A progresszív kötelezettségek meggyengítették a Nyugat alapvető erősségeit

A Nyugat értékválságáról szóló kerekasztal-beszélgetés résztvevője volt a Müncheni Biztonsági Konferencián Gladden Pappin, a Magyar Külügyi Intézet elnöke.

A Müncheni Biztonsági Konferencia egyik kerekasztal-beszélgetésén vett részt Gladden Pappin (Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP)

A hidegháború vége után, úgy gondolom, hogy bizonyos progresszívebb jellegű elkötelezettségek kerültek be a győztes rendszerbe

– emlékeztetett a szakértő.

– És bár a háború utáni jogállamisági rendszernek sok különböző aspektusa működött, ezek végül egy bizonyos irányba folyamatosan eltorzultak. Ez nem csak bal-jobb kérdés, hanem arról is szól, hogy hol hozták meg ezeket a döntéseket. Egyre kevésbé a nemzeti kormányokban, amelyek polgáraik nevében beszéltek, és egyre inkább transznacionális vagy akár transzkontinentális szervekben. Ez a két tényező vezetett torzuláshoz – magyarázta Gladden Pappin.

De az egyik tény, hogy a konzervatív hangok, amelyek ezt kritizálták, gyakorlatilag kizárásra kerültek az elit intézményekből

– hangsúlyozta.

– Nem vettek részt ezekben a vitákban. Ennek eredményeként – és szerintem ezt a véleményt széles körben osztják a konzervatívabb és nemzetközpontúbb pártok mindkét oldalon az Atlanti-óceánon – ez a kötelezettségvállalások sorozata gyengítette a Nyugat alapvető erősségeit – emelte ki a Magyar Külügyi Intézet elnöke.

A család gyengült, a határok gyengültek, az ipari erő gyengült, és ez rontja a képességünket arra is, hogy betartsuk a NATO-szerződésben vállalt kötelezettségeket

– zárta gondolatát Gladden Pappin.

Ugyanezen a kerekasztal-beszélgetésen a Magyar Külügyi Intézet elnöke arra is rámutatott, hogy a migráció szószólóinak be kell látniuk, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek igaza volt tíz évvel ezelőtt.

És nem szívesen mondom ki, de vagy elismerik, hogy Orbán Viktor miniszterelnöknek tíz évvel ezelőtt igaza volt, vagy várnak még tíz évet, és akkor fogják felismerni

– fogalmazott Gladden Pappin.

Borítókép: Gladden Pappin, a Magyar Külügyi Intézet elnöke (Forrás: Facebook/Magyar Külügyi Intézet)