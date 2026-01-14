Grönland hivatalosan Dánia autonóm területe, amit az 1700-as években kolonizáltak. Dánia felel a grönlandi külpolitikáért, a hadügyért és a pénzügyek egy részéért, míg Grönlandnak jelentős autonóm hatáskörei vannak, például az oktatás és a belső ügyek terén. Mivel az Egyesült Államok részéről felmerült Grönland annektálása, elindultak a találgatások, hogy Ukrajnának milyen kötelezettségei vannak a dán–ukrán biztonsági megállapodás értelmében.
Ukrajna hadat üzenhet az USA-nak? Kijev és Koppenhága megegyezett
Grönland és a dán–ukrán biztonsági együttműködés körül az utóbbi időben több találgatás is napvilágot látott. A 2024 februárjában aláírt megállapodás kapcsán olyan állítások jelentek meg, amelyek Ukrajna esetleges katonai kötelezettségeiről szóltak Dánia felé. Utánajártunk, miről szól valójában a dán–ukrán egyezség.
A figyelem középpontjába került egy dán–ukrán biztonsági együttműködésről szóló megállapodás, amelyet a két ország még 2024. február 23-án kötött. Egyes híresztelések szerint a szerződés értelmében Ukrajna köteles lenne katonai erővel fellépni az Egyesült Államokkal szemben, amennyiben az USA megtámadná Grönlandot. Utánajártunk ezeknek az állításoknak.
A hivatalos dán kormányzati weboldal szerint Dánia tízéves időszakra szóló támogatást ígért Ukrajnának. A biztonsági kötelezettségvállalásokról szóló megállapodás kétoldalú, hosszú távú katonai és polgári támogatást tartalmaz. Dánia kötelezettségvállalásait pedig legalább 2028-ig finanszírozza a Dán Ukrajna Alap, amely összesen mintegy 9,3 milliárd eurót tesz ki.
Dánia biztonsági kötelezettségvállalásaival politikai ígéretet teszünk, amely biztosítja hosszú távú támogatásunkat Ukrajna számára. Egyértelmű jelzést küldünk, hogy Ukrajna addig számíthat Dániára, ameddig szükséges. Döntő fontosságú, hogy most és hosszú távon is támogassuk Ukrajnát, és egyértelművé kell tennünk, hogy Ukrajna nem áll egyedül Oroszország teljes körű agressziós háborújával szemben
– hangsúlyozta korábban Lars Lokke Rasmussen dán külügyminiszter.
Miről szól az Ukrajna és Dánia között született megállapodás?
Valóban született egy kétoldalú megállapodás 2024. február 23-án. Azonban az nem egy kölcsönös védelmi szerződés, kizárólag Dánia Ukrajna melletti támogatásáról szól. A megállapodás minden, „jövőbeli fegyveres támadásra” vonatkozó része is kizárólag Ukrajnára és az Oroszországból érkező agresszióra értendő. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az aláírt szerződésben semmiféle katonai segítségnyújtást nem vállalt Dániának.
Borítókép: Lars Loekke Rasmussen dán külügyminiszter és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
