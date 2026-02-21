Rendkívüli

Orbán Viktor: Ukrajna káoszt akar, de Magyarországot nem lehet megzsarolni + videó

Magyar PéterTarlós IstvánOrbán Viktorpolbeat

Tarlós István: Orbán Viktor tagadhatatlanul egy államférfi, Magyar Péter pedig „vagy hülye, vagy hazudik” + videó

Magyar Péterről senki nem hiszi el, hogy képes volna megvédeni a szuverenitásunkat, miközben Orbán Viktor tagadhatatlanul egy önálló államférfi – fejtette ki Tarlós István, aki Huth Gergely és Stefka István vendége volt a Polbeatben. Budapest volt főpolgármestere elemezte Európa és a magyar nemzet helyzetét, kilátásait is.

Magyar Nemzet
Forrás: Pestisracok.hu2026. 02. 21. 13:51
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Tarlós István, Budapest korábbi főpolgármestere volt Stefka István és Huth Gergely vendége a Polbeatben – számolt be a Pestisrácok. 

Stefka István, Tarlós István és Huth Gergely a Polbeatben

„Voltak már szebb napjai is" – mondta röviden Budapestről az egykori főpolgármester, aki elemezte Európa és a magyar nemzet helyzetét, kilátásait. 

Szerinte 

Magyar Péterről senki nem hiszi el, hogy képes volna megvédeni a szuverenitásunkat, miközben Orbán Viktor tagadhatatlanul egy önálló államférfi.

Tarlós István kifejtette: Orbán Viktor ráadásul most a hátára vette az egész kampányt, ami megmozgatta, fellelkesítette a Fidesz táborát. Véleménye szerint ezért a düh, ami a Tisza híveit hajtja, kevés lesz Magyar Péter győzeleméhez – az emberek a biztonságot és stabilitást fogják választani ebben a rázós helyzetben. 

A felvetésre, hogy Magyar csak tíz év után döbbent rá, hogy gondja van a Fidesszel úgy válaszolt: 

„Az ilyen vagy hülye, vagy hazudik”. 

– Van a magyar népben egy szuverenitásreflex, s a Tisza Párt esetleges hatalomba kerülésével fennállni látják (én is) a szuverenitás elvesztésének az esélyét. Ezt a magyarok nem szeretik. Amikor a Fleck nevű jogász (Fleck Zoltán – a szerk.) olyanokat mond, hogy „a jogállamiság érdekében az alkotmány ideiglenes felfüggesztése”, erre a magyar fül felfigyel. Mert az ideiglenes szó rossz emlékeket ébreszt a magyar emberekben. Voltak már itt idegen katonai elnyomó erők 40 évig ideiglenesen, tehát Fleck mester eltévesztette, nem szabadott volna neki ezt a fogalmat használnia. Ezek a magyar emberekben növekvő gyanút keltenek – mondta Tarlós István

Hozzátette: 

Szerintem már a nem globális gondolkodásúak és a bizonytalanok növekvő része is kezdi felfogni, hogy mit jelenthet egy Tisza-kormány Magyarország és a minket követő generációk jövője szempontjából. A másik az, hogy – bár Orbán Viktorral nekünk nem mindenben egyezett meg a véleményünk –, de Orbánnak nincs alternatívája jelenleg, az ellenzék köreiben nincs hozzá hasonló aktor, aki államférfi színezetű. Mert azért az tagadhatatlan, hogy Orbán államférfi. Nincs senki az ellenzéki oldalon, akinek a hatalomba kerülésétől nyugalmat lehetne remélni, sokkal inkább felfordulást, káoszt, bizonytalanságot és félelmet. Mikor Orbán beszállt a kampányba, akkor egyszer csak megemelkedett a hangulat, és megnőttek az esélyek. Most is nagyon úgy néz ki, hogy a tömegek akkor mozdultak meg, amikor ő a hátára vette az egész kampányt

– fejtette ki a volt főpolgármester.

 A Polbeatben elhangzott beszélgetést itt nézheti meg: 

Borítókép: Stefka István és Tarlós István a Polbeatben (Fotó: YouTube/Képernyőkép)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekszínház

Na végre, egy önfeledt este!

Bayer Zsolt avatarja

Színházba mentünk. A Tháliába. Megnéztük a Miniszter félrelép című darabot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu