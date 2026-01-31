Oroszországukránmerénylő

Ukrán merénylőt buktatott le az FSZB

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közlése szerint Szentpéterváron meghiúsítottak egy katonatiszt ellen tervezett merényletet. A hatóságok állítása alapján a támadást egy ukrán ügynök készítette elő. A gyanúsítottat őrizetbe vették, tőle fegyvert és lőszert foglaltak le. Az ügyben terrorszervezetben való részvétel miatt indult büntetőeljárás.

Magyar Nemzet
2026. 01. 31. 1:00
Járőröző rendfenntartási erők Forrás: AFP
Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat arról számolt be, hogy meghiúsítottak egy alezredes ellen tervezett merényletet Szentpéterváron, amelyet egy ukrán ügynök akart végrehajtani – áll a Ria Novosztyi jelentésében.

Ukrán merénylőt buktattak le Oroszországban Fotó: AFP

„A célpont kiiktatása, egy katona, feltehetően egy alezredes kiiktatása” – válaszolta az őrizetbe vett személy az operatív tiszt kérdésére, amely a küldetésére vonatkozott.

 

A tettért jutalmat ígértek neki. Az FSZB szerint a gyanúsítottat a Telegramon keresztül szervezték be. Irányítója utasítására fegyvereket szerzett be, felderítést végzett a katona lakóhelyén, és előkészítette a gyilkosság elkövetését, mielőtt elfogták.

Az elkövetőtől egy hangtompítóval ellátott Makarov pisztolyt és lőszert foglaltak le. Terrorszervezetben való részvétel gyanúja miatt büntetőeljárás indult.

Borítókép: Járőröző rendfenntartási erők (Fotó: AFP)

