Az Ipoly folyó áradása miatt hétfőn lezárták a magyar–szlovák határon lévő, Drégelypalánk és Ipolyhídvég közötti Ipoly-hidat. A térségben ez a második lezárt közúti híd – közölte a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.
Még egy hidat lezártak a szlovák–magyar határon
Két helyen lehet átlépni a határt.
Buda Gábor elmondta, a Magyar Közútkezelő Nonprofit Zrt. vármegyei igazgatósága a vízszint emelkedése miatt szombaton az Őrhalom és Ipolyvarbó közötti Szent-Iványi közúti hidat, hétfő délután egy órától pedig a Drégelypalánk és Ipolyhídvég közötti Szent Borbála közúti hidat zárta le.
A határt Balassagyarmaton vagy Parassapusztán lehet átlépni – tette hozzá.
