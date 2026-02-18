Tíz síelő tűnt el egy lavinában Kaliforniában

A mentőcsapatok megpróbálják megközelíteni az észak-kaliforniai Sierra Nevada-hegységnek azt a régióját, ahol lavina sodort el kedden egy 16 síelőből álló csoportot, amelynek hat tagja életben van, de tízen eltűntek – közölték a helyi hatóságok.

Fotó: AFP/Pepe Villoslada

A mentőszolgálatokat kedden dél előtt riasztották a Tahoe-tó közelében fekvő Castle Peak környékére, ahol a jelentés szerint 12 túrázó síelőt és négy túravezetőjüket sodorta el egy lavina. Ashley Quadros, a Nevada megyei seriff hivatalának szóvivője elmondta, hogy

hat síelő tartózkodási helyét sikerült meghatározni, ők túlélték a lavinát, és várják a mentést.

A síelőket háromnapos hegyi túrájuk utolsó napján sodorta el a lavina. Két éjszakát hegyi menedékházakban töltöttek, fel voltak szerelve a szükséges élelemmel és felszerelésekkel, vészjelző is volt velük – számolt be róla Steve Reynauld, a helyi lavinajelző központ illetékese. A hatóságokat a balesetről az a sítúraszervező cég értesítette, amely a kiindulási ponthoz, Castle Peakhez szállította a csoportot.

A nevadai seriff hivatalának közlése szerint a síelők a szöveges üzenetet is továbbító vészjelzőkkel tartják a kapcsolatot a mentőegységekkel. Hozzátette, hogy a lavinából kiszabadult hat síelő menedéket készített magának, és mindent megtesznek a túlélésükért, amíg a mentőknek sikerül elérni őket.

A mentőcsapatok azonban a további lavinaveszély és a zord időjárás miatt nehezen haladnak, sítalpon, hómobilokkal és lánctalpas hójárművekkel próbálják megközelíteni a helyszínt.

A lavinaveszélyre figyelmeztető központ kedden reggel riasztást adott ki a Közép-Sierra Nevada területére, beleértve a Tahoe-tó környékét is. A tó környékén található több síközpont teljesen vagy részlegesen bezárt a szélsőséges időjárás miatt.

A 2777 méter magas Castle Peak népszerű síterep a Sierra Nevada-i Donner-hágó régiójában.