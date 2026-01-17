Rendkívüli

Háborúellenes nagygyűlés Miskolcon – kövesse nálunk élőben!

Beata SzydloLengyelországMagyarország

Brüsszel lengyelországi akcióját ismételné meg újra

A Jog és Igazságosság (PiS) európai parlamenti képviselője szerint az Európai Bizottság ugyan azt a módszert alkalmazza hazánk esetében, mint korábban Lengyelországnál. Beata Szydlo szerint Brüsszel azzal, hogy visszatartja a forrásokat a magyar választásokig, lényegében beavatkozik hazánk belpolitikájába.

Magyar Nemzet
2026. 01. 17. 9:26
Fotó: KLAUDIA RADECKA Forrás: NurPhoto
Beata Szydlo, a Jog és Igazságosság (PiS) pártjának politikusa közösségi oldalán posztolt az Európai Bizottság kettős mércéjéről. Brüsszel a választásokig visszatartja a forrásokat, ami ugyanaz a recept a politikus szerint, mint ami már egyszer megtörtént Lengyelországban. 

Brüsszel a politikus szerint egyértelműen ugyan azt a tervet követi mint Lengyelország esetében tette
Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

Az Európai Bizottság visszatartja a Magyarországnak járó forrásokat, mindezt azért, hogy befolyásolja a választásokat és Orbán Viktor kormányát eltávolítsa az ország éléről

– írta bejegyzésében a lengyel politikus. 

Beata Szydlo szerint ami történik, nem egyedi eset, hiszen ugyanezt a receptet láttuk korábban Lengyelországban is, ahol Donald Tusk mellett tette le a voksát a brüsszeli vezetés. Ezzel párhuzamosan a politikus biztosította hazánkat és a kormányt támogatásáról.

Ezért van szükségük a magyaroknak a szolidaritásunkra – az elvek és a szabadság nevében. Joguk van külső nyomás nélkül meghozni választási döntéseiket

– zárta bejegyzését. 

Borítókép: Beata Szydlo, a PiS képviselője (Fotó: AFP)

 

