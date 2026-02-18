Rendkívüli

Menczer Tamás: Senki ne veszélyeztesse Magyarország energiabiztonságát, még Zelenszkij se + videó

Kiderült a kávézás meglepő titka, ön így fogyasztja?

Sokan egy csésze kávéval indítják a napot, még mielőtt bármit ennének.

Sokan egy csésze kávéval indítják a napot, még mielőtt bármit ennének. A kávé éhgyomorra azonban megosztó téma: míg egyesek gond nélkül isszák, másoknál kellemetlen tüneteket okozhat ez a szokás - olvasható a Mindmegette cikkében.

Talán nem árulunk el nagy titkot, ha elmondjuk, hogy a legtöbb egészséges felnőtt számára a kávé éhgyomorra fogyasztva önmagában nem jelent problémát. Ugyanakkor a kávé hatása a szervezetre egyénenként eltérő, főként a koffeinre való érzékenységtől függően. Mutatjuk a részleteket!

Kávé éhgyomorra: így reagál a szervezet

A kávé fő hatóanyaga a koffein, amely serkenti az idegrendszert, fokozza az éberséget, ugyanakkor hatással van az emésztésre és a gyomorsavtermelésre is. Éppen ezért fordulhat elő, hogy egyeseknél gyomorégés, reflux vagy akár szorongás jelentkezik, ha étkezés előtt isszák meg a reggeli kávét.

Kutatások szerint a napi 3–5 csésze kávé mérsékelt fogyasztása az egészséges embereknél nem jár jelentős egészségügyi kockázattal, sőt bizonyos esetekben még előnyös is lehet. Az viszont nem mindegy, mikor és hogyan fogyasztjuk.

Kávé és emésztés: nem mindegy, milyen formában isszuk

Fontos tudni, hogy nem minden kávé egyforma. Az, hogy mennyi koffein van egy kávéban, függ a típustól (főzött, instant, eszpresszó), illetve attól is, adunk-e hozzá tejet, cukrot vagy tejszínt. Általánosságban elmondható, hogy egy csésze főzött kávé körülbelül 80–120 mg koffeint, egy eszpresszó nagyjából 60–80 mg-ot, míg az instant kávé 50–70 mg koffeint tartalmaz.

A tejes cikket a Mindmegette oldalán olvashatják el.

Borítókép: Kávé éhgyomorra? Nem mindegy, hogy milyen / Fotó: Shutterstock

 


 

