európai unióbelgiumszabály

A belga alkotmánybíróság ideiglenesen felfüggesztette a kormány szigorított menekültügyi szabályainak egy részét

A belga alkotmánybíróság ideiglenesen felfüggesztette a kormány szigorított menekültügyi és migrációs szabályainak egy részét - írta a Belga hírügynökség nyomán az MTI.

Magyar Nemzet
2026. 02. 27. 14:08
Anneleen Van Bossuyt, Belgium menekültügyi, migrációs, társadalmi integrációs és nagyvárosi minisztere beszédet tart a képviselők előtt a brüsszeli szövetségi parlament plenáris ülésén Fotó: NICOLAS MAETERLINCK Forrás: Belga
Az ügy az Anneleen Van Bossuyt menekültügyi és migrációs miniszter – a jobboldali Új Flamand Szövetség (N-VA) politikusa – által jegyzett intézkedéseket érinti. Több magánszemély fordult az alkotmánybírósághoz arra hivatkozva, hogy az új rendelkezések közvetlen hátrányt okoznak számukra. 

Minister of Asylum and Migration, Social Integration and Major Cities Anneleen Van Bossuyt pictured during the presentation of the 2025 asylum statistics by the Immigration Office (DVZ/ OE), Fedasil, the Office of the Commissioner General for Refugees and Stateless Persons (CGVS/ CGRA) and the Chain Monitoring Cell, Tuesday 27 January 2026 in Brussels. BELGA PHOTO BENOIT DOPPAGNE (Photo by BENOIT DOPPAGNE / BELGA MAG / Belga via AFP)
Fotó: BENOIT DOPPAGNE / BELGA MAG

A testület csütörtöki határozatában a felpereseknek adott igazat, és ideiglenesen felfüggesztette több intézkedés alkalmazását, köztük a családegyesítési törvény és a menekültügyi törvény egyes elemeit. Az alkotmánybíróság szerint komoly jelek utalnak arra, hogy a szigorítások egy része ellentétes lehet az uniós joggal, ezért előzetes döntéshozatali kérdéseket terjesztett az Európai Unió Bírósága elé. A végleges döntést csak az európai bírák állásfoglalása után hozzák meg arról, hogy a kifogásolt rendelkezéseket teljes egészében meg kell-e semmisíteni. 

A felfüggesztett intézkedések részben a családegyesítés szigorítására és bizonyos menedékkérők befogadási jogainak korlátozására vonatkoznak, különösen azokra, akik már egy másik uniós tagállamban nemzetközi védelemben részesültek.

 Az új szabályok kétéves várakozási időt írtak elő a családtagok Belgiumba hozatalára, amely az érintett személy belgiumi tartózkodási engedélyének megadásától számítandó. Emellett a szövetségi kormány intézkedéseinek értelmében emelkedett a családegyesítéshez szükséges jövedelmi küszöb: korábban az átlagos garantált minimális havi jövedelem 110 százalékát, 2323 eurót kellett igazolni, ezt az összeget azonban minden további családtag után további 10 százalékkal megnövelték. 

A most bejelentett bírósági döntést üdvözölte a menekültek és menedékkérők jogainak védelmével és támogatásával foglalkozó Vluchtelingenwerk Vlaanderen flamand civil szervezet, amely amely 24 másik szervezettel együtt február elején kérte a jogszabály megsemmisítését. 

A szervezet szóvivője, Thomas Willekens a Belga hírügynökségnek nyilatkozva úgy fogalmazott: a bíróság döntése azt mutatja, hogy a szövetségi kormány politikája súlyos károkat okozhat a menekülőknek. Hozzátette: a felfüggesztés egyértelmű jelzés, hogy a kormány szigorú bevándorláspolitikája "helyrehozhatatlan károkat" eredményez. Anneleen Van Bossuyt miniszter ugyanakkor megvédte a vitatott intézkedéseket. Közlése szerint a jogszabályokat gondosan készítették elő, és álláspontja szerint azok teljes mértékben összhangban állnak az uniós szabályozással. Hangsúlyozta: a felfüggesztés ideiglenes, eljárási jellegű lépés, nem pedig az ügy érdemében hozott végleges ítélet. A végső kimenetel az Európai Unió Bíróságának uniós jogértelmezésétől függ; az alkotmánybíróság csak ezt követően dönt arról, hogy a szigorított menekültügyi és migrációs intézkedések hatályban maradhatnak-e, vagy meg kell őket semmisíteni.

Borítókép: Anneleen Van Bossuyt, Belgium menekültügyi, migrációs, társadalmi integrációs és nagyvárosi minisztere beszédet tart a képviselők előtt a brüsszeli szövetségi parlament plenáris ülésén, 2026. február 5-én (Fotó: AFP)

 

