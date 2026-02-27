Öcalan – akinek üzenetét Tülay Hatimogullari, a kurdbarát DEM párt társelnöke olvasta fel az egykori gerillavezér születésnapja alkalmából – hangsúlyozta, ideje lezárni az erőszakon alapuló politika fejezetét. Rámutatott mindazonáltal arra, hogy a demokratikus társadalomnak politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális jogi keretekkel kell rendelkeznie.
A kurdok bebörtönzött vezetője szerint új korszak kezdődött Törökországban
Új korszak kezdődött Törökországban Abdullah Öcalan, az egy éve az önfeloszlatás mellett döntő Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) bebörtönzött vezetőjének pénteki üzenete szerint, aki hozzátette azt is, hogy a demokratikus változáshoz az ankarai kormánynak új jogszabályokat kell alkotnia.
Hatimogullari hozzátette: a PKK hajdani vezetője „elég bátorságot mutatott a jövő újjáépítéséhez; most már nekünk, politikusoknak kell cselekednünk”. A török parlament egy bizottsága február 18-án közzétett jelentésében már hangsúlyozta a volt PKK-fegyveresek társadalomba integrálásának fontosságát, azonban kizárt velük kapcsolatban bármilyen amnesztiát, és nem tett említést Öcalan sorsáról sem, aki tavaly februárban, a börtönből szólította fel a szervezetet, hogy oszlassa fel önmagát. A marxista hátterű, szeparatista PKK negyven éven át folytatott a török vezetés ellen fegyveres harcot, az erőszakcselekményekben az évtizedek során mintegy ötvenezren haltak meg. A szervezetet Törökország mellett az Egyesült Államok és az Európai Unió is terrorszervezetnek minősítette – írta az MTI.
További Külföld híreink
Borítókép: A kurd közösség tagjai részt vesznek egy tüntetésen, amelyen a kurdisztáni munkáspárt (PKK) elítélt vezetőjének, Abdullah Ocalannak a szabadon bocsátását követelik Diyarbakirban, 2026. február 15-én. Ocalant 1999-ben török titkos ügynökök fogták el Kenyában, Törökországba szállították és halálra ítélték. Ítéletét később életfogytiglani börtönbüntetésre változtatták (Fotó: AFP/Ilyas Akengin)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Súlyos vereség után üzent a brit miniszterelnök
„Más pártoknak könnyű rámutatni a sérelmekre” – mondta Starmer.
Jég fogságába kerültek teherhajók a Finn-öbölben
Jégtörők mentik a bajba jutottakat.
Szijjártó Péter: A szuverén politika az alapja az elmúlt évek gazdasági bravúrjainak
„Ma Magyarországon egymillióval többen dolgoznak, mint 2010-ben.”
Az ukránoknak elegük van Zelenszkij emberrablóiból, már a börtöntől sem félnek + videó
A civil ellenállás egyre erősebb.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Súlyos vereség után üzent a brit miniszterelnök
„Más pártoknak könnyű rámutatni a sérelmekre” – mondta Starmer.
Jég fogságába kerültek teherhajók a Finn-öbölben
Jégtörők mentik a bajba jutottakat.
Szijjártó Péter: A szuverén politika az alapja az elmúlt évek gazdasági bravúrjainak
„Ma Magyarországon egymillióval többen dolgoznak, mint 2010-ben.”
Az ukránoknak elegük van Zelenszkij emberrablóiból, már a börtöntől sem félnek + videó
A civil ellenállás egyre erősebb.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!