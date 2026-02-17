Rendkívüli

Macron Indiában: rekordméretű fegyverüzlet készül

Emmanuel Macron francia elnök háromnapos hivatalos látogatásra érkezett Indiába, ahol a védelmi kapcsolatok és a mesterséges intelligencia területén folytatott együttműködés erősítése áll a tárgyalások középpontjában.

2026. 02. 17. 11:48
Emmanuel Macron francia elnök és Narendra Modi indiai miniszterelnök (Fotó: AFP)
Macron kedden Mumbaiban egyeztet Narendra Modi indiai miniszterelnökkel, ahol a két vezető a katonai együttműködés bővítéséről folytat tárgyalásokat. Ezt követően a következő napokban Újdelhiben részt vesz a 2026-os globális AI Impact Summit rendezvényen – számolt be az Origo.

A francia elnöki hivatal közlése szerint a látogatás célja az Indiával való együttműködés további elmélyítése, valamint Franciaország gazdasági és kereskedelmi kapcsolatainak diverzifikálása – írja a Deutsche Welle.

Modi egy közösségi oldalon közzétett bejegyzésben „kedves barátjaként” köszöntötte Macront, és jelezte, hogy várja a találkozót.

A látogatás a Rafale-megállapodásról folytatott tárgyalások időszakára esik.

Az indiai védelmi minisztérium közlése alapján a kormány egyik testülete a múlt héten előzetesen jóváhagyta további Rafale vadászgépek és tengeri járőrrepülőgépek beszerzését, több milliárd dollár értékben.

A beszerzések teljes értéke 40 milliárd dollár.

Az indiai védelmi minisztérium egyelőre nem tette közzé, hány repülőgépet kíván rendelni és milyen áron. A tárca forrásai ugyanakkor az AFP hírügynökségnek azt nyilatkozták, hogy a megrendelés 114 repülőgépre vonatkozik.

Egy másik minisztériumi forrás szerint a gépek „többségét” Indiában gyártanák le a tervezett szerződés alapján.

Christophe Jaffrelot, a párizsi Sciences Po Nemzetközi Tanulmányok Központjának India-szakértője a lehetséges megállapodást „az évszázad szerződésének”, valamint a kétoldalú kapcsolatok lehetséges „megkoronázásának” nevezte.

A légierő fenntartása stratégiai prioritás India számára, amely tartós biztonsági kihívásokkal néz szembe nukleáris fegyverrel rendelkező szomszédaival, Pakisztánnal és Kínával közös határain.

Az elmúlt évtizedben Újdelhi arra törekedett, hogy csökkentse katonai függőségét Oroszországtól, amely továbbra is India legnagyobb védelmi beszállítója, és jelenleg a hazai védelmi gyártás erősítését helyezi előtérbe.

Borítókép: Emmanuel Macron és Naredra Modi (Fotó: AFP)

