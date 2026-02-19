Emberöléssel vádolják a férfit, aki hagyta meghalni barátnőjét Ausztria legmagasabb hegyén

Súlyos gondatlanságból elkövetett emberöléssel vádolnak egy 37 éves férfit 33 éves barátnője halála miatt, aki Ausztria legmagasabb hegycsúcsa közelében vesztette életét tavaly januárban.

A nő megfagyott, mire a mentőknek sikerült megtalálniuk. (Fotó: Joe Klamar/AFP)

A bírósági tárgyalás, amelyre 15 tanút is beidéztek, csütörtök reggel kezdődött Innsbruckban. Ha a férfit elítélik, akár háromévi börtönbüntetést is kaphat.

A vádlott a barátnőjével a 3798 méteres Grossglocknerre akart feljutni 2025 januárjában. A vád szerint azonban annak ellenére, hogy a férfi gyakorlott hegymászó volt, számos hibát követett el, amelyek végzetessé váltak.

A túra tervezésekor nem vette figyelembe, hogy barátnője nem rendelkezett elegendő gyakorlattal, és nem volt megfelelő felszerelése sem.

Az egyre fokozódó szél és dermesztő hideg ellenére nem fordultak vissza, amikor még megtehették volna, továbbá amikor barátnője közvetlenül a csúcs előtt annyira kimerült, hogy már nem tudott tovább menni, magára hagyva egyedül indult lefelé segítségért. Az alpesi rendőrséget azonban csak éjfél után riadóztatta, holott korábban tudott volna vészjelet leadni a felettük elrepült helikopternek. „Védtelenül, kimerülten, kihűlve és zavart állapotban” hagyta magára 50 méterre a csúcstól – sorolták az ügyészek.

A nő megfelelő védőfelszerelés hiányában megfagyott, mire a mentőknek sikerült megtalálniuk.

A védelem minden vádpontot visszautasít, és „tragikus balesetről” beszél. A pár együtt tervezte meg a túrát, és megfelelően felkészültnek érezték magukat – idézte az ügyvédet a Kleine Zeitung osztrák napilap. A védő azt is hangsúlyozta, hogy ügyfele segítségért indult le egyedül a hegyről.