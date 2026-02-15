Alaposan kiosztották a migráció szószólóit Münchenben

Frappánsan osztotta ki Gladden Pappin, a Magyar Külügyi Intézet elnöke a migráció mellett kardoskodókat a Müncheni Biztonsági Konferencián rendezett kerekasztal-beszélgetés során, amelyről Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója tett közzé egy videót a közösségi oldalán.

Gladden Pappin szerint ideje elismerni, hogy Orbán Viktornak igaza volt (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

Európában azt kell mondanom, hogy a korrekció attól érkezett, aki helyes döntéseket hozott a migráció, a család és a béke fontossága kapcsán is. És nem szívesen mondom ki, de vagy elismerik, hogy Orbán Viktor miniszterelnöknek tíz évvel ezelőtt igaza volt, vagy várnak még tíz évet, és akkor fogják felismerni

– fogalmazott Gladden Pappin, hozzátéve, hogy az Európai Bizottság döntéseiből, amelyek továbbra is a minősített többségi szavazás irányába haladnak, kizárták a konzervatív hangokat.

Brüsszel áterőltette az úgynevezett migrációs paktumot, amely elvben idén már teljes körűen hatályba lép, azonban egyre több ország jelzi, hogy nem hajlandó engedni a diktátumnak.

Borítókép: Gladden Pappin, a Magyar Külügyi Intézet elnöke (Fotó: Xinhua via AFP)