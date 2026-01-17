Brüsszel lengyelországi akcióját ismételné meg újra

Beata Szydlo, a Jog és Igazságosság (PiS) pártjának politikusa közösségi oldalán posztolt az Európai Bizottság kettős mércéjéről. Brüsszel a választásokig visszatartja a forrásokat, ami ugyanaz a recept a politikus szerint, mint ami már egyszer megtörtént Lengyelországban.

Brüsszel a politikus szerint egyértelműen ugyan azt a tervet követi, mint Lengyelország esetében tette

Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

Az Európai Bizottság visszatartja a Magyarországnak járó forrásokat, mindezt azért, hogy befolyásolja a választásokat és Orbán Viktor kormányát eltávolítsa az ország éléről

– írta bejegyzésében a lengyel politikus.

Brussels is withholding funds for Hungary to manipulate voters’ decisions and push the government of @PM_ViktorOrban out of power. We know this story well. With the word “democracy” on its lips, the European Commission is violating democratic standards. It is itself becoming a… — Beata Szydło (@BeataSzydlo) January 16, 2026

Beata Szydlo szerint ami történik, nem egyedi eset, hiszen ugyanezt a receptet láttuk korábban Lengyelországban is, ahol Donald Tusk mellett tette le a voksát a brüsszeli vezetés. Ezzel párhuzamosan a politikus biztosította hazánkat és a kormányt támogatásáról.