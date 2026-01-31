Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat arról számolt be, hogy meghiúsítottak egy alezredes ellen tervezett merényletet Szentpéterváron, amelyet egy ukrán ügynök akart végrehajtani – áll a Ria Novosztyi jelentésében.
Ukrán merénylőt buktatott le az FSZB
Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közlése szerint Szentpéterváron meghiúsítottak egy katonatiszt ellen tervezett merényletet. A hatóságok állítása alapján a támadást egy ukrán ügynök készítette elő. A gyanúsítottat őrizetbe vették, tőle fegyvert és lőszert foglaltak le. Az ügyben terrorszervezetben való részvétel miatt indult büntetőeljárás.
„A célpont kiiktatása, egy katona, feltehetően egy alezredes kiiktatása” – válaszolta az őrizetbe vett személy az operatív tiszt kérdésére, amely a küldetésére vonatkozott.
További Külföld híreink
A tettért jutalmat ígértek neki. Az FSZB szerint a gyanúsítottat a Telegramon keresztül szervezték be. Irányítója utasítására fegyvereket szerzett be, felderítést végzett a katona lakóhelyén, és előkészítette a gyilkosság elkövetését, mielőtt elfogták.
Az elkövetőtől egy hangtompítóval ellátott Makarov pisztolyt és lőszert foglaltak le. Terrorszervezetben való részvétel gyanúja miatt büntetőeljárás indult.
Borítókép: Járőröző rendfenntartási erők (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Zelenszkij KIjevbe hívta Putyint, Brüsszel további milliárdokat küldene Ukrajnának
Ezek voltak a nap legfontosabb külpolitikai hírei.
A First Lady filmjének premierjén is épültek az amerikai–magyar kapcsolatok
Új év, tavalyi lendület a magyar–amerikai kapcsolatokban – fogalmazott Magyar Levente.
António Guterres csődre figyelmeztet
Az ENSZ veszélybe került a főtitkár szerint.
Rendőrök vitték el a Magyar Szövetség politikusát Pozsonyban, Szijjártó Péter is reagált + videó
A Benes-dekrétumok elleni pozsonyi tüntetésen a rendőrök elvitték Orosz Örsöt, mert a ruháján az állt, hogy megkérdőjelezi a dekrétumokat.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Zelenszkij KIjevbe hívta Putyint, Brüsszel további milliárdokat küldene Ukrajnának
Ezek voltak a nap legfontosabb külpolitikai hírei.
A First Lady filmjének premierjén is épültek az amerikai–magyar kapcsolatok
Új év, tavalyi lendület a magyar–amerikai kapcsolatokban – fogalmazott Magyar Levente.
António Guterres csődre figyelmeztet
Az ENSZ veszélybe került a főtitkár szerint.
Rendőrök vitték el a Magyar Szövetség politikusát Pozsonyban, Szijjártó Péter is reagált + videó
A Benes-dekrétumok elleni pozsonyi tüntetésen a rendőrök elvitték Orosz Örsöt, mert a ruháján az állt, hogy megkérdőjelezi a dekrétumokat.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!