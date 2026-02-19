Életfogytiglanit kapott a volt elnök + videó

A Magyar Nemzet korábban arról írt, hogy a dél-koreai ügyészek tíz év börtönbüntetést kértek Jun Szogjolra, miután 2024 decemberében megpróbálta bevezetni a statáriumot. A kísérlet során katonákat vezényelt a parlamenthez, de a képviselők gyorsan eltörölték az intézkedést, ami politikai válságot és tömegtüntetéseket váltott ki.

Jun Szogjolt 2025 januárjában letartóztatták, áprilisban az alkotmánybíróság megfosztotta hivatalától.

Borítókép: Az indoklás szerint a 2024 decemberében kihirdetett rendkívüli állapot célja a nemzetgyűlés megbénítása volt (Fotó: AFP)