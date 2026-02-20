Az Adria-vezeték hatékony kihasználása magyar stratégiai érdek

Ahogy arról lapunk is beszámolt, január végén támadás érte a Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakaszát . Bár a sérült elemet február elejére kijavították, a szállítás azóta sem indult újra. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közölte: Magyarország kőolajellátása továbbra is biztonságban van, ugyanis hazánk 96 napra elegendő stratégiai tartalékkal rendelkezik, és ha Horvátország eleget tesz az európai szabályoknak, akkor március közepétől elérhetővé válik a tengeri útvonalon érkező orosz kőolaj is. Lomnici Zoltán, a Századvég tudományos igazgatója válaszolt lapunk kérdéseire. A szakértő kifejtette, hogy a Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakaszának leállása – amit magyar oldalról politikai motivációjú akadályoztatásnak, ukrán és nyugati források szerint orosz támadás miatti sérülésnek tulajdonítanak – 2026 elején komoly kihívást jelentett hazánk energetikai biztonsága szempontjából.
A vezetéken keresztül érkező orosz nyersolaj tavaly mintegy 4,9 millió tonnát tett ki, ami az import döntő részét (kb. 90-92 százalékát) fedezte, miközben az Adria-vezetéken (JANAF) mindössze 400 ezer tonna érkezett.
– magyarázta, majd kifejtette, hogy a kialakult helyzetben a magyar kormány – Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vezetésével – közös fellépést kezdeményezett Szlovákiával, és levélben fordult Horvátországhoz. A kérés lényege: tegyék lehetővé az orosz nyersolaj tengeri úton történő behozatalát (Omisalj kikötőbe), majd annak tranzitját az Adria-vezetéken keresztül Magyarország és Szlovákia finomítói felé.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!