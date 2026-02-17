Macron Indiában: rekordméretű fegyverüzlet készül

A francia elnöki hivatal közlése szerint a látogatás célja az Indiával való együttműködés további elmélyítése, valamint Franciaország gazdasági és kereskedelmi kapcsolatainak diverzifikálása – írja a Deutsche Welle.

Modi egy közösségi oldalon közzétett bejegyzésben „kedves barátjaként” köszöntötte Macront, és jelezte, hogy várja a találkozót.

A látogatás a Rafale-megállapodásról folytatott tárgyalások időszakára esik.

Az indiai védelmi minisztérium közlése alapján a kormány egyik testülete a múlt héten előzetesen jóváhagyta további Rafale vadászgépek és tengeri járőrrepülőgépek beszerzését, több milliárd dollár értékben.

A beszerzések teljes értéke 40 milliárd dollár.