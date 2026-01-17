Rendkívüli

Stadionnyi ember várja Orbán Viktort Miskolcon

Ukrán nyomásra jöhet a cenzúra Lengyelországban

A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke közösségi oldalán osztotta meg, hogyan tervezi a Brüsszelből támogatott lengyel kormány a szólásszabadság korlátozását. Lánczi Tamás szerint ukrán nyomásra speciális ügyészségi egység vizsgálná a „gyűlölet-bűncselekményeket”.

Magyar Nemzet
2026. 01. 17. 11:43
Fotó: ANDRZEJ IWANCZUK Forrás: NurPhoto
A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke, Lánczi Tamás közösségi oldalán osztotta meg, hogy mire is készül a Brüsszel-barát lengyel kormány. Donald Tusk és csapata ukrán nyomásra hozna létre speciális ügyészségi egységet a „gyűlölet-bűncselekmények” üldözésére. 

Ukrán nyomásra érkezik a cenzúra Lengyelországban 
Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

 Lánczi Tamás szerint ennek előzménye, hogy néhány héttel ezelőtt az ukrán kormány felszólította Tuskékat, hogy szankcionálják az ukránokkal szembeni gyűlölet-bűncselekményeket. „A lengyel igazságügyi miniszter haladéktalanul rohant egyeztetni a varsói ukrán nagykövettel, akivel közösen megállapították, hogy orosz ármány van a háttérben” – írta bejegyzésében Lánczi. 

Lánczi bejegyzésében azt írta: a miniszter ígéretet tett az új szabályozás megalkotására és különleges ügyészi kapacitás kialakítására. Ez a részlet nem George Orwell 1984 című könyvéből, hanem a lengyel igazságügyi miniszter nyilatkozatából származik – hangsúlyozta. 

A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke egyúttal emlékeztetett, hogy a szuverenista politikai erőket megválasztása óta nemtelen eszközökkel üldöző lengyel kormányt, hogy amikor legutóbb próbáltak ilyen jogszabályt alkotni, az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az sértené a szólás szabadságát. 

Azok az országok, ahol Brüsszel-párti bábkormányt segítenek külföldről hatalomba, röviden időn belül azon kapják magukat, hogy az ukránok diktálják, milyen törvényeket kell hozniuk

– írta Lánczi bejegyzésében. 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Tusk lengyel miniszterelnök (Fotó: AFP)

