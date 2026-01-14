Újabb botrány rajzolódik von der Leyen körül, beperelték

De Masi 2025 márciusában és novemberében is írásban fordult a bizottsághoz tisztázásért, hogy Ursula von der Leyen és közvetlen munkatársai milyen kapcsolatban állnak a fegyvergyártókkal a 2024-es EP-választások óta. A szabályok szerint a bizottságnak hat héten belül válaszolnia kellett volna, ez azonban nem történt meg. Hónapokkal később a bizottság válaszolt, ám De Masi szerint a válasz hiányos volt: nem derült ki belőle, pontosan kikkel találkozott az elnök és miről tárgyaltak. A bizottság a válaszában arra hivatkozott, hogy a kért adatok nyilvánosan is elérhetők.

Az eset sokakban felidézi a Pfizergate-botrányt, amikor a bizottság nem adott teljes körű tájékoztatást az Ursula von der Leyen és a Pfizer vezérigazgatója közötti sms-váltásról.