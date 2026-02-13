Bóka JánosTisza Pártháború

Bóka János: A Tisza Párt Münchenben a brüsszeli háborús elvárásokhoz igazodik + videó

A Tisza Párt elnöke és külügyese a Müncheni Biztonsági Konferencián a lengyel miniszterelnökkel és a német kancellárral tárgyal – hívta fel a közösségi oldalán a figyelmet Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter. A tárcavezető szerint világosak a brüsszeli elvárások: Ukrajna uniós csatlakozásának felgyorsítása, az orosz energiahordozókról való leválás és Magyarország beletolása az orosz–ukrán háborúba.

Magyar Nemzet
2026. 02. 13. 18:36
Bóka János, európai uniós ügyekért felelős miniszter Forrás: Facebook/Bóka János
„A Tisza Párt elnöke és külügyese Münchenben találkozik a lengyel miniszterelnökkel és a német kancellárral. Csak jelzem, azzal a lengyel miniszterelnökkel, akinek a külügyminisztere támogatja, hogy az ukránok megsemmisítsék a Magyarország és Közép-Európa kőolajellátását biztosító Barátság kőolajvezetéket” – kezdte videójában Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter.

Bóka János, Magyarország európai uniós ügyekért felelős minisztere
Bóka János, Magyarország európai uniós ügyekért felelős minisztere Fotó: Kurucz Árpád 

Azzal a német kancellárral, aki mai müncheni beszédében kijelentette, hogy el kell hárítani az akadályokat az Európai Unió bővítése elől, és erre az áprilisi magyar választásokat követően új stratégiát kell kidolgozni. Azzal a német kancellárral, aki az Európai Uniót a NATO mintájára védelmi közösséggé alakítaná, és beletolná az Európai Uniót és tagállamait az orosz–ukrán háborúba

– tette hozzá. 

„Teljesen világosak a brüsszeli elvárások, Magyarországot és Európát bele kell tolni az orosz–ukrán háborúba, Ukrajnát be kell hozni az Európai Unióba, a magyar emberek pénzét Ukrajnába kell küldeni, az orosz energiahordozókról pedig le kell válni” – hangsúlyozta.

Ezek az elvárások a Tisza Párttal szemben, akik ezt végre fogják hajtani, és erre Münchenben sem fognak nemet mondani. Úgyhogy akinek fontos Magyarország békéje és biztonsága, annak a biztos választás a Fidesz

– mondta végül.

Borítókép: Bóka János, Magyarország európai uniós ügyekért felelős minisztere (Forrás: Facebook)

