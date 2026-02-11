Fidelitaskülügyinterjú

Lakó Anna: Felelősségünk, hogy ne a „merjünk kicsik lenni” szellemében kommunikáljunk külföldi partnereinkkel

– Nekünk nem jogaink, hanem kötelességeink vannak. Legfontosabb feladatunk talán éppen ennek a felelősségteljes, szolgálat-centrikus hozzáállásnak a terjesztése, hiszen a média és az online tér nem erre szocializálja a mi generációnkat – mondta lapunknak a Fidelitas külügyi igazgatója. Lakó Anna elmondta, felelősségük, hogy ne a „merjünk kicsik lenni” szellemében kommunikáljanak külföldi partnereinkkel, hanem egy öntudatos, hagyományaira és történelmére büszke nemzet tagjaként végezzék az „országpromóciót”. A Fidelitas új Külügyi Stratégiájáról beszélgettünk az ifjúsági szervezet külügyi igazgatójával.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 02. 11. 4:00
Lakó Anna, a Fidelitas külügyi igazgatója Forrás: Fidelitas
– Hogyan vesz részt a Fidelitas a nemzetközi politikában, milyen külügyi aktivitása van a szervezetnek?

– Földrajzilag sem korlátozódunk Európára, sőt, világosan látva Európa ideológiavezérelt önpusztítását, rohamos leértékelődését a világpolitikában és a világgazdaságban, szükséges is tudatosan építkeznünk más irányokba. A keleti és déli nyitás stratégiáját követve Latin-Amerikától a Távol-Keletig építettünk kapcsolatokat, kiemelt figyelmet fordítunk a feltörekvő BRICS-államok ifjúsági szervezeteire, a kaukázusi régióra, illetve a közép-ázsiai régió Türk Államainak szövetségére, kiaknázva a bennük meglevő rokonságtudatot. Az Egyesült Államok patriótáival hagyományos a szövetségünk, amelyet a kedvező kormányközi kapcsolatok tovább erősítenek.

– Miért volt szüksége a Fidelitasnak külpolitikai stratégiára?

– A világban végbemenő nagyléptékű változások, a 21. század ún. világrendszerváltása közepette a nemzeti kormány arra törekszik, hogy a változásoknak ne elszenvedője, hanem alakítója legyen. Jó példa erre a novemberben megjelent új amerikai nemzetbiztonsági stratégia, amely a magyar külpolitika több mint egy évtizede hangoztatott alapelveit visszhangozza, különösképp Európa vonatkozásában. Következetes szakmai állásponttal tehát hatással tudunk lenni, formálisan vagy informálisan, akár egy nagyhatalom elképzeléseire is. 

– Mik volt a legfőbb szempont a stratégia kialakításakor? A startégiában azt írják, hogy a Fidelitas nem a jogait vizsgálja ebben a változó világban, hanem a kötelességeit és feladatait jelöli ki. Melyek ezek közül a legfontosabbak?

– Fontosnak tartottuk ezt belefoglalni a külpolitikai stratégiába is, hiszen ez nemcsak tevékenységünket irányító alapelv, hanem önmeghatározás is. Mi nem az a közösség vagyunk, akik a kambodzsai genderfluid macskatartók jogaiért aggódunk. Nekünk nem jogaink, hanem kötelességeink vannak. Legfontosabb feladatunk talán éppen ennek a felelősségteljes, szolgálat-centrikus hozzáállásnak a terjesztése, hiszen a média és az online tér nem erre szocializálja a mi generációnkat. 

Felelősségünk összegyűjteni és cselekvőképes hálózattá szervezni Európa jobboldalának új generációját. Felelősségünk Európán kívül is hasznos új kapcsolatokkal segíteni a nemzeti oldalt. 

Ugyanakkor a Fidelitas tevékenységének nincs, nem lehet fontosabb feladata, mint az elszakított országrészek fiatal magyar közösségeinek megtartása a nemzet kötelékében. A velük való szoros együttműködés prioritás a külkapcsolataink építésekor is. Meggyőződésünk, hogy a külpolitika nem más, mint a nemzetpolitika meghosszabbítása más eszközökkel. A külpolitika eszköz, a cél a nemzeti összetartozás megvalósítása, kiaknázva a 21. századi változások által adódó lehetőségeket.

Felelősségünk összegyűjteni és cselekvőképes hálózattá szervezni Európa jobboldalának új generációját – mondta lapunknak Lakó Anna
Forrás: Fidelitas

– Mit kíván közvetíteni a szervezet külföldi partnerei felé, és ezt milyen módszerekkel tudják elérni?

