A kurdok bebörtönzött vezetője szerint új korszak kezdődött Törökországban

Hatimogullari hozzátette: a PKK hajdani vezetője „elég bátorságot mutatott a jövő újjáépítéséhez; most már nekünk, politikusoknak kell cselekednünk”. A török parlament egy bizottsága február 18-án közzétett jelentésében már hangsúlyozta a volt PKK-fegyveresek társadalomba integrálásának fontosságát, azonban kizárt velük kapcsolatban bármilyen amnesztiát, és nem tett említést Öcalan sorsáról sem, aki tavaly februárban, a börtönből szólította fel a szervezetet, hogy oszlassa fel önmagát. A marxista hátterű, szeparatista PKK negyven éven át folytatott a török vezetés ellen fegyveres harcot, az erőszakcselekményekben az évtizedek során mintegy ötvenezren haltak meg. A szervezetet Törökország mellett az Egyesült Államok és az Európai Unió is terrorszervezetnek minősítette – írta az MTI.