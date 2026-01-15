Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője már figyelmeztetett, hogy Oroszország közvetlen beavatkozásnak fogja tekinteni, ha Ukrajna területén nyugati országok katonai egységeket vagy katonai infrastruktúrát helyeznek el. Mint mondta, a Nyugat és Kijev tervei egyre veszélyesebbé és rombolóbbá válnak Európa jövőjére és lakosaira nézve.
Az orosz külügy hivatalos X-oldalán most ismét felhívta arra a tervre a figyelmet, amelyről Keir Starmer brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök január 6-án állapodott meg, és amely többnemzetiségű erők Ukrajnába telepítéséről szól. A közlemény kiemelte Zaharova figyelmeztetését:
Ha ez a terv megvalósul, a brit állampolgárok életéért London lesz a felelős.
Borítókép: Marija Zaharova (Fotó: AFP)
