Felkerült a kereszt a Sagrada Família tetejére + videó

144 éve épül, most érte el a legmagasabb pontját

Magyar Nemzet
2026. 02. 21. 16:22
A Sagrada Família, vagyis a Szent Család-templom nemcsak Barcelona, hanem egész Európa egyik ikonikus építménye. Az 1882-ben elkezdett bazilika több mint egy évszázada épül, és mára a város szimbólumává vált. Barcelonát évente turisták milliói keresik fel, az utak során pedig elmaradhatatlan a templom felkeresése. A legendás katalán építész, Antoni Gaudí által megálmodott monumentális templom története most újabb mérföldkőhöz érkezett: felkerült a központi torony tetejére a 17 méteres kereszt, amellyel az épület elérte végleges, 172 és fél méteres magasságát − írja az Index.

A Sagrada Família az egész világon ismert (Forrás: YouTube)

Az esemény nemcsak építészeti, hanem kulturális és spirituális szempontból is jelentős. A tervek szerint

2028-tól a látogatók előtt is megnyithatják a központi tornyot, így a nagyközönség is átélheti Gaudí grandiózus vízióját.

A fejlesztések és az utolsó simítások párhuzamosan zajlanak, miközben Barcelona vezetése és a hívek abban bíznak, hogy XIV. Leó pápa egy esetleges spanyolországi látogatás során személyesen is felkeresi a bazilikát. A Vatikán egyelőre nem erősítette meg az utazást.

A templomot 2010-ben XVI. Benedek pápa szentelte fel, aki beszédében a család központi szerepét hangsúlyozta, a hűséges és felbonthatatlan szeretetet nevezve az emberi méltóság és szabadság alapjának. Gaudít 2025-ben tiszteletreméltónak nyilvánították, és sok barcelonai abban bízik, hogy XIV. Leó pápa személyesen avatja majd őt boldoggá abban a templomban, amely az építész egyik fő műve volt.

Borítókép: A Sagrada Família építése (Fotó: MTI/EPA/EFE/Enric Fontcuberta)


