosságú EU-s és NATO-s vezetők között. A háttérben intenzív diplomáciai egyeztetések zajlanak, mivel Washington és több európai főváros között éles ellentét alakult ki Grönland jövője miatt.

Trump nem enged Grönland ügyében

Donald Trump amerikai elnök többször is kijelentette, hogy Grönlandnak az Egyesült Államok részévé kellene válnia. Már első elnöki ciklusa idején is felvetette a sziget megvásárlásának lehetőségét, most pedig már nyíltan beszél az annektálás esélyéről.

A Fehér Ház helyettes kabinetfőnöke, Stephen Miller korábban megkérdőjelezte Dánia jogát Grönland feletti ellenőrzésre, ami tovább fokozta a feszültséget Washington és Koppenhága között.

Grönland jelenleg Dánia autonóm területe, ugyanakkor stratégiai jelentősége óriási. Az Egyesült Államok és Dánia 1951-ben védelmi megállapodást kötött, amelyben Washington vállalta a sziget katonai védelmét egy esetleges támadás esetén, a NATO-hoz kapcsolódó kötelezettségek mellett.

U.S. President Donald Trump speaks during a rural health investment roundtable in the East Room of the White House in Washington, DC, United States, on January 16, 2026. Trump promotes a proposed $50 billion nationwide initiative aimed at strengthening rural hospitals and expanding access to health care. (Photo by Andrew Leyden/NurPhoto) (Photo by Andrew Leyden / NurPhoto via AFP)
Donald Trump nem enged Grönland ügyében (Fotó: NurPhoto/AFP/Andrew Leyden)

Davosban forrnak az indulatok

A január 19–23. között megrendezett Világgazdasági Fórum idei mottója „A párbeszéd szelleme”, ám a jelek szerint kemény geopolitikai ütközetek várhatók. Miközben az ukrajnai háború továbbra is megoldatlan, Európa figyelme most Grönlandra és Donald Trump következő lépésére összpontosul.

Egyre több elemző szerint a davosi találkozó nem Ukrajnáról, hanem a Nyugat egységének megmentéséről szól majd.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP/Fabrice Coffrini) 

