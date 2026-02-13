„A Tisza Párt elnöke és külügyese Münchenben találkozik a lengyel miniszterelnökkel és a német kancellárral. Csak jelzem, azzal a lengyel miniszterelnökkel, akinek a külügyminisztere támogatja, hogy az ukránok megsemmisítsék a Magyarország és Közép-Európa kőolajellátását biztosító Barátság kőolajvezetéket” – kezdte videójában Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter.
Bóka János: A Tisza Párt Münchenben a brüsszeli háborús elvárásokhoz igazodik + videó
A Tisza Párt elnöke és külügyese a Müncheni Biztonsági Konferencián a lengyel miniszterelnökkel és a német kancellárral tárgyal – hívta fel a közösségi oldalán a figyelmet Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter. A tárcavezető szerint világosak a brüsszeli elvárások: Ukrajna uniós csatlakozásának felgyorsítása, az orosz energiahordozókról való leválás és Magyarország beletolása az orosz–ukrán háborúba.
Azzal a német kancellárral, aki mai müncheni beszédében kijelentette, hogy el kell hárítani az akadályokat az Európai Unió bővítése elől, és erre az áprilisi magyar választásokat követően új stratégiát kell kidolgozni. Azzal a német kancellárral, aki az Európai Uniót a NATO mintájára védelmi közösséggé alakítaná, és beletolná az Európai Uniót és tagállamait az orosz–ukrán háborúba
– tette hozzá.
További Külföld híreink
„Teljesen világosak a brüsszeli elvárások, Magyarországot és Európát bele kell tolni az orosz–ukrán háborúba, Ukrajnát be kell hozni az Európai Unióba, a magyar emberek pénzét Ukrajnába kell küldeni, az orosz energiahordozókról pedig le kell válni” – hangsúlyozta.
További Külföld híreink
Ezek az elvárások a Tisza Párttal szemben, akik ezt végre fogják hajtani, és erre Münchenben sem fognak nemet mondani. Úgyhogy akinek fontos Magyarország békéje és biztonsága, annak a biztos választás a Fidesz
– mondta végül.
Borítókép: Bóka János, Magyarország európai uniós ügyekért felelős minisztere (Forrás: Facebook)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Újabb videó: Orbán Viktor kiiktatását követelik Zelenszkij emberei
Magyar Péter eközben a háború európai folytatóival tárgyal.
„A magyaroknak jól kell választaniuk”
Elárulta az amerikai elemző, kinek köszönhető, hogy Európa még nem áll háborúban.
Fegyveres sorozók a családi otthonok előtt – újabb videó terjed Ukrajnából
Sokkoló!
Már lassan meg sem lepődünk: az ukrán nagykövet egy követ fúj Magyar Péterrel
Sándor Fegyir a sajtónak arról beszélt, hogy érdemi kérdésekre a magyar választások után lesz lehetőség visszatérni.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Újabb videó: Orbán Viktor kiiktatását követelik Zelenszkij emberei
Magyar Péter eközben a háború európai folytatóival tárgyal.
„A magyaroknak jól kell választaniuk”
Elárulta az amerikai elemző, kinek köszönhető, hogy Európa még nem áll háborúban.
Fegyveres sorozók a családi otthonok előtt – újabb videó terjed Ukrajnából
Sokkoló!
Már lassan meg sem lepődünk: az ukrán nagykövet egy követ fúj Magyar Péterrel
Sándor Fegyir a sajtónak arról beszélt, hogy érdemi kérdésekre a magyar választások után lesz lehetőség visszatérni.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!