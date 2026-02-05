„Brüsszel képtelen megoldást találni Európa legfőbb kihívásaira”

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a számvevők jelentése szerint a bizottsági célkitűzések a kritikus nyersanyagok területén homályosak és teljesíthetetlenek, emellett a támogatási programok túlszabályozottak és nehezen hozzáférhetők. Gyürk András hangsúlyozta: kritikus nyersanyagok nélkül nincs digitalizáció és versenyképes európai gazdaság sem, ezért szerinte új, valóban Európa érdekeit előtérbe helyező szakpolitikára van szükség. „Jelenleg ezt kizárólag mi, Patrióták, tudjuk biztosítani” – tette hozzá.

Borítókép: Gyürk András, a Fidesz EP-képviselője (Fotó:AFP)