Újabb önkéntes került csapdába: kényszersorozás Kovelben

A szemtanúk szerint az eset a belvárosban történt: egy civil férfit több egyenruhás körbevett, majd rövid szóváltás után erőszakkal egy katonai járműbe kísérték.

Egyre gyakoribbak az ilyen esetek

Az elmúlt hónapokban több hasonló incidensről számoltak be Ukrajna különböző részein. Kijev az elhúzódó háború miatt súlyos emberhiánnyal küzd a fronton, ezért a toborzás helyett sok helyen gyakorlatilag kényszersorozás zajlik.

Mint arról korábban beszámoltunk, újabb magyar halálos áldozata van az ukrajnai kényszersorozásnak. A Beregszászi járásban egy magyar embert kényszerrel elvittek az utcáról, be akarták sorozni, de a kiképzőközpontban rosszul lett, és mivel szívbeteg volt, elhunyt.

A koveli eset is újabb bizonyítéka annak, hogy Ukrajnában az „önkéntes” szó azt jelenti: nincs választás.