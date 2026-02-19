Jun Szogjol egykori államfőt lázadás vezetésében és hatalommal való visszaélésben találta bűnösnek a testület, amely egyúttal 30 év börtönbüntetésre ítélte Kim Jonghjun akkori védelmi minisztert is, aki a vád szerint kulcsszerepet vállalt a lázadási kísérletben.
Életfogytiglanit kapott a volt elnök + videó
Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte csütörtökön a szöuli bíróság Jun Szogjol volt dél-koreai elnököt, aki 2024 decemberében szükségállapotot akart bevezetni az országban.
A lázadás vádja Dél-Koreában rendkívül súlyos következményekkel járhat, akár életfogytiglani börtönbüntetéssel vagy halálbüntetéssel is – bár az utóbbi kiszabására 1997 óta nem volt példa az országban.
A Magyar Nemzet korábban arról írt, hogy a dél-koreai ügyészek tíz év börtönbüntetést kértek Jun Szogjolra, miután 2024 decemberében megpróbálta bevezetni a statáriumot. A kísérlet során katonákat vezényelt a parlamenthez, de a képviselők gyorsan eltörölték az intézkedést, ami politikai válságot és tömegtüntetéseket váltott ki.
Jun Szogjolt 2025 januárjában letartóztatták, áprilisban az alkotmánybíróság megfosztotta hivatalától.
Borítókép: Az indoklás szerint a 2024 decemberében kihirdetett rendkívüli állapot célja a nemzetgyűlés megbénítása volt (Fotó: AFP)
