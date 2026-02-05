Azbej Tristan elmondta: a dokumentum értelmében Magyarország és az Egyesült Államok közösen fogja általában véve támogatni a vallásszabadság védelmét ezekben a válságövezetekben. „Közösen fogjuk szolgálni a megbékélést és a békés együttélést, a stabilizációt”– fogalmazott, írja az MTI.
Magyarország és az Egyesült Államok közösen segít a jövőben a világ üldözött keresztényeinek
Közösen fog segítséget nyújtani a jövőben az Egyesült Államok és Magyarország a világon, különösen az Afrikában és a Közel-Keleten üldöztetést szenvedő keresztényeknek egy új nyilatkozat értelmében – közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára csütörtökön a Facebook-oldalán.
Az államtitkár közölte, a kormány képviseletében az Egyesült Államok külügyminisztériumában írta alá a dokumentumot Michael Rigas külügyminiszter-helyettessel.
„Ez a mostani közös elköteleződés kiegészíti, egy új értelmet és dimenziót ad a magyar–amerikai kapcsolatok aranykorának. A mai aláírás civilizációs szövetséggé teszi a magyar–amerikai kapcsolatokat, egy civilizációs szövetséggé a kereszténység és az üldözött keresztények védelmében”– jelentette ki Azbej Tristan. Hozzátette: az aláírás rendkívüli fontos elismerése a magyar kormány üldözötteket segítő politikájának.
Azbej Tristan: Hungary Helps
Az elmúlt nyolc évben a Hungary Helps programon keresztül több mint ötven országba juttattak segítséget a vallásuk miatt üldözött embereknek, illetve járultak hozzá, hogy az ott élő embereknek saját otthonaikban találják meg a jövőjüket, és ne induljanak el Európába az illegális migráción keresztül – mutatott rá az államtitkár.
Azbej Tristan azt mondta: az amerikai külügyminisztérium megfogalmazása szerint úgy tekintenek Magyarországra, mint egy nemzetközi vezetőjére a kereszténység és a keresztények védelmében vívott küzdelemnek, és „ők is lehetőségként tekintenek arra, hogy a Hungary Helps program tapasztalatával a jövőben együtt mentsük meg ártatlanul szenvedő emberek milliót, akár tíz- és százmilliót is”.
Borítókép: Azbej Tristan államtitkár (Forrás: Facebook/Azbej Tristan)
