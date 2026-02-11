Légiriadó a magyar határ mentén, de nem Ukrajnában + videó

1999. január 15-én fegyveres összecsapás zajlott a koszovói Stimlje községhez tartozó Racsak faluban a jugoszláv szövetségi rendőrség és az albán Koszovói Felszabadítási Hadsereg tagjai között. Az esemény nemzetközi szinten hatalmas visszhangot keltett, és sokak szerint közvetlen előzménye volt a NATO 1999. március 24-én indított, 78 napig tartó bombázásának a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság ellen. A légiriadó mindennapossá vált abban az időben a mai Szerbia területén. Az emberek az ablakokat megerősítették, pincékbe bújtak és abban reménykedtek, hogy túlélik a borzalmakat. Magyarország határától pár kilométerre is bombák hullottak.

Minden este légiriadó törte meg a csendet (Fotó: AFP)

A szerb hatóságok szerint a januári razzia legitim rendőrségi akció volt egy erős bázis felszámolására, ahonnan korábban számos támadás indult a rendőrök ellen. Az összecsapásban 45 albán halt meg.

A szerb nyomozás szerint ezek túlnyomórészt fegyveres harcosok voltak, akik éjszaka civil ruhát öltöttek. A helyszínen fegyvereket, lőszert, egyenruhákat, nagy mennyiségű élelmiszert és szolgálati listákat találtak.

A jugoszláv nyomozást vezető Danica Marinkovics vizsgálóbíró többször hangsúlyozta: nem történt civilek elleni mészárlás, hanem legitim akció terroristák ellen. Szerinte az igazság már akkor ismert volt, de politikai okokból figyelmen kívül hagyták. Három napig akadályozták a faluba való bejutását (fenyegetések, lövések), de január 18-án sikerült: a falu üres volt, de a bizonyítékok – fegyverek, listák – megmaradtak.

Az incidens után az EBESZ koszovói vezetője, az amerikai William Walker január 16-án a helyszínen drámai nyilatkozatot tett:

Ez egy rémisztő, szörnyű látvány.

A tisztségviselő civilek elleni mészárlásról beszélt, amit szerinte szerb rendőrök követtek el. Walker jelentése és nyilatkozata kulcsszerepet játszott a nyugati közvélemény alakításában.

Az EU által megbízott finn patológuscsapatot Helena Ranta vezette. Jelentésük nem igazolta egyértelműen a civilek elleni mészárlást, de Ranta március 17-én Pristinában „emberiség elleni bűncselekménynek” nevezte az esetet, mert az áldozatok zsebében nem találtak lőszert, és civil ruhában voltak. Később Ranta elismerte, hogy Walker nyomást gyakorolt rá, hogy támogassa az ő értelmezését.