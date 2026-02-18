síelőmentőcsapatoklavina

Tíz síelő tűnt el egy lavinában Kaliforniában

A csoport hat tagja sikeresen kiszabadult a hó alól, ők egyelőre a túlélésükre koncentrálva várják a mentőegységeket.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 18. 9:00
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A mentőcsapatok megpróbálják megközelíteni az észak-kaliforniai Sierra Nevada-hegységnek azt a régióját, ahol lavina sodort el kedden egy 16 síelőből álló csoportot, amelynek hat tagja életben van, de tízen eltűntek – közölték a helyi hatóságok.

Members of the Spanish Guardia Civil look for a climber buried by an avalanche in San Juan Canyon, next to the Sierra Nevada National Park, on February 20, 2011 in Granada, sourth of Spain. One man was missing and two others injured following an avalanche in the Sierra Nevada mountain range in southwestern Spain today, emergency services workers said. AFP PHOTO/ PEPE VILLOSLADA (Photo by PEPE VILLOSLADA / AFP)
Fotó: AFP/Pepe Villoslada

A mentőszolgálatokat kedden dél előtt riasztották a Tahoe-tó közelében fekvő Castle Peak környékére, ahol a jelentés szerint 12 túrázó síelőt és négy túravezetőjüket sodorta el egy lavina. Ashley Quadros, a Nevada megyei seriff hivatalának szóvivője elmondta, hogy 

hat síelő tartózkodási helyét sikerült meghatározni, ők túlélték a lavinát, és várják a mentést.

A síelőket háromnapos hegyi túrájuk utolsó napján sodorta el a lavina. Két éjszakát hegyi menedékházakban töltöttek, fel voltak szerelve a szükséges élelemmel és felszerelésekkel, vészjelző is volt velük – számolt be róla Steve Reynauld, a helyi lavinajelző központ illetékese. A hatóságokat a balesetről az a sítúraszervező cég értesítette, amely a kiindulási ponthoz, Castle Peakhez szállította a csoportot.

A nevadai seriff hivatalának közlése szerint a síelők a szöveges üzenetet is továbbító vészjelzőkkel tartják a kapcsolatot a mentőegységekkel. Hozzátette, hogy a lavinából kiszabadult hat síelő menedéket készített magának, és mindent megtesznek a túlélésükért, amíg a mentőknek sikerül elérni őket.

A mentőcsapatok azonban a további lavinaveszély és a zord időjárás miatt nehezen haladnak, sítalpon, hómobilokkal és lánctalpas hójárművekkel próbálják megközelíteni a helyszínt.

A lavinaveszélyre figyelmeztető központ kedden reggel riasztást adott ki a Közép-Sierra Nevada területére, beleértve a Tahoe-tó környékét is. A tó környékén található több síközpont teljesen vagy részlegesen bezárt a szélsőséges időjárás miatt.

A 2777 méter magas Castle Peak népszerű síterep a Sierra Nevada-i Donner-hágó régiójában.

 

Borítókép: Mentőcsapatok indultak a tíz eltűnt síelő felkutatására (Fotó: AFP)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekukrajna

A katasztrófa maga az ember?

Kondor Katalin avatarja

Egyre csak azt hangoztatjuk, hogy ez nem a mi háborúnk. Nem bizony! Csak éppen mi szenvedjük el, s nem a brüsszeli siserahad.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu