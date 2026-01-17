Ukrán nyomásra jöhet a cenzúra Lengyelországban

A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke, Lánczi Tamás közösségi oldalán osztotta meg, hogy mire is készül a Brüsszel-barát lengyel kormány. Donald Tusk és csapata ukrán nyomásra hozna létre speciális ügyészségi egységet a „gyűlölet-bűncselekmények” üldözésére.
Lánczi Tamás szerint ennek előzménye, hogy néhány héttel ezelőtt az ukrán kormány felszólította Tuskékat, hogy szankcionálják az ukránokkal szembeni gyűlölet-bűncselekményeket. „A lengyel igazságügyi miniszter haladéktalanul rohant egyeztetni a varsói ukrán nagykövettel, akivel közösen megállapították, hogy orosz ármány van a háttérben” – írta bejegyzésében Lánczi.
Lánczi bejegyzésében azt írta: a miniszter ígéretet tett az új szabályozás megalkotására és különleges ügyészi kapacitás kialakítására. Ez a részlet nem George Orwell 1984 című könyvéből, hanem a lengyel igazságügyi miniszter nyilatkozatából származik – hangsúlyozta.
