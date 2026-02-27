európai uniókorszakpkk

A kurdok bebörtönzött vezetője szerint új korszak kezdődött Törökországban

Új korszak kezdődött Törökországban Abdullah Öcalan, az egy éve az önfeloszlatás mellett döntő Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) bebörtönzött vezetőjének pénteki üzenete szerint, aki hozzátette azt is, hogy a demokratikus változáshoz az ankarai kormánynak új jogszabályokat kell alkotnia.

Magyar Nemzet
2026. 02. 27. 13:53
A kurd közösség tagjai részt vesznek egy tüntetésen, amelyen a kurdisztáni munkáspárt (PKK) elítélt vezetőjének, Abdullah Ocalannak a szabadon bocsátását követelik Fotó: ILYAS AKENGIN Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Öcalan – akinek üzenetét Tülay Hatimogullari, a kurdbarát DEM párt társelnöke olvasta fel az egykori gerillavezér születésnapja alkalmából – hangsúlyozta, ideje lezárni az erőszakon alapuló politika fejezetét. Rámutatott mindazonáltal arra, hogy a demokratikus társadalomnak politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális jogi keretekkel kell rendelkeznie. 

A Népi Egyenlőség és Demokrácia Párt (DEM Párt) tette közzé 2026. február 27-én. A képen Abdullah Ocalan, a Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) bebörtönzött vezetője látható, kezében papírlapokkal, az Imrali-szigeten található Imrali börtönben, a törökországi Márvány-tengeren. (Fotó: HANDOUT / Egyenlőség és Demokrácia Párt (DEM Párt) / AFP)
A Népi Egyenlőség és Demokrácia Párt (DEM Párt) tette közzé 2026. február 27-én: a képen Abdullah Ocalan, a Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) bebörtönzött vezetője látható, kezében papírlapokkal, az Imrali-szigeten található Imrali börtönben, a törökországi Márvány-tengeren (Fotó: AFP/Handout/Népi Egyenlőség és Demokrácia Párt 

Hatimogullari hozzátette: a PKK hajdani vezetője „elég bátorságot mutatott a jövő újjáépítéséhez; most már nekünk, politikusoknak kell cselekednünk”. A török parlament egy bizottsága február 18-án közzétett jelentésében már hangsúlyozta a volt PKK-fegyveresek társadalomba integrálásának fontosságát, azonban kizárt velük kapcsolatban bármilyen amnesztiát, és nem tett említést Öcalan sorsáról sem, aki tavaly februárban, a börtönből szólította fel a szervezetet, hogy oszlassa fel önmagát. A marxista hátterű, szeparatista PKK negyven éven át folytatott a török vezetés ellen fegyveres harcot, az erőszakcselekményekben az évtizedek során mintegy ötvenezren haltak meg. A szervezetet Törökország mellett az Egyesült Államok és az Európai Unió is terrorszervezetnek minősítette – írta az MTI.

Borítókép: A kurd közösség tagjai részt vesznek egy tüntetésen, amelyen a kurdisztáni munkáspárt (PKK) elítélt vezetőjének, Abdullah Ocalannak a szabadon bocsátását követelik Diyarbakirban, 2026. február 15-én. Ocalant 1999-ben török titkos ügynökök fogták el Kenyában, Törökországba szállították és halálra ítélték. Ítéletét később életfogytiglani börtönbüntetésre változtatták (Fotó: AFP/Ilyas Akengin) 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

Ahogy az euroatlanti háttérhatalom a Fehér Házból kiszorult, az Európai Unió vezetőiben talált biztos támaszra, ahol a biztonságot elsősorban az jelenti számukra, hogy az unió politikai struktúrájában a vezetők demokratikusan nem elszámoltathatók.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu