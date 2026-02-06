Castel szerint az ukrajnai fronton az elmúlt napokban nem történt „drámai” változás: a harcok folynak, de látványos áttörésről egyik oldalon sem lehet beszélni. Felhívta ugyanakkor a figyelmet arra, hogy az oroszok újraindították a stratégiai bombázó hadjáratot, amelyet korábban rövid időre visszafogtak. Ezt Putyin Trump felé tett, tárgyalási „gesztusának” tartja, nem pedig tűzszünet előszobájának.
Castel: Fordulhat a háború menete, az oroszok új irányba vihetik a támadást
A Front podcast legfrissebb adásában Robert C. Castel, a Magyar Nemzet főmunkatársa, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója az orosz–ukrán háború aktuális fronthelyzetéről, az orosz hadműveletek lehetséges súlypontváltásáról, valamint az új START szerződés lejártának stratégiai következményeiről beszélt.
A beszélgetés kulcspontja Castel friss megfigyelése: szerinte a szárazföldi hadjárat súlypontja lassan áttevődhet a déli frontra, Zaporizzsja irányába.
Úgy látja, Donbász környékén az oroszok rövid távon nem várhatnak nagy áttörést, miközben délen volt olyan szakasz, ahol az ukrán védelem megingott, és az oroszok előrébb jutottak.
Zaporizzsja jelentőségét Castel a Dnyeper stratégiai szerepével magyarázta:
ha az oroszok a várost elfoglalják vagy legalább tüzérségi távolságba kerülnek, a folyó jóval hosszabb szakaszát tudják nyomás alatt tartani. A déli irányt szerinte a kedvezőbb terep is segítheti: nyíltabb, ritkább településhálózatú környezetben könnyebb haladni, mint a sűrűbben beépített, „erőddé” váló városok láncolatában.
További Külföld híreink
A podcast második nagy témája az új START szerződés lejárta volt. Castel szerint ez nem „személyek” története, hanem világendszerváltásé: a régi, kétpólusú fegyverzetkorlátozás logikája nem illik a többpólusú valóságra, ahol már nem két nagyhatalomról van szó. A nukleáris elrettentésnél hangsúlyozta:
nem mindegy, kinek mennyi robbanófeje van, mert a „második csapás” képessége – vagyis hogy egy megelőző csapás után is maradjon válaszcsapás – adja a valódi védelmet, és ez a számokon, a diszlokáción és a túlélőképességen múlik.
További Külföld híreink
Castel kritikusan beszélt a „hajlandók koalíciójáról” is: szerinte nincs egységes elképzelés arról, ki mire lenne hajlandó, és összekeveredik az elrettentés és a békefenntartás logikája. Végül Irán kapcsán úgy fogalmazott: az amerikai eszközökhöz közel repülő iráni drón üzenet is lehet, és a fegyveres konfliktus esélyét most nagyobbnak látja, különösen, ha a tárgyalások gyorsan töréspontig jutnak.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Brüsszel bevédi Magyar Pétert
Egy mesterséges intelligenciával készült videó miatt aggódnak Brüsszelben.
A román kormányfő levélben figyelmeztetett
Az alkotmánybíróság január 16-án negyedik alkalommal is elhalasztotta az igazságügyi nyugdíjreformmal kapcsolatos döntést.
J. D. Vance: Washingtonnak lehetnek nézetkülönbségei Moszkvával, mégis lehetséges az együttműködés
„Szövetségek és érdekek mentén gondolkodunk”.
Amerika megszakította a kapcsolatot a lengyel házelnökkel
Lengyelország reagált.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Brüsszel bevédi Magyar Pétert
Egy mesterséges intelligenciával készült videó miatt aggódnak Brüsszelben.
A román kormányfő levélben figyelmeztetett
Az alkotmánybíróság január 16-án negyedik alkalommal is elhalasztotta az igazságügyi nyugdíjreformmal kapcsolatos döntést.
J. D. Vance: Washingtonnak lehetnek nézetkülönbségei Moszkvával, mégis lehetséges az együttműködés
„Szövetségek és érdekek mentén gondolkodunk”.
Amerika megszakította a kapcsolatot a lengyel házelnökkel
Lengyelország reagált.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!