Az Adria-vezeték hatékony kihasználása magyar stratégiai érdek

A Magyar Köztársaság kormánya és a Horvát Köztársaság kormánya között az energiaellátás biztonságának növelése érdekében történő együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvény 1 . cikk (2) bekezdés h) pontja szerint szénhidrogén-szállító vezetékek: a magyar–horvát államhatárt keresztező kőolaj- vagy földgázszállító vezetékek A 2. cikk (5) bekezdése rögzíti a kétirányú szállítás biztosításának fontosságát, ami közvetlenül kapcsolódik az Adria-vezeték esetleges alternatív irányú használatához. A 2. cikk (6) bekezdése kimondja, hogy energiaellátási válsághelyzetben a felek a szolidaritás szellemében kötelesek biztosítani a szénhidrogén-szállító vezetékekhez és kapcsolódó tárolókapacitásokhoz való megkülönböztetéstől mentes, a legnagyobb kedvezmény elve szerinti hozzáférést. A „legnagyobb kedvezmény elve” definícióját az 1. cikk (2) bekezdés k) pontja tartalmazza, amely tiltja a másik fél hátrányos megkülönböztetését harmadik országokhoz képest. A 2. cikk (7) bekezdése előírja, hogy energiaellátási válsághelyzet esetén a felek haladéktalanul értesítik egymást és konzultációt folytatnak. A 3. cikk (2) bekezdése kifejezetten a kőolajvezetékekre vonatkozik. A felek kölcsönösen biztosítják a kétirányú szállítást és a tárolókapacitások igénybevételének lehetőségét, különösen a finomítók zavartalan ellátása érdekében.

A kötelezettség kiterjed a szerződéssel le nem kötött, illetve lekötött, de ki nem használt kapacitásokra is, a nemzeti jogszabályokkal összhangban. Ez a rendelkezés az Adria-vezeték kapacitásának rendelkezésre bocsátása szempontjából kulcsfontosságú

– emelte ki, majd részletezte, hogy a 3. cikk (4) bekezdése előírja, hogy válsághelyzetben a felek olyan jogszabályi környezetet és vészhelyzeti akciótervet alakítanak ki, amely biztosítja, hogy a vezetékek és tárolókapacitások a tényleges szállítást igénylők rendelkezésére álljanak. Ez a regionális ellátásbiztonságot szolgáló kötelezettség. A 4. cikk rögzíti a szabad és diszkriminációmentes hozzáférés biztosítását a szénhidrogén-szállító vezetékekhez, valamint az erőfölénnyel való visszaélés tilalmát a ki nem használt kapacitások értékesítése során. Ez versenyjogi és piacszabályozási szempontból releváns, különösen akkor, ha a kapacitáskiadás korlátozásáról vagy feltételekhez kötéséről van szó.