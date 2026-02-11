Lakó Anna: Felelősségünk, hogy ne a „merjünk kicsik lenni” szellemében kommunikáljunk külföldi partnereinkkel

– Hogyan vesz részt a Fidelitas a nemzetközi politikában, milyen külügyi aktivitása van a szervezetnek?

– Földrajzilag sem korlátozódunk Európára, sőt, világosan látva Európa ideológiavezérelt önpusztítását, rohamos leértékelődését a világpolitikában és a világgazdaságban, szükséges is tudatosan építkeznünk más irányokba. A keleti és déli nyitás stratégiáját követve Latin-Amerikától a Távol-Keletig építettünk kapcsolatokat, kiemelt figyelmet fordítunk a feltörekvő BRICS-államok ifjúsági szervezeteire, a kaukázusi régióra, illetve a közép-ázsiai régió Türk Államainak szövetségére, kiaknázva a bennük meglevő rokonságtudatot. Az Egyesült Államok patriótáival hagyományos a szövetségünk, amelyet a kedvező kormányközi kapcsolatok tovább erősítenek.

– Miért volt szüksége a Fidelitasnak külpolitikai stratégiára?

– A világban végbemenő nagyléptékű változások, a 21. század ún. világrendszerváltása közepette a nemzeti kormány arra törekszik, hogy a változásoknak ne elszenvedője, hanem alakítója legyen. Jó példa erre a novemberben megjelent új amerikai nemzetbiztonsági stratégia, amely a magyar külpolitika több mint egy évtizede hangoztatott alapelveit visszhangozza, különösképp Európa vonatkozásában. Következetes szakmai állásponttal tehát hatással tudunk lenni, formálisan vagy informálisan, akár egy nagyhatalom elképzeléseire is.

– Mik volt a legfőbb szempont a stratégia kialakításakor? A startégiában azt írják, hogy a Fidelitas nem a jogait vizsgálja ebben a változó világban, hanem a kötelességeit és feladatait jelöli ki. Melyek ezek közül a legfontosabbak?

– Fontosnak tartottuk ezt belefoglalni a külpolitikai stratégiába is, hiszen ez nemcsak tevékenységünket irányító alapelv, hanem önmeghatározás is. Mi nem az a közösség vagyunk, akik a kambodzsai genderfluid macskatartók jogaiért aggódunk. Nekünk nem jogaink, hanem kötelességeink vannak. Legfontosabb feladatunk talán éppen ennek a felelősségteljes, szolgálat-centrikus hozzáállásnak a terjesztése, hiszen a média és az online tér nem erre szocializálja a mi generációnkat.

Felelősségünk összegyűjteni és cselekvőképes hálózattá szervezni Európa jobboldalának új generációját. Felelősségünk Európán kívül is hasznos új kapcsolatokkal segíteni a nemzeti oldalt.

Ugyanakkor a Fidelitas tevékenységének nincs, nem lehet fontosabb feladata, mint az elszakított országrészek fiatal magyar közösségeinek megtartása a nemzet kötelékében. A velük való szoros együttműködés prioritás a külkapcsolataink építésekor is. Meggyőződésünk, hogy a külpolitika nem más, mint a nemzetpolitika meghosszabbítása más eszközökkel. A külpolitika eszköz, a cél a nemzeti összetartozás megvalósítása, kiaknázva a 21. századi változások által adódó lehetőségeket.