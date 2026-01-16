Trump hazaárulást kiált a demokraták kapcsán

Vizsgálat indult több demokrata képviselő ellen az Egyesült Államokban, miután olyan videóüzeneteket tettek közzé, amelyekben arra buzdították az amerikai fegyveres erők tagjait, hogy ne hajtsanak végre szerintük jogellenes parancsokat. Donald Trump amerikai elnök az eset kapcsán hazaárulást emleget – írja az Origo.

Trump szerint ami történt, kimeríti a hazaárulás fogalmát

Fotó: LENIN NOLLY / NurPhoto

A jelentések szerint összesen öt demokrata politikus érintett az ügyben: négy képviselőházi tag és egy szenátusi törvényhozó ellen indult vizsgálat. A vizsgálat azután indult, miután nyilvánosságra került egy videón, amin a jogellenes parancsok megtagadására buzdították a baloldali politikusok a fegyveres erők tagjait.

Donald Trump a történteket egyértelmű hazaárulásnak nevezte.

Chris Deluzio és Chrissy Houlahan pennsylvaniai képviselőkkel, Maggie Goodlander és Elissa Slotkin New Hampshire-i politikusokkal, valamint Jason Crow coloradói törvényhozóval is ez a helyzet. A politikusok mindegyike élesen reagált a vádakra, amik szerintük teljes mértékben politikai indíttatásúak.