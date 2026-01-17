Brüsszel lengyelországi akcióját ismételné meg újra

Beata Szydlo, a Jog és Igazságosság (PiS) pártjának politikusa közösségi oldalán posztolt az Európai Bizottság kettős mércéjéről. Brüsszel a választásokig visszatartja a forrásokat, ami ugyanaz a recept a politikus szerint, mint ami már egyszer megtörtént Lengyelországban.
Az Európai Bizottság visszatartja a Magyarországnak járó forrásokat, mindezt azért, hogy befolyásolja a választásokat és Orbán Viktor kormányát eltávolítsa az ország éléről
– írta bejegyzésében a lengyel politikus.
Beata Szydlo szerint ami történik, nem egyedi eset, hiszen ugyanezt a receptet láttuk korábban Lengyelországban is, ahol Donald Tusk mellett tette le a voksát a brüsszeli vezetés. Ezzel párhuzamosan a politikus biztosította hazánkat és a kormányt támogatásáról.
