Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője már figyelmeztetett, hogy Oroszország közvetlen beavatkozásnak fogja tekinteni, ha Ukrajna területén nyugati országok katonai egységeket vagy katonai infrastruktúrát helyeznek el. Mint mondta, a Nyugat és Kijev tervei egyre veszélyesebbé és rombolóbbá válnak Európa jövőjére és lakosaira nézve.

Zaharova komoly figyelmeztetést küldött a Zelenszkij–Marcon–Starmer-csapatnak

Fotó: AFP

Az orosz külügy hivatalos X-oldalán most ismét felhívta arra a tervre a figyelmet, amelyről Keir Starmer brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök január 6-án állapodott meg, és amely többnemzetiségű erők Ukrajnába telepítéséről szól. A közlemény kiemelte Zaharova figyelmeztetését:

Ha ez a terv megvalósul, a brit állampolgárok életéért London lesz a felelős.

💬 #Zakharova: On January 6, UK Prime Minister @Keir_Starmer, French President @EmmanuelMacron, and Zelensky signed a declaration of intent to deploy multinational force to Ukraine.



If this plan is implemented, responsibility for lives of British citizens will rest with London. pic.twitter.com/y7pMLyyax7 — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) January 15, 2026

Borítókép: Marija Zaharova (Fotó: AFP)