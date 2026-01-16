Zöld út a Babis-kormánynak

Az önálló Csehország több mint három évtizedes történetében a mostani volt a leghosszabb olyan parlamenti alsóházi ülés, amely a kormányprogrammal foglalkozott. Az ülésteremben voksoló 199 képviselő közül – mindössze egy hiányzó volt – 108-an szavaztak igennel, 91-en pedig nemmel. A hatályos szabályok szerint egy ilyen bizalmi szavazáskor elegendő a megjelentek egyszerű többsége. Az adatok alapján a támogatás a hárompárti kormánykoalíció képviselői­től érkezett, a két ellenzéki erő pedig elutasító volt.

A mostani vita az új kormányról és programjáról három napon át összesen 27 óráig tartott. A megválasztott miniszterelnök, Andrej Babis még kedden több mint egyórás beszédben kért bizalmat a kabinet számára, hangsúlyozva, hogy számára mindig Csehország és az ott élők érdekei lesznek az elsődlegesek.

Az egyes miniszterek ezt követően mutatták be tárcájuk terveit.

Elmondta bírálatát a választások vesztese, Petr Fiala volt miniszterelnök, aki ellentmondásokkal telinek, hiányosnak és számos esetben felelőtlennek nevezte a kormányprogramot. Szerdán kaptak szót az ellenzéki képviselők az ügyben. Csütörtökön dönteni kellett az alsóház ülésének meghosszabbításáról, és így késő éjjel született meg a végső határozat.

A kormány célja, hogy Csehország öntudatos, biztonságos és gazdaságilag erős állam legyen

– jelentette ki Andrej Babis a programjának ismertetésekor.

Az új miniszterelnök élesen bírálta a Petr Fiala vezette korábbi kabinetet, amely szerinte csak gazdasági romlást hozott. Hangsúlyozta, hogy az új kormány mihamarabb stabilizálni kívánja a közkiadásokat, mérsékeli az eladósodást, takarékoskodik a büdzsével és nem emel adókat. Megígérte, hogy márciusra kidolgozzák az idei költségvetést. Arról is beszélt, hogy Prága továbbra sem vezeti be a közös európai uniós pénzt, az eurót.

Kijelentette, hogy zéró toleranciát hirdetnek az illegális migrációra. Elmondta, amikor 2015-ben Orbán Viktor kerítést építtetett, heves bírálatokat kapott, mára pedig Európa megváltoztatta véleményét, és mindenki a magyar kormányfőt utánozza.

Andrej Babis megerősítette, hogy Prága nem küld katonákat Ukrajnába, hozzátéve, bízik abban, hogy Donald Trump amerikai elnöknek sikerül elérnie az orosz–ukrán háború befejezését. A kormányfő bírálta az Európai Bizottságot, kijelentve, hogy Csehország nem kíván új jogosultságokat átadni Brüsszelnek. Elmondta, az egyik fő cél a visegrádi csoport tevékenységének felújítása.

Borítókép: Andrej Babis (Fotó: AFP)