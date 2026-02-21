Tarlós István: Orbán Viktor tagadhatatlanul egy államférfi, Magyar Péter pedig „vagy hülye, vagy hazudik” + videó

Tarlós István, Budapest korábbi főpolgármestere volt Stefka István és Huth Gergely vendége a Polbeatben – számolt be a Pestisrácok.

Stefka István, Tarlós István és Huth Gergely a Polbeatben

„Voltak már szebb napjai is" – mondta röviden Budapestről az egykori főpolgármester, aki elemezte Európa és a magyar nemzet helyzetét, kilátásait.

Szerinte

Magyar Péterről senki nem hiszi el, hogy képes volna megvédeni a szuverenitásunkat, miközben Orbán Viktor tagadhatatlanul egy önálló államférfi.

Tarlós István kifejtette: Orbán Viktor ráadásul most a hátára vette az egész kampányt, ami megmozgatta, fellelkesítette a Fidesz táborát. Véleménye szerint ezért a düh, ami a Tisza híveit hajtja, kevés lesz Magyar Péter győzeleméhez – az emberek a biztonságot és stabilitást fogják választani ebben a rázós helyzetben.

A felvetésre, hogy Magyar csak tíz év után döbbent rá, hogy gondja van a Fidesszel úgy válaszolt:

„Az ilyen vagy hülye, vagy hazudik”.

– Van a magyar népben egy szuverenitásreflex, s a Tisza Párt esetleges hatalomba kerülésével fennállni látják (én is) a szuverenitás elvesztésének az esélyét. Ezt a magyarok nem szeretik. Amikor a Fleck nevű jogász (Fleck Zoltán – a szerk.) olyanokat mond, hogy „a jogállamiság érdekében az alkotmány ideiglenes felfüggesztése”, erre a magyar fül felfigyel. Mert az ideiglenes szó rossz emlékeket ébreszt a magyar emberekben. Voltak már itt idegen katonai elnyomó erők 40 évig ideiglenesen, tehát Fleck mester eltévesztette, nem szabadott volna neki ezt a fogalmat használnia. Ezek a magyar emberekben növekvő gyanút keltenek – mondta Tarlós István.

Hozzátette:

Szerintem már a nem globális gondolkodásúak és a bizonytalanok növekvő része is kezdi felfogni, hogy mit jelenthet egy Tisza-kormány Magyarország és a minket követő generációk jövője szempontjából. A másik az, hogy – bár Orbán Viktorral nekünk nem mindenben egyezett meg a véleményünk –, de Orbánnak nincs alternatívája jelenleg, az ellenzék köreiben nincs hozzá hasonló aktor, aki államférfi színezetű. Mert azért az tagadhatatlan, hogy Orbán államférfi. Nincs senki az ellenzéki oldalon, akinek a hatalomba kerülésétől nyugalmat lehetne remélni, sokkal inkább felfordulást, káoszt, bizonytalanságot és félelmet. Mikor Orbán beszállt a kampányba, akkor egyszer csak megemelkedett a hangulat, és megnőttek az esélyek. Most is nagyon úgy néz ki, hogy a tömegek akkor mozdultak meg, amikor ő a hátára vette az egész kampányt

– fejtette ki a volt főpolgármester.