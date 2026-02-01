A genderőrület új szintje: Európában már a kétely is tilos lehet

Újabb lépés a genderideológia európai terjesztése felé: az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése (PACE) olyan jogszabályok elfogadására szólított fel, amelyek tiltják és büntethetővé teszik a szexuális beállítottság megváltoztatását célzó úgynevezett „konverziós gyakorlatokat”. A Brussels Signal forrásaira hivatkozva az Origo arról írt, hogy a transzneműség kibővített definícióját is beemelnék a dokumentumba.

Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése újabb lépést tett a genderideológia irányába Fotó: AFP

Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése téli ülésszakán elfogadott állásfoglalás szerint az úgynevezett „konverziós gyakorlat” a magukat az LMTBQ-közösséghez sorolók szexuális irányultságának, nemi identitásának vagy nemi önkifejezésének megváltoztatására, elnyomására vagy elfojtására irányuló beavatkozást jelent „azon téves hiedelem alapján”, hogy az ilyen szexuális beállítottságok „kórosak vagy nemkívánatosak”.

Aggódva amiatt, hogy a nemi identitás megváltoztatását célzó, tudományos alapot nélkülöző gyakorlat káros következményekkel jár az érintettekre nézve, a PACE úgy véli, hogy sürgősen intézkedések meghozatalára van szükség a lehetséges károk megelőzése érdekében

– fogalmaztak a szöveg elfogadását támogató parlamenti képviselők, majd hangsúlyozták: az intézkedés meghozatala egyszerre közegészségügyi kötelesség és az emberi és alapvető szabadságjogok tiszteletben tartása.

Ezek a gyakorlatok hazugságon alapulnak, azon a hazugságon, hogy a sokszínűség hibának számít

– fogalmaztak. A strasbourgi közlemény szerint a PACE intézkedéseket javasolt a konverziós gyakorlatok áldozatainak támogatására és védelmére is, valamint képzésre és a közvélemény tudatosságának fokozására vonatkozóan.

Javasolta, hogy erősítsék meg az együttműködést a civil társadalmi szervezetekkel, különösen azokkal, amelyek aktívak az LMBT-közösségek jogainak védelmében, és értékeljék a vonatkozó jogszabályokat, valamint ösztönözzék az ilyen gyakorlatok elterjedtségére és hatására vonatkozó kutatásokat és az adatgyűjtést

– tájékoztatott közleményében az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése.