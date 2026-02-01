genderőrületEurópai Tanácsgenderlobbihatározattranszneműség

A genderőrület új szintje: Európában már a kétely is tilos lehet

Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése a genderideológia térnyerését erősíti: a „konverziós gyakorlatok” fogalmát úgy bővítenék, hogy már a nemi identitás megkérdőjelezése is tiltható legyen, akár büntetőjogi eszközökkel. Kritikusok szerint ez nem a visszaélések elleni fellépésről szól, hanem arról, hogy ideológiai alapon elhallgattassák a szülőket, az orvosokat és mindenkit, aki nem fogadja el feltétel nélkül a genderdogmákat.

2026. 02. 01.
Forrás: AFP
Újabb lépés a genderideológia európai terjesztése felé: az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése (PACE) olyan jogszabályok elfogadására szólított fel, amelyek tiltják és büntethetővé teszik a szexuális beállítottság megváltoztatását célzó úgynevezett „konverziós gyakorlatokat”. A Brussels Signal forrásaira hivatkozva az Origo arról írt, hogy a transzneműség kibővített definícióját is beemelnék a dokumentumba.

Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése újabb lépést tett a genderideológia irányába
Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése újabb lépést tett a genderideológia irányába Fotó: AFP

Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése téli ülésszakán elfogadott állásfoglalás szerint az úgynevezett „konverziós gyakorlat” a magukat az LMTBQ-közösséghez sorolók szexuális irányultságának, nemi identitásának vagy nemi önkifejezésének megváltoztatására, elnyomására vagy elfojtására irányuló beavatkozást jelent „azon téves hiedelem alapján”, hogy az ilyen szexuális beállítottságok „kórosak vagy nemkívánatosak”. 

Aggódva amiatt, hogy a nemi identitás megváltoztatását célzó, tudományos alapot nélkülöző gyakorlat káros következményekkel jár az érintettekre nézve, a PACE úgy véli, hogy sürgősen intézkedések meghozatalára van szükség a lehetséges károk megelőzése érdekében

– fogalmaztak a szöveg elfogadását támogató parlamenti képviselők, majd hangsúlyozták: az intézkedés meghozatala egyszerre közegészségügyi kötelesség és az emberi és alapvető szabadságjogok tiszteletben tartása.

Ezek a gyakorlatok hazugságon alapulnak, azon a hazugságon, hogy a sokszínűség hibának számít

– fogalmaztak. A strasbourgi közlemény szerint a PACE intézkedéseket javasolt a konverziós gyakorlatok áldozatainak támogatására és védelmére is, valamint képzésre és a közvélemény tudatosságának fokozására vonatkozóan. 

Javasolta, hogy erősítsék meg az együttműködést a civil társadalmi szervezetekkel, különösen azokkal, amelyek aktívak az LMBT-közösségek jogainak védelmében, és értékeljék a vonatkozó jogszabályokat, valamint ösztönözzék az ilyen gyakorlatok elterjedtségére és hatására vonatkozó kutatásokat és az adatgyűjtést

– tájékoztatott közleményében az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése.

A kritikusok szerint a jogszabály a gyakorlatban azt is tiltaná, hogy bárki kétségbe vonja egy másik fél saját maga által meghatározott nemét – írja a Brussels Signal. Bob De Brabandere belga szenátor a vita során azzal érvelt:

Egy olyan messzire nyúló ideológiai keretet hoz létre, amely mélyen behatol az orvostudományba, az oktatásba, a családi életbe és a gondolkodás szabadságába. Egészen egyszerűen ideológiai vágyálmokon alapul, nem tudományos tényeken

– mondta. Aggasztónak nevezte azt is, hogy a határozat büntetőjogi szankciókat vezetne be, és már azt is tiltott „átalakító gyakorlatnak” tekintené, ha valaki nem fogadja el vagy figyelmen kívül hagyja egy másik ember saját maga által megjelölt nemi identitását. Rónán Mullen ír EPP-képviselő is a határozat ellen szavazott, és bírálta, hogy a szerinte radikális javaslat akadály nélkül átment a bizottságon. 

Mullen szerint a döntés nem a melegek védelméről szól, hanem egy radikális transzaktivista programról. 

A szülők és az orvosok aggályai miatt az Európai Néppárt egy jelképes módosító indítványt nyújtott be. Ebben azt rögzítették, hogy a konverziós gyakorlatok tilalma nem vonatkozhat azokra a támogató beavatkozásokra, amelyeket szülők vagy szakképzett egészségügyi szakemberek végeznek.

A genderőrület új szintje

Októberben újabb megdöbbentő javaslattal állt elő Brüsszel a genderkérdés terén. Az „LGBTIQ+ egyenlőségi stratégia 2026–2030” elnevezésű dokumentum olyan radikális intézkedéseket tartalmaz, amelyek komoly aggodalmat keltenek számos tagállamban és szakértői körökben egyaránt. Az Athena Forum nevű agytröszt, amelynek alapítója és igazgatója Faika El-Nagashi volt zöldpárti osztrák parlamenti képviselő, figyelmeztetést adott ki a tervezettel kapcsolatban. Véleményük szerint Brüsszel a biológiai valóságot, a családot és a véleménynyilvánítás szabadságát áldozza fel egy radikális ideológia oltárán.

A bizottság olyan törvényeket szorgalmaz, amelyek érzelmeken alapulnak, nem pedig a valóságon – a nők és lányok védelme megszűnik

– figyelmeztet az Athena Forum. A stratégia további aggályos pontjai közé tartozik a „gyűlöletbeszéd” elleni harc kiterjesztése, ami azt jelentheti, hogy aki biológiai tényeket mer kimondani, könnyen „gyűlöletkeltéssel” vádolható. Ez súlyosan veszélyeztetheti a szólásszabadságot és a tudományos diskurzust.

Borítókép: Szivárványszínű legyezőt tart egy résztvevő a Christopher Street Day (CSD) rendezvényen a kelet-németországi Bautzenben (Fotó: AFP)

