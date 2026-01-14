Újabb botrány rajzolódik von der Leyen körül, beperelték

átláthatóságBrüsszelEurópai BizottságVon der Leyen

Újabb európai parlamenti képviselő indított pert Ursula von der Leyen és az Európai Bizottság kétes ügyletei miatt, amiért nem tartották be az átláthatósági szabályokat. A politikus szerint a bizottság késve és hiányosan válaszolt a megkereséseire, így nem világos, kikkel és miről tárgyalt az elnök az uniós védelmi beszerzések ügyében. Az eset a Pfizergate-botrányra emlékeztet, itt az újabb ügy Von der Leyen körül.

Ursula von der leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: EMIL NICOLAI HELMS Forrás: Ritzau Scanpix
Fabio De Masi, a Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) párt európai parlamenti képviselője pert indított az Európai Bizottság ellen az átláthatósági szabályok megsértése miatt. Kifogásolta a bizottság, valamint Ursula von der Leyen fegyver- és védelmi ipari lobbistákhoz fűződő viszonyát és azt, hogy hónapokig nem kapott választ a kérdéseire – számolt be róla a Hungarian Conservaitve.

President of the European Commission Ursula von der Leyen at the Army Officer School at Frederiksberg Castle in Copenhagen, Tuesday, March 18, 2025. (Photo: Emil Nicolai Helms/Ritzau Scanpix) (Photo by Emil Nicolai Helms / Ritzau Scanpix via AFP)
Fotó: Ritzau Scanpix

Fabio De Masi január 7-én indította a pert, és az X-en azt írta: 

Von der Leyen úgy viselkedik, mint XIV. Lajos, és nem hajlandó teljes mértékben nyilvánosságra hozni a fegyveriparhoz fűződő kapcsolatait. Ezért most beperelem őt az Európai Bíróság előtt

– hívja fel rá a figyelmet a Brussels Signal.

De Masi 2025 márciusában és novemberében is írásban fordult a bizottsághoz tisztázásért, hogy Ursula von der Leyen és közvetlen munkatársai milyen kapcsolatban állnak a fegyvergyártókkal a 2024-es EP-választások óta. A szabályok szerint a bizottságnak hat héten belül válaszolnia kellett volna, ez azonban nem történt meg. Hónapokkal később a bizottság válaszolt, ám De Masi szerint a válasz hiányos volt: nem derült ki belőle, pontosan kikkel találkozott az elnök és miről tárgyaltak. A bizottság a válaszában arra hivatkozott, hogy a kért adatok nyilvánosan is elérhetők.

Az eset sokakban felidézi a Pfizergate-botrányt, amikor a bizottság nem adott teljes körű tájékoztatást az Ursula von der Leyen és a Pfizer vezérigazgatója közötti sms-váltásról. 

Mivel az EU a következő években több száz milliárd eurót tervez védelemre költeni, egyesek attól tartanak, hogy az átláthatóság hiánya újabb botrányhoz vezethet.

 

Ursula von der Leyen és a Pfizergate

Az EU történetének legnagyobb korrupciós ügye került bíróság elé 2024. november 15-én. A 2021 májusában kötött, 35 milliárd eurós szerződés a Pfizerrel, amely kilencszázmillió vakcina beszerzését célozta meg, továbbá lehetőséget biztosított újabb kilencszázmillió adag megvásárlására, és vitákat, kérdéseket szült az Európai Unió átláthatóságáról.

Az ügy különös érdekessége, hogy a megállapodás részleteiről a bizottság elnöke közvetlenül, sms-üzenetek révén egyeztetett Albert Bourlával, a Pfizer vezérigazgatójával.

A botrány kivizsgálására az Európai Ügyészség indított vizsgálatot, amelynek során kiderült, hogy Von der Leyen stábja akadályozta a nyomozást.

 

Borítókép: Ursula von der leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

Bayer Zsolt
idezojeleksvédország

A nyitott társadalom csodája (Waterlootól Mahmoudig)

Ma Svédországban képviselik a migránsok a teljes romlást. És győzni fognak. Hacsak…