– A külkapcsolatok fejlesztése talán legfelelősségteljesebb feladatunk. Egy politikai ifjúsági szervezet belpolitikai tevékenységében nem igazán tud hibázni, hiszen szorosan koordinál az anyapárttal, a feladatok adják magukat. Egy külföldi rendezvényen viszont mi képviseljük Magyarországot, itt nemcsak minden üzenetnek, de minden szónak súlya van. Ez a feladat a legsokrétűbb is különben: bemutatni partnereinknek nemcsak a kormányzati politikát és prioritásokat, hanem ezek hátterét is, a magyar szempontokat és körülményeket, a valóságot. Informálisabb alkalmakkor magát az országot, hagyományainkat, történelmünket. Felelősség, hogy ne a „merjünk kicsik lenni” szellemében kommunikáljunk külföldi partnereinkkel, hanem egy öntudatos, hagyományaira és történelmére büszke nemzet tagjaként végezzük az „országpromóciót”. 

– Európán belül érthető módon kiemelten fókuszálnak a közép-európai térségre. Milyen erős az itteni kapcsolatrendszerük, hol látják még a fejlődés lehetőségét?

– Történelmi tapasztalataink metszete, migrációellenes józanságunk, egészségesen antimarxista és woke-ellenes többségű társadalmaink, gazdasági- és energetikai érdekeink elegendő közös pontot szolgáltatnak ahhoz, hogy északi V4 szomszédaink mellett nyugati és déli szomszédainkkal is együtt építsünk erős Közép-Európát. A tavalyi cseh Patrióta fordulat, a lengyel elnökválasztás, a pozsonyi szuverenista attitűd mind előremutató fejlemények, amelyek ifjúsági kapcsolatrendszerünkben is közvetlenül leképeződnek. Regionális viszonyrendszerünkben minden körülmények között a magyar nemzeti érdek elsődlegessége a vezérelvünk akkor is, ha éppen oktatási csereprogramokról, vagy közös ifjúsági konferenciákról van szó.

– Európa más térségeiben szintén erős patrióta közösségeket, szervezetek, pártokat láthatunk. Erre hogyan nyitnak?

– Erős patrióta közösségek... ez nagyon jól hangzik. De az erős patrióta közösség mi vagyunk. Erős az, aki kormányképes, tehát abszolút többsége van. Olaszországon és Csehországon kívül a jobboldal nem kormányképes, és mindkettőnél csak koalíciós kormányzásra képes. 

A pontos szó inkább az „erősödő” – pontosan olyan mértékben, amilyen mértékben az általános európai helyzet romlik.  

Nyugat-Európában valóban vannak erős patrióta közösségek, akik főként az ellenállással vannak elfoglalva, hiszen a balliberális tűzfal miatt nem kerülnek döntéshozói pozícióba. A francia vagy spanyol jobboldal nagy hagyományú, de a sokévtizedes balliberális kultúrhegemónia miatt a fiatal generáció nem ezekben a hagyományokban szocializálódott. Elsődleges összeurópai érdek – bár minket az érdekel, hogy magyar érdek – hogy a patrióta erők döntéshozói pozícióba kerüljenek a nagy Nyugat-Európai államokban, ezért erőnkhöz mérten segítenünk kell őket szervezési, identitáspolitikai téren. 

– Hogyan tudják megszólítani azokat a külföldi fiatalokat – és akár idősebbeket –, akik talán még csak most kezdenek érdeklődni a közélet iránt? Cél, hogy minél több újabb emberhez eljussanak?

Célunk nemcsak vonzóvá, de meghatározóvá tenni a fiatalok gondolkodásában a nemzeti oldalt, illetve az általa képviselt értékeket – fogalmazott a Fidelitas külügyi igazgatója
Forrás: Fidelitas

– Természetesen célunk a mennyiség, ez nem lehet másként a tömegtársadalom, tömegmédia korában. Célunk nemcsak vonzóvá, de meghatározóvá tenni a fiatalok gondolkodásában a nemzeti oldalt, illetve az általa képviselt értékeket. A külföldi fiatalok elérésének egyetlen módja van: fokozott aktivitás, fölényes szakmai felkészültség és tájékozottság, magas energiaszint. De talán ennél is fontosabb a magyar fiatalok külpolitikai tájékozottságát magasabb szintre hozni. Az országban sok száz fiatalnak van „nemzetközi kapcsolatok szakértő” diplomája, de ez sem elméleti, sem gyakorlati tudást nem jelent, ez egyszerűen csak egy presztízs-szak, amelyet bárki elvégezhet, főleg a ChatGPT segítségével. És főleg azt nem jelenti, hogy valaki „lát a pályán” a nemzetközi térben. 

– Az Egyesült Államokban Donald Trump újbóli színrelépésével bekövetkezett patrióta fordulat milyen lehetőségeket teremtett a Fidelitas, a magyar és európai patrióták számára?

Trump elnök újraválasztása egyszerűen azzal teszi könnyebbé az életünket, hogy a gender, a cancel culture, a woke eszmeiség már nem kapnak direkt kormányzati-ideológiai támogatást a nyugati világ vezető hatalmától. Mondanunk sem kell, hogy ezek az önpusztító, idiotizmus határát súroló ideológiák a fiatal generációt célozzák, a még kialakulatlan személyiségekre jelentik a legnagyobb veszélyt. 

Borítókép: Lakó Anna, a Fidelitas külügyi igazgatója (Forrás: Fidelitas)

