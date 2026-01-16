Rendkívüli

Orbán Viktor: Brüsszel ki akarja préselni a pénzt Magyarországból, hogy Ukrajnának adja + videó

Donald Trumpbaloldaldemokraták

Trump hazaárulást kiált a demokraták kapcsán

Az amerikai elnök nekiment azoknak a demokrata politikusoknak, akik parancsmegtagadásra buzdították a hadsereg tagjait. Donald Trump a történtek kapcsán hazaárulást emleget, a hivatalos vizsgálat pedig már el is indult.

Magyar Nemzet
2026. 01. 16. 7:52
Fotó: LENIN NOLLY Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Vizsgálat indult több demokrata képviselő ellen az Egyesült Államokban, miután olyan videóüzeneteket tettek közzé, amelyekben arra buzdították az amerikai fegyveres erők tagjait, hogy ne hajtsanak végre szerintük jogellenes parancsokat. Donald Trump amerikai elnök az eset kapcsán hazaárulást emleget – írja az Origo

Trump szerint ami történt kimeríti a hazaárulás fogalmát
Trump szerint ami történt, kimeríti a hazaárulás fogalmát 
Fotó: LENIN NOLLY / NurPhoto

A jelentések szerint összesen öt demokrata politikus érintett az ügyben: négy képviselőházi tag és egy szenátusi törvényhozó ellen indult vizsgálat. A vizsgálat azután indult, miután nyilvánosságra került egy videón, amin a jogellenes parancsok megtagadására buzdították a baloldali politikusok a fegyveres erők tagjait. 

Donald Trump a történteket egyértelmű hazaárulásnak nevezte. 

Chris Deluzio és Chrissy Houlahan pennsylvaniai képviselőkkel, Maggie Goodlander és Elissa Slotkin New Hampshire-i politikusokkal, valamint Jason Crow coloradói törvényhozóval is ez a helyzet. A politikusok mindegyike élesen reagált a vádakra, amik szerintük teljes mértékben politikai indíttatásúak. 

Az öt demokrata politikusban egyébként közös, hogy mindegyikük katonai vagy hírszerzési háttérrel rendelkezik. 

Deluzio irodája szerint egyértelműen zaklatásról van szó. Chrissy Houlahan véleménye szerint azért kerültek célkeresztbe, mert olyan dolgokat mondtak ki, amelyeket az aktuális vezetés nem akart hallani. Maggie Goodlander arról beszélt, hogy a fenyegetések nem fogják eltántorítani, és továbbra is elvégzi a munkáját. Jason Crow szintén azt hangsúlyozta, hogy nem hátrál meg. Elissa Slotkin pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy szerinte az elnök tudatos stratégiát követ, amikor a vele szemben kritikus hangokat ellenségként kezeli. 

Az ominózus videó még 2025. novemberében jelent meg az amerikai sajtóban, a felvételen pedig az hallható, amint a politikusok arról beszélnek a katonáknak, hogy a katonai igazságszolgáltatási törvény értelmében nem kötelesek alkotmányellenes parancsokat végrehajtani. 

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Czopf Áron
idezojelekszubjektivitás

Három pillér

Czopf Áron avatarja

A közösségi média önmagunk keresésének, fogyasztásának és elemésztésének páratlan eszköze, a szubjektivitás temploma, piaca és fóruma is egyben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.