A belga alkotmánybíróság ideiglenesen felfüggesztette a kormány szigorított menekültügyi szabályainak egy részét

Az ügy az Anneleen Van Bossuyt menekültügyi és migrációs miniszter – a jobboldali Új Flamand Szövetség (N-VA) politikusa – által jegyzett intézkedéseket érinti. Több magánszemély fordult az alkotmánybírósághoz arra hivatkozva, hogy az új rendelkezések közvetlen hátrányt okoznak számukra.

A testület csütörtöki határozatában a felpereseknek adott igazat, és ideiglenesen felfüggesztette több intézkedés alkalmazását, köztük a családegyesítési törvény és a menekültügyi törvény egyes elemeit. Az alkotmánybíróság szerint komoly jelek utalnak arra, hogy a szigorítások egy része ellentétes lehet az uniós joggal, ezért előzetes döntéshozatali kérdéseket terjesztett az Európai Unió Bírósága elé. A végleges döntést csak az európai bírák állásfoglalása után hozzák meg arról, hogy a kifogásolt rendelkezéseket teljes egészében meg kell-e semmisíteni.

A felfüggesztett intézkedések részben a családegyesítés szigorítására és bizonyos menedékkérők befogadási jogainak korlátozására vonatkoznak, különösen azokra, akik már egy másik uniós tagállamban nemzetközi védelemben részesültek.

Az új szabályok kétéves várakozási időt írtak elő a családtagok Belgiumba hozatalára, amely az érintett személy belgiumi tartózkodási engedélyének megadásától számítandó. Emellett a szövetségi kormány intézkedéseinek értelmében emelkedett a családegyesítéshez szükséges jövedelmi küszöb: korábban az átlagos garantált minimális havi jövedelem 110 százalékát, 2323 eurót kellett igazolni, ezt az összeget azonban minden további családtag után további 10 százalékkal megnövelték.