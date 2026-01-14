Ukrajna hadat üzenhet az USA-nak? Kijev és Koppenhága megegyezett

A figyelem középpontjába került egy dán–ukrán biztonsági együttműködésről szóló megállapodás, amelyet a két ország még 2024. február 23-án kötött. Egyes híresztelések szerint a szerződés értelmében Ukrajna köteles lenne katonai erővel fellépni az Egyesült Államokkal szemben, amennyiben az USA megtámadná Grönlandot. Utánajártunk ezeknek az állításoknak.

A hivatalos dán kormányzati weboldal szerint Dánia tízéves időszakra szóló támogatást ígért Ukrajnának. A biztonsági kötelezettségvállalásokról szóló megállapodás kétoldalú, hosszú távú katonai és polgári támogatást tartalmaz. Dánia kötelezettségvállalásait pedig legalább 2028-ig finanszírozza a Dán Ukrajna Alap, amely összesen mintegy 9,3 milliárd eurót tesz ki.