Rendkívüli

Nem változott meg az ország, a Tisza nagyot bukott Balmazújvárosban + videó

Hong KongKínaítélet

Hongkongban húsz év börtönre ítélték Jimmy Lai médiavállalkozót

Húsz év szabadságvesztésre ítélte a hongkongi bíróság Jimmy Lai médiavállalkozót nemzetbiztonsági bűncselekmények miatt. A hatóságok üzenete, hogy zéró toleranciát alkalmaznak a külföldi befolyással és a rendet veszélyeztető tevékenységekkel szemben. Lai a Kína-ellenes zavargások egyik kezdeményezője volt a kínai állami hírügynökség jelentése szerint.

Sipos Péter
2026. 02. 09. 8:24
Illusztráció: Bilincsben Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hongkongban húsz év szabadságvesztésre ítélte a bíróság Jimmy Lai médiavállalkozót és demokráciaaktivistát nemzetbiztonsági bűncselekmények, köztük külföldi erőkkel való összejátszásra irányuló összeesküvés és lázító kiadványok publikálása miatt – jelentették hétfőn nemzetközi hírügynökségek.

Jimmy Lai-t nemzetbiztonsági bűncselekmények miatt ítélték el.
Jimmy Lait nemzetbiztonsági bűncselekmények miatt ítélték el. Fotó:  AFP

A 78 éves, brit állampolgársággal is rendelkező Lait 2020 augusztusában tartóztatták le, majd 2023 végén mondták ki bűnösnek a nemzetbiztonsági törvény alapján indított egyik legnagyobb horderejű eljárásban.

Hongkongban a 2019-es demokráciapárti tüntetések után 2020-ban vezették be a nemzetbiztonsági törvényt. A hongkongi bíróság szerint Lai „irányítója és kulcsszereplője” volt a vádiratban szereplő összeesküvéseknek, amelyek célja a vád szerint szankciók és más ellenséges lépések elérése volt külföldi országok részéről. Az ügyben a Lai által alapított, azóta betiltott Apple Daily lap további hat munkatársát, egy aktivistát és egy jogi asszisztenst is börtönbüntetésre ítéltek, hat és tíz év közötti időtartamra.

A kínai állami hírügynökség, a Hszinhua szerint Lai a „Kína-ellenes zavargások” egyik kezdeményezője volt, és az eljárást a hongkongi nemzetbiztonsági törvény alapján kijelölt három bíró vezette.

Lai tagadta a vádakat, és politikai indíttatásúnak nevezte az eljárást. Nemzetközi politikai szereplők, köztük az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság vezetői, valamint jogvédő szervezetek bírálták az ítéletet, és szabadon bocsátását sürgették. 

A Human Rights Watch és más szervezetek aránytalannak minősítették a büntetést, míg a hongkongi és kínai hatóságok szerint Lai tisztességes eljárásban részesült, és az ítélet a közrend helyreállítását szolgálta.

A hongkongi rendőrség nemzetbiztonsági részlegének vezetője az ítéletet megfelelőnek nevezte, és túlzónak minősítette a Lai egészségi állapotával kapcsolatos aggodalmakat. Lai családja és támogatói ugyanakkor arról számoltak be, hogy a politikus-üzletember szívproblémákkal és magas vérnyomással küzd.

Borítókép: Illusztráció (Fotó:AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekamerika

Mi mennyi?

Bogár László avatarja

A Nyugat globális uralmi struktúrái egy olyan elhúzódó „anyag-világháborúval” kénytelenek szembenézni, amelyben a FIRE és a Big Tech szimbolikus „fegyverei” már nem biztos, hogy elégségesek lesznek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu