Orbán Viktor: Ukrajna káoszt akar, de Magyarországot nem lehet megzsarolni + videó

Marcin RomanowskiLengyelországszejm

Marcin Romanowski szerint a kommunisták visszatértek, hála Tusknak

A Magyar–Lengyel Szabadság Intézet vezetője szerint ismét visszatértek a kommunisták a lengyel hatalomba, hála Donald Tusk miniszterelnöknek és kormányának. Marcin Romanowski volt lengyel igazságügyi miniszterhelyettes friss bejegyzésében hívta fel a figyelmet Wlodzimierz Czarzasty és a Marek Siwiec körül kialakult felháborító helyzetre.

Magyar Nemzet
2026. 02. 21. 13:20
Fotó: ARTUR WIDAK Forrás: ANADOLU
A Magyar–Lengyel Szabadság Intézet vezetője közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a Lengyelországban kialakult újabb botrányra. Marcin Romanowski szerint a lengyel szejm házelnöke, Wlodzimierz Czarzasty és a szejm kancelláriájának vezetője Marek Siwiec ügye bizonyítja, hogy Donald Tusk kormánya lepaktált a régi kommunista elittel. 

Marcin Romanowski szerint egyértelmű, hogy Donald Tusk Brüsszelhez és Berlinhez hűséges
(Fotó: Anadolu/Artur Widak)

Az elmúlt hetekben hangos vita bontakozott ki a lengyel szejm házelnöke (a második közjogi méltóság), Wlodzimierz Czarzasty személye körül. Egy korábbi kommunista pártapparatcsikról van szó, aki éveken át nem töltötte ki a kötelező nemzetbiztonsági kérdőívet. A mostani kiváltsága automatikusan jár a szejm elnöki pozíciójával

– írta bejegyzésében Romanowski. 

A lengyel politikus szerint a mostani botrány „jól visszaadja Tusk baloldali–liberális koalíciójának képmutatását – és a nemzetbiztonsági kockázatokat is, amit ez a kabinet jelent”. Eközben pedig Romanowski szerint az is kiderült, hogy az elnök jobbkeze, a szejm kancelláriájának vezetője – szintén egy régi kommunista apparátcsik – ugyancsak nem töltötte ki a biztonsági kérdőívet.

Ez nem vicc: olyan, kommunista múltú emberek döntenek Lengyelország sorsáról, akik semmilyen érdemi átvilágításon nem estek át a titkosszolgálatok részéről, és csak háttéralkuk révén jutottak be a szejmbe

– nyomatékosította. 

A lengyel politikus szerint komoly kérdéseket vet fel a tény, hogy nemzetbiztonsági kockázatot jelentő személyek érdemek nélkül, alkuk révén jutnak be a lengyel parlamentbe, a történet pedig azt is megmutatja, hogy kihez köti a hűség Donald Tuskot

Hogyan lehetséges, hogy ilyen személyek ülnek a hatalom legfelső csúcsán? Mindez Donald Tusknak és globalista kormányának köszönhető, amely a »harcoló demokrácia« jelszava alatt visszahozta a posztkommunista közeget Brüsszel szalonjaiba. Tusk – Berlin és Brüsszel bábja – szövetséget kötött az 1989 előtti kommunista maradványokkal. Nem csoda: ők mindig is inkább választották, hogy a nemzeti szabadság helyett a külföldi fővárosoknak rendeljék alá magukat

– zárta bejegyzését Romanowski. 

Borítókép: Donald Tusk lengyel miniszterelnök (Fotó: AFP)

