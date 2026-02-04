A Telegramon megosztott videófelvételen egy fiatal férfi látható, akit sorozó katonák közelítenek meg egy lakóövezetben. A videó szerint az arcába fújnak, a katonák feltehetően paprikaspray-t alkalmaznak.
Sorozók Dnyipróban: a civil nem sejtette, mi következik
Újabb videót osztottak meg a közösségi médiában az ukrán kényszersorozás borzalmairól: katonák fényes nappal, egy lakótelepnél közelítettek meg egy civil férfit.
A videóhoz fűzött kommentár azt írja: „Dnyipróban gázzal fújták le a fiút”.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
