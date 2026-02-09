Hongkongban húsz év szabadságvesztésre ítélte a bíróság Jimmy Lai médiavállalkozót és demokráciaaktivistát nemzetbiztonsági bűncselekmények, köztük külföldi erőkkel való összejátszásra irányuló összeesküvés és lázító kiadványok publikálása miatt – jelentették hétfőn nemzetközi hírügynökségek.
Hongkongban húsz év börtönre ítélték Jimmy Lai médiavállalkozót
Húsz év szabadságvesztésre ítélte a hongkongi bíróság Jimmy Lai médiavállalkozót nemzetbiztonsági bűncselekmények miatt. A hatóságok üzenete, hogy zéró toleranciát alkalmaznak a külföldi befolyással és a rendet veszélyeztető tevékenységekkel szemben. Lai a Kína-ellenes zavargások egyik kezdeményezője volt a kínai állami hírügynökség jelentése szerint.
A 78 éves, brit állampolgársággal is rendelkező Lait 2020 augusztusában tartóztatták le, majd 2023 végén mondták ki bűnösnek a nemzetbiztonsági törvény alapján indított egyik legnagyobb horderejű eljárásban.
Hongkongban a 2019-es demokráciapárti tüntetések után 2020-ban vezették be a nemzetbiztonsági törvényt. A hongkongi bíróság szerint Lai „irányítója és kulcsszereplője” volt a vádiratban szereplő összeesküvéseknek, amelyek célja a vád szerint szankciók és más ellenséges lépések elérése volt külföldi országok részéről. Az ügyben a Lai által alapított, azóta betiltott Apple Daily lap további hat munkatársát, egy aktivistát és egy jogi asszisztenst is börtönbüntetésre ítéltek, hat és tíz év közötti időtartamra.
A kínai állami hírügynökség, a Hszinhua szerint Lai a „Kína-ellenes zavargások” egyik kezdeményezője volt, és az eljárást a hongkongi nemzetbiztonsági törvény alapján kijelölt három bíró vezette.
Lai tagadta a vádakat, és politikai indíttatásúnak nevezte az eljárást. Nemzetközi politikai szereplők, köztük az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság vezetői, valamint jogvédő szervezetek bírálták az ítéletet, és szabadon bocsátását sürgették.
További Külföld híreink
A Human Rights Watch és más szervezetek aránytalannak minősítették a büntetést, míg a hongkongi és kínai hatóságok szerint Lai tisztességes eljárásban részesült, és az ítélet a közrend helyreállítását szolgálta.
A hongkongi rendőrség nemzetbiztonsági részlegének vezetője az ítéletet megfelelőnek nevezte, és túlzónak minősítette a Lai egészségi állapotával kapcsolatos aggodalmakat. Lai családja és támogatói ugyanakkor arról számoltak be, hogy a politikus-üzletember szívproblémákkal és magas vérnyomással küzd.
Borítókép: Illusztráció (Fotó:AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ukrajna ismét fegyverekért lobbizik Brüsszelben
Az ukrán védelmi miniszter rakétarendszereket akar.
„Túl fehérek az európai olimpiai csapatok”
Az amerikai hírügynökség szerint le kellene képezniük a migráció okozta demográfiai változásokat.
Trump szerint ez már túlment minden határon + videó
Az elnök Bad Bunny fellépését arculcsapásnak minősítette.
Megdöbbentő összeggel támogatja Ukrajnát Ausztria
Megemelte a 2026-os segély összegét az osztrák külügyminisztérium.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Ukrajna ismét fegyverekért lobbizik Brüsszelben
Az ukrán védelmi miniszter rakétarendszereket akar.
„Túl fehérek az európai olimpiai csapatok”
Az amerikai hírügynökség szerint le kellene képezniük a migráció okozta demográfiai változásokat.
Trump szerint ez már túlment minden határon + videó
Az elnök Bad Bunny fellépését arculcsapásnak minősítette.
Megdöbbentő összeggel támogatja Ukrajnát Ausztria
Megemelte a 2026-os segély összegét az osztrák külügyminisztérium.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!