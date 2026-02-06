Castel: Fordulhat a háború menete, az oroszok új irányba vihetik a támadást

Castel szerint az ukrajnai fronton az elmúlt napokban nem történt „drámai” változás: a harcok folynak, de látványos áttörésről egyik oldalon sem lehet beszélni. Felhívta ugyanakkor a figyelmet arra, hogy az oroszok újraindították a stratégiai bombázó hadjáratot, amelyet korábban rövid időre visszafogtak. Ezt Putyin Trump felé tett, tárgyalási „gesztusának” tartja, nem pedig tűzszünet előszobájának.

Rober C. Castel (Fotó: Magyar Nemzet)