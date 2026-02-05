Kemény bírálatot fogalmazott meg az Európai Számvevőszék az Európai Bizottság kritikus nyersanyagokkal kapcsolatos politikájáról szóló, hétfőn bemutatott jelentésében – hívta fel a figyelmet Gyürk András fideszes európai parlamenti képviselő szerdai sajtóközleményében.
„Brüsszel képtelen megoldást találni Európa legfőbb kihívásaira”
Újabb súlyos kudarcra derült fény Brüsszel részéről: az Európai Számvevőszék szerint az Európai Bizottság kritikus nyersanyag-politikája nemhogy csökkentette volna az uniós függőséget, hanem tovább növelte azt az elmúlt években. Gyürk András, a Patrióták Európáért frakció tagja szerint Brüsszel képtelen megoldást találni Európa legégetőbb problémáira.
A képviselő rámutatott: a luxemburgi székhelyű ellenőrző testület az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság 2020 és 2024 közötti intézkedéseit vizsgálta, és megállapította: Brüsszel lépései az elmúlt öt évben nem csökkentették az Európai Unió kritikus nyersanyagoktól való függését, sőt az import aránya tovább nőtt.
Gyürk András, a Patrióták Európáért frakció tagja úgy fogalmazott: a számvevőszék jelentése újabb bizonyítéka annak, hogy az Európai Bizottság „képtelen megoldást találni Európa legfőbb kihívásaira”.
A bizottság által kötött partnerségi megállapodások semmilyen előrelépést sem hoztak. Továbbá a Brüsszel által előidézett magas energiaárak miatt számos feldolgozó üzem is bezárt Európában
– mutatott rá az EP-képviselő.
Arra is felhívta a figyelmet, hogy a számvevők jelentése szerint a bizottsági célkitűzések a kritikus nyersanyagok területén homályosak és teljesíthetetlenek, emellett a támogatási programok túlszabályozottak és nehezen hozzáférhetők. Gyürk András hangsúlyozta: kritikus nyersanyagok nélkül nincs digitalizáció és versenyképes európai gazdaság sem, ezért szerinte új, valóban Európa érdekeit előtérbe helyező szakpolitikára van szükség. „Jelenleg ezt kizárólag mi, Patrióták, tudjuk biztosítani” – tette hozzá.
Borítókép: Gyürk András, a Fidesz EP-képviselője (Fotó:AFP)
