Ukrán merénylőt buktatott le az FSZB

A tettért jutalmat ígértek neki. Az FSZB szerint a gyanúsítottat a Telegramon keresztül szervezték be. Irányítója utasítására fegyvereket szerzett be, felderítést végzett a katona lakóhelyén, és előkészítette a gyilkosság elkövetését, mielőtt elfogták.

Az elkövetőtől egy hangtompítóval ellátott Makarov pisztolyt és lőszert foglaltak le. Terrorszervezetben való részvétel gyanúja miatt büntetőeljárás indult.

Borítókép: Járőröző rendfenntartási erők (Fotó: AFP)