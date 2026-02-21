Marcin Romanowski szerint a kommunisták visszatértek, hála Tusknak

A Magyar–Lengyel Szabadság Intézet vezetője közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a Lengyelországban kialakult újabb botrányra. Marcin Romanowski szerint a lengyel szejm házelnöke, Wlodzimierz Czarzasty és a szejm kancelláriájának vezetője Marek Siwiec ügye bizonyítja, hogy Donald Tusk kormánya lepaktált a régi kommunista elittel.

Marcin Romanowski szerint egyértelmű, hogy Donald Tusk Brüsszelhez és Berlinhez hűséges

Az elmúlt hetekben hangos vita bontakozott ki a lengyel szejm házelnöke (a második közjogi méltóság), Wlodzimierz Czarzasty személye körül. Egy korábbi kommunista pártapparatcsikról van szó, aki éveken át nem töltötte ki a kötelező nemzetbiztonsági kérdőívet. A mostani kiváltsága automatikusan jár a szejm elnöki pozíciójával

A lengyel politikus szerint a mostani botrány „jól visszaadja Tusk baloldali–liberális koalíciójának képmutatását – és a nemzetbiztonsági kockázatokat is, amit ez a kabinet jelent”. Eközben pedig Romanowski szerint az is kiderült, hogy az elnök jobbkeze, a szejm kancelláriájának vezetője – szintén egy régi kommunista apparátcsik – ugyancsak nem töltötte ki a biztonsági kérdőívet.